Этот контент был опубликован 26 мая 2015 г. 11:00 26.05.2015 - 11:00

Выставка военной техники на территории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. (Keystone)

Прошедший 2014 год был сложным и непредсказуемым, не в последнюю очередь в том, что касается ситуации на международной арене. Отношения Украины и России обострились, как никогда, а диалог Запада и России все больше стал напоминать времена холодной войны. Швейцария была председателем ОБСЕ и, по мнению большинства наблюдателей, Конфедерация довольно удачно отработала на этом посту. Но каким увидели этот год обычные люди — швейцарцы, которые живут и работают в Украине?

В конце апреля 2015 года в Киеве ничто не напоминает о войне: в центре города идеально чисто, солнечно и много зелени, хотя знаменитые каштаны Крещатика пока не зацвели — все-таки еще неделю назад было весьма прохладно. В уличных кафе много посетителей, а местные жители рассказывают, что народ так же сидел в кафе и зимой 2013-2014 годов, когда на Майдане Незалежности проходили митинги в поддержку подписания Договора об Ассоциации с Евросоюзом, а потом и когда начались волнения. Но о политике здесь говорят много и везде — на улицах, на телевидении, в опере, ну а главная тема — это, конечно, война на востоке Украины.

«В Киеве сейчас война не видна, но она везде — и в разговорах людей, и на телеканалах, и на плакатах в городе», — рассказывает мне Норберт Рюче (Norbert Rütsche), советник по делам ОБСЕ посольства Швейцарии в Украине. Н. Рюче постоянно работает в Киеве с мая 2014 г., а в марте-апреле того же года совершил целый ряд рабочих поездок по всей Украине. Что касается политических плакатов, то, действительно, они очень бросаются в глаза. Буквально на каждом шагу можно встретить стенды со словами «Крым — это Украина».

Плакат на улице Киева, напоминающий киевлянам и гостям столицы, что Крым — это Украина. (swissinfo.ch)

Моритц Швицер (Moritz Schwyzer), руководитель компании Vedavi, работающей в сфере производства медоборудования, говорит, что все-таки в повседневной жизни война на востоке Украины в других городах страны не ощущается. И даже замечает, что — пусть это звучит и немного цинично, — конфликт в восточной Украине положительно повлиял на подбор персонала, «поскольку многие специалисты из Восточной Украины уехали оттуда и были вынуждены искать работу в других местах, например, в Киеве».

«Я гордился Украиной»

Но все это происходит сейчас, а полтора года назад никто даже и не думал, что станет возможной аннексия Крыма, что начнется фактическая война с Россией. У страны были свои, внутренние, проблемы, которые она собиралась решать самостоятельно. «Украина при Януковиче становилась все более и более невыносимой. Старая система возвращала общество назад — и из-за абсурдных законов, и из-за коррупции. Революции было не избежать», — считает Моритц Штамм (Moritz Stamm), фермер, с 2005 года проживающий в Черкасской области.

Человек открытый и контактный, он очень хорошо был принят местными жителями. Украина заинтересовала его потому, что «здесь не нужно много денег для того, чтобы начать свое дело». А еще для него были важны общие условия ведения сельскохозяйственной деятельности, «ведь что касается сельского хозяйства, то тут и климат лучше, и почва, и рабочая сила дешевле. Хотя все это и сопряжено с большим риском».

Он говорит, что первое время ему приходилось привыкать к менталитету людей. «Я и представить себе не мог, что коммунизм оставил такой глубокий след в умах, хотя Союз распался уже 25 лет назад. Я стал абсолютным антикоммунистом». Он приветствовал тот факт, что зимой 2013-2014 гг. большинство украинцев «нашло в себе мужество начать восстание, при том, что демократия здесь вовсе не как в Швейцарии, инакомыслящим приходится тут очень нелегко. И я очень гордился Украиной», — добавляет Моритц Штамм.

Кристоф Шпети (Christoph Späti), заместитель посла Швейцарии в Украине и Молдавии, внимательно наблюдал за развитием событий в Украине с 2013 года, еще занимая руководящую должность в Антикризисном управлении Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии (Krisenmanagement des EDA). Перед тем, как занять свой нынешний пост в Киеве, он приезжал с рабочим визитом в украинскую столицу в апреле 2014 года.

«Тогда уже пролилась кровь и люди несли на Майдан цветы. Помню, меня тогда потрясло количество гвоздик: красные цветы, которые приносили обычные граждане в память о тех, кто погиб за свои идеалы, лежали на земле метровым слоем. Это очень тронуло меня».

Хронология политического кризиса в Украине Ноябрь 2013 года - решение украинского правительства приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение привело к массовой акции протеста в центре Киева, а также в других городах. Январь 2014 года – принятие Верховной Радой законов, предусматривавших ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках. Акция протеса принимает резко антипрезидентский и антиправительственный характер. Появились первые жертвы. Конец января-начало февраля 2014 года - переговоры между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции. Отставка премьер-министра. Требование оппозиции возвращения Украины к парламентско-президентской системе правления и конституции 2004 года. 18 февраля 2014 года - обострение ситуации и массовые жертвы. 21 февраля 2014 года - под давлением стран Запада Янукович идет на уступки оппозиции, однако в тот же день Янукович покидает Киев. Март 2014 года - президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвящённой событиям на Украине, заявляет, что считает Виктора Януковича легитимным президентом Украины. Референдум в Крыму и аннексия полуострова Россией. Апрель 2014 года – начало вооруженного конфликта на Востоке Украины. Май 2014 года – первые санкции Запада против России и выборы президента Украины. Конец инфобокса

Часть Европы?

