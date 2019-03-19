Глава компании Stadler Rail Петер Шпюлер (Peter Spuhler), принадлежит к так называемому «экономическому крылу» консервативной Швейцарской народной партии — SVP.

(© Keystone / Christian Beutler)

Производитель инновационного железнодорожного подвижного состава швейцарский концерн Stadler RailВнешняя ссылка из кантона Тургау решился разместить свои бумаги на швейцарской фондовой бирже. Так называемый Initial Public Offering (первая публичная продажа акций акционерного общества, IPO) должен пройти уже через несколько месяцев, в зависимости от общего состояния финансовых и фондовых рынков.

Тем самым глава компании Петер Шпюлер (Peter SpuhlerВнешняя ссылка, принадлежит к так называемому «экономическому крылу» консервативной Швейцарской народной партии — SVP) конкретизировал давно уже курсировавшие слухи о возможном выходе этой компании на биржу. В настоящее время Петер Шпюлер занимает должность председателя правления компании, располагая 80% её акций. В ходе IPO на рынке должны быть представлены акции исключительно из портфолио, которым, напрямую или косвенно, владеет сам П. Шпюлер.

Инфраструктура Поезда от «Stadler» свяжут Москву с аэропортами Компания «Аэроэкспресс» ввела в эксплуатацию первый двухэтажный поезд от швейцарской компании «Stadler Rail» на маршруте «Киевский вокзал — Внуково». Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей

В последние месяцы в Швейцарии активно курсировали служи о возможном выходе компании Stadler Rail на биржу. Различные СМИ, среди них швейцарские специализированные ресурсы Handelszeitung и интернет-портал Cash сообщали о переговорах, которые Петер Шпюлер вёл с возможными инвесторами. На тот момент в качестве момента совершения IPO пресса называла апрель или май текущего года.

«Логичