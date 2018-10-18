Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 11:32 18.10.2018 - 11:32

Сейчас среднее домохозяйство в кантоне Берн одних только «сборов за пропуск электричества по ЛЭП» уплачивает на сумму в 500 франков в год, в Цюрихе этот показатель находится на уровне в 400 франков. В сумме эти сборы по всей стране в год образуют астрономическую сумму в 5 млрд франков.

(Keystone)

В будущем в Швейцарии клиенты должны получить право свободно выбирать себе поставщиков электричества, то есть делать то, что давно уже делают в стране промышленные предприятия и юридические лица в целом. Правительство Швейцарии, Федеральный совет, запустило процедуру общественной экспертизы и межведомственного согласования соответствующего законопроекта. Цель: добиться снижения расходов домохозяйств на энергию.

Тот, кто живет в кантоне Граубюнден, в общине Пушлав (Puschlav) платит за электричество в год местному провайдеру 440 франков (28 тыс. рублей или 12 тыс. гривен). Стоит только ей или ему переехать в Берн, где электричество частным клиентам в дома поставляет компания BKW, как эта сумма сразу увеличится в более чем два раза до 1 060 франков в год, и поделать с этим ничего нельзя, поскольку на данный момент в Швейцарии для частных лиц действует право «насильственной привязки» к локальному поставщику электричества.

Если частный дом подключён, скажем, к BKW и если я как клиент недоволен тарифом, то поменять поставщика я, в отличие от фирмы или завода, не могу. Федеральный совет, правительство Швейцарии хочет изменить эту ситуацию. Вчера он запустил процедуру общественной экспертизы и межведомственного согласования соответствующего законопроекта. Цель: добиться снижения расходов домохозяйств на энергию, предоставив им право свободного выбора поставщика электрической энергии для частных домашних нужд.

Уходящая в отставку министр энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард уточняет, что цель законопроекта вовсе не состоит в том, чтобы «сделать в стране электричество дешевле. Задача состоит в том, чтобы обеспечить в еще большей степени безопасность энергоснабжения в стране, сделать сам процесс производства электричества более эффективным и рентабельным, а также продолжить шаги в сторону переноса акцента на локальное энергоснабжение, то есть чтобы не гонять электричество с одного конца страны на другой, смиряясь с лишними потерями».

Министр уточнила, что свобода выбора поставщика энергии будет ограничена только швейцарскими компаниями, то есть домохозяйство не сможет, например, заключить соответствующий договор с энергетической фирмой из Германии или Италии. А вот уже сами фирмы смогут сами свободно решать, как и за счет каких источников они формируют своё энергетическое «портфолио услуг». Они смогут закупать энергию у кого угодно, в том числе и у иностранных поставщиков. Главное, что, в случае вступления представленного закона в силу, местные провайдеры смогут рекламировать свои услуги под маркой «местное энергопроизводство для местных жителей», что укрепит их положение на рынке электричества.

Энергетическая страховка и локальное производство

Еще одна новация — Швейцария в соответствии с новым законом может ввести у себя так называемую «энергетическую страховку», которая станет сигналом как технического, так и политического характера. С технической стороны такая система будет означать, что в Швейцарии будет создан «потенциальный запас мощностей для производства резервной энергии» за счет услуг инновативных и экологических источников, таких, как ГЭС, солнечная энергетика, биоэнергетика.

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Соответствующие компании, развивая данные технологии получения энергии, будут получать возмещение своих инвестиционных расходов в размере 1-2 франков в год на домохозяйство. С политической точки зрения такая «энергетическая страховка» станет жестом в сторону Евросоюза, мол, если надо, Швейцария вполне автономна и способна обойтись без поставок энергии из-за рубежа. И это определённая новация, потому что еще два года назад Швейцария подчёркивала, что без ЕС либерализация внутреннего швейцарского рынка электроэнергии невозможна.

Еще одна цель: заставить швейцарских поставщиков электричества, — а всего таких в стране сейчас насчитывается около 640, — рассчитывать более справедливые тарифы. Сегодня все они учитывают в счетах, посылаемых домохозяйствам, сбор за пропуск электричества по сетям. Это как если бы потребитель, отдельно оплатив счет за услуги мобильного телефона, получал бы еще счет отдельно за способность антенны его телефона исполнять роль проводника электросигналов. Сейчас среднее домохозяйство в кантоне Берн одних только «сборов за пропуск электричества» уплачивает на сумму в 500 франков в год, в Цюрихе этот показатель находится на уровне в 400 франков. В сумме эти сборы по всей стране в год образуют астрономическую сумму в 5 млрд франков. С точки зрения Дорис Лойтхард «в этой сфере мы регистрируем наличие значительного потенциала экономии».

Ну и, наконец, наверное, самая главная цель, хотя и выглядит она не столь уж и эффектно. Швейцария намерена в сфере энергетики сделать решительный шаг в сторону регионального энергоснабжения по принципу: где произвели электричество, так и потребили. Сегодня, например, потребитель, заражающий свой мобильник в Берне или Цюрихе, фактически может пользоваться электричеством, «пришедшим» совсем из других регионов. А это означает, что в часы пиковой нагрузки такая энергия должна транспортироваться по ЛЭП, услуги которых стоят довольно дорого. Новый законопроект должен создать для производителей электричества стимулы производить энергию для местных клиентов тут же на месте, например, за счет технологий солнечной энергетики, сохраняя ее тут же в батареях или иными эквивалентными способами.

Машинный зал гидроэлектростанции (ГЭС) на перевале Гримзель, кантон Берн. (Keystone)

В пиковые часы эта энергия могла бы запитываться в местную сеть, в результате чего общенациональные энергосети подвергались бы меньшим нагрузкам, что повышало бы их стабильность. Станет ли электричество дешевле в результате реализации всех этих мер? В законопроекте речь идет о «потребительско-релевантной тарификации» (кто сколько потребил, за столько и заплатил). На практике это может означать что угодно — энергия может стать и дешевле, а может и дороже. Речь идет также о «тарифном поощрении диверсифицированного потребления», то есть тот, кто для данного вида потребностей будет гибко выбирать соответствующего провайдера, сможет значительно сэкономить — в теории! Общественное обсуждение закона продлится несколько месяцев.



Подготовил: Игорь Петров

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