Но как, наверное, любая революция, события на Майдане принесли и ряд проблем, прежде всего, экономических. К тому же затем последовала аннексия Крыма. Год назад «в Киеве царила неопределенность, но и желание перемен. Многие граждане говорили „Мы часть Европы“, но потом у некоторых эйфория сменилась разочарованием. В разговорах все чаще приходилось слышать о коррупции в стране», — замечает Норберт Рюче.

«После аннексии Крыма и начала войны мы здесь сразу почувствовали экономический спад. Даже на дорогах стало ездить вполовину меньше машин, чем обычно, потому что люди теперь попросту не могут себе это позволить, так как гривна упала в три раза», — рассказывает Моритц Штамм. Его возмущает тот факт, что пенсионер в сельской местности получает «30 евро в месяц, а среднестатистический работник около 80 евро». Моритц Швицер, кстати, приехал работать в Украину в начале 2015 года. Почему же он выбрал именно эту страну?

«В 2013 году я проходил практику в Киеве в качестве ассистента врача и уже тогда меня порадовала чистота в городе, количество парков и скверов, хорошая кухня, но главное, конечно, живой и активный мир бизнеса и невысокие цены». А еще его поразила низкая зарплата бюджетников, прежде всего, врачей и учителей.



Нынешняя политическая и экономическая ситуация формирует имидж Украины за рубежом сегодня больше, чем другие области, такие, как культура, например. По словам Кристофа Шпети, «в Украине, в частности в Киеве, происходит немало важных культурных событий мирового уровня. Так, одновременно с Женевской книжной ярмаркой проводилась книжная ярмарка и в Киеве, но про нее почти никто ничего не знают. Когда за рубежом говорят об Украине, то многие думают только о проблемах, а не о том, какой вклад эта страна внесла и продолжает вносить в европейскую культуру».

Но как решить проблемы стране, которая даже в языковом смысле не однородна, не говоря уже о гигантской палитре мнений, существующей относительно нынешней власти? Хотя невольно возникает вопрос, а не надумана ли языковая проблема? И не злоупотребляют ли политики этой темой в своих целях? Ведь в том же Киеве русская речь слышна повсеместно.

«В Киеве двуязычие просто поражает: говорить и понимать оба языка, как и украинский, так и русский, — это что-то совершенно обыденное. Даже во Львове, на западе Украины, у меня никогда не было проблем, когда я заговаривал на русском языке. Мне всегда приветливо отвечали — иногда на русском, иногда на украинском», — рассказывает Норберт Рюче.

Майдан Незалежности в Киеве: здесь происходили драматичные события зимы 2013-2014 гг. (swissinfo.ch)

Сейчас украинское общество активно обсуждает вопрос децентрализации политической власти, видя в этом эффективный инструмент улучшения качества управления государством. Как, например, делегировать больше власти регионам и органам местного самоуправления? При этом украинцы постоянно подчеркивают, что федерализация — это не их путь, ведь никаких видимых исторических предпосылок для нее нет, более того, она может грозить стране расколом.

Швейцарский вклад

Швейцария известна по всему миру в качестве «честного маклера» и эффективного посредника, вносящего неоценимый вклад в улаживание сложнейших конфликтов. В 2014 году Конфедерация председательствовала в ОБСЕ. А потому в обществе Конфедерации тогда развернулась непростая дискуссия о том, как стоит вести себя в качестве посредника, поддерживать ли санкции Запада в отношении России или нет, вводить ли собственные — и при этом не отказываться от нейтралитета, который является основополагающим принципом внешней политики этой альпийской страны.

«Нейтралитет вовсе не означает, что Швейцария не имеет собственного взгляда на события», — указывает Норберт Рюче. Швейцария быстро отреагировала на политические и военные процессы в Украине. По словам Кристофа Шпети, в посольстве в Киеве была оперативно создана новая должность — советник по вопросам безопасности человека.

Сейчас в обязанности Симона Гройтера (Simon Greuter), нового сотрудника посольства, присланного на эту должность, входит, например, создание предпосылок и условий для лучшего взаимопонимания и сотрудничества между различными сторонами конфликта. Кроме того, сейчас Швейцария в Украине реализует целый ряд проектов в таких сферах, как права человека, налаживание общественного диалога, преодоление и изучение сложных исторических проблем и вопросов.

Особенное значение как раз придается работе с историей. Основной целью здесь ставится оказание обществу, переживающему непростой период своей истории, помощи в освещении и научной переработке сложных вопросов прошлого, восстанавливая одновременно механизмы и структуры, характерные для развитого гражданского общества.

Поддержка увеличена вдвое

Велик и материальный вклад Швейцарии. По информации K. Шпети, в 2015 году Конфедерация окажет жертвам конфликта на востоке Украины гуманитарной помощи на сумму более чем в 3 млн долларов. Кроме того, на период с 2015 по 2018 годы Швейцария почти вдвое увеличила средства, выделяемые для финансирования различных программ двустороннего технического сотрудничества, доведя общий бюджет в этой важной сфере до 100 млн долларов.

Нельзя не упомянуть и усилий швейцарской дипломатии в лице Хайди Тальявини и Дидье Буркахльтера, которые внесли весомый вклад в создание предпосылок для продвижения в сторону мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По данным агентства Bloomberg, именно Х. Тальявини спасла минские переговоры в феврале 2015 года от провала, убедив сепаратистов, сначала отказавшихся подписать соглашение, в итоге все-таки сделать это.

Моритц Штамм считает, что Швейцария на посту председателя ОБСЕ все делала правильно. «У Конфедерации в Украине хорошая репутация», — говорит он, будучи убежденным в том, что необходимо и дальше, несмотря ни на что, пытаться решать конфликт только дипломатическим путем. «Санкции — это правильный путь, а вот поставки вооружений нельзя осуществлять ни при каких обстоятельствах. Иначе всё закончится еще большим хаосом», — говорит он.

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