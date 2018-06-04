Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 11:46 04.06.2018 - 11:46

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России В. В. Путин во время консультаций в Сочи, 3 мая 2018 г. (Keystone)

Швейцарские футбольные фанаты, как видно, не очень-то горят желанием поехать на игры мирового кубка по футболу в Россию. Посредством официального сайта ФИФА гражданам Конфедерации на данный момент продано 10 268 билетов. Об этом сообщает газета «SonntagsZeitung» со ссылкой на представителя ФИФА. Для сравнения — четыре года назад на игры ЧМ в Бразилии было продано уже 18 000 билетов.

Озвученная цифра включает также билеты, купленные швейцарцами на игры без участия сборной Конфедерации. Более точную статистику по билетам ФИФА не предоставляет, но не исключено, что свою роль сыграл и чёрный рынок: купленные швейцарцами билеты могли оказаться на соответствующих сайтах и быть купленными фанатами из других стран.

По существующим правилам, ФИФА резервирует часть билетов для соответствующей страны на матчи с участием сборной данного государства. Для Швейцарии это означает, что ФИФА зарезервировала ей 3 600 билетов на матчи Конфедерации против Бразилии и Коста-Рики, а также 2 800 билетов на игру Швейцария-Сербия.

Часть этих билетов поступила в распоряжение Швейцарского футбольного союза (SFVВнешняя ссылка), который, в свою очередь, распределяет их среди спонсоров и разного рода функционеров. Пока SFV раздал на матч Швейцария-Бразилия 1 300 билетов, на игру против Сербии 1 000, и против Коста-Рики — 500 билетов. Как пишет далее «SonntagsZeitung», очень небольшим обещает быть швейцарское присутствие на трибунах в случае выхода сборной Конфедерации в 1/8 финала.

Футбол и политика Швейцарские министры поедут на ЧМ в Россию? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Федеральный президент и министр спорта Швейцарии могут посетить по одной игре группового турнира с участием сборной Конфедерации.

Как говорит официальный представитель SFV Марко фон Ау (Marco von Ah), четыре года назад на матч Швейцария-Аргентина многие швейцарские болельщики решили полететь «спонтанно», однако в случае с Россией такого рода «решения в последний момент» невозможны технически: во-первых, нужно получать визу, во-вторых, каждый фанат должен иметь «паспорт болельщика» («Fan-ID»), оформлять который нужно «очень заранее». Продажа билетов в настоящий момент продолжается.

Правозащитники критикуют ФИФА

В 2014 году ФИФА приняла программу действий в правозащитной области. Вот уже как два года эта тематика закреплена в УставеВнешняя ссылка этой организации. В Статье 3 этого документа в редакции от апреля 2016 года указано что «FIFA признает необходимость соблюдения всех международно-признанных прав человека и выступает в качестве защитника этих прав».

Однако международные и швейцарские правозащитные организации утверждают, что в случае с Россией ФИФА упорно закрывает глаза на очевидные нарушения элементарных прав человека и гражданина, имеющие место в этой стране. «Все большим становится количество признаков того, что политика ФИФА в области прав человека оказывается бумажным тигром».

Это утверждаетВнешняя ссылка представитель швейцарского отделения правозащитной организации «Международная Амнистия» Лиза Зальца (Lisa Salza). ФИФА не согласна с этой оценкой и указывает, что в случае с ЧМ в России она «реализовала самую, наверное, всеобъемлющую программу в правозащитной области из всех, когда-либо реализованных... в рамках спортивного мероприятия такого уровня».

Речь идёт, в частности, об УказеВнешняя ссылка Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года за номером 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Правозащитники критикуют, что, во исполнение этого указа во время Кубка Конфедераций в Москве были запрещены мирные демонстрации. С точки зрения ФИФА такого рода меры являются легитимным инструментом повышения степени безопасности, применяемым везде в мире.

«Международная Амнистия», кроме того, упрекает ФИФА в том, что за последние 12 месяцев организация имела несколько поводов обратиться к российским властям в связи нарушениями прав и свобод граждан — но не сделала этого. Речь идёт, в частности, об арестеВнешняя ссылка на 20 суток в марте 2018 года в Нижнем Новгороде, городе, где пройдут матчи с участием Швейцарии, трёх правозащитников за участие в марше Немцова. Критикуется и ужесточение миграционного режима накануне ЧМ в городах, где пройдут матчи мирового кубка.

В ответ на это ФИФА указывает, что «каждый раз, когда ситуация оценивается нами в качестве многообещающей и когда имеются шансы на успех, мы всегда вступаем в контакт с высшими властями по вопросам правозащитной тематики, но понятно, что эти контакты... в СМИ не афишируются». Кроме того, что касается событий конкретно в Нижнем, то ФИФА указывает, что они «в сфере ответственности Международной федерации футбола они не находятся».

Не вызывает тревоги ФИФА и правоприменительная практика в рамках законаВнешняя ссылка, запрещающего в России «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Правозащитные организации и здесь сомневаются в том, ФИФА будет серьёзно подходить к своим обязанностям, проистекающим из Ст. 3 ее же Устава.

Мнение «Хочу, чтобы Россия пережила футбольную сказку» Автор: Бруно Шейбле (Bruno Scheible) и Кристоф Зульзер (Christoph Sulser), газета «St. Galler Tagblatt» Ульрих Шмид, профессор русской и советской истории Университета Санкт-Галлена: «Я желаю этой стране пережить свою летнюю футбольную сказку»!



Подготовил: Игорь Петров

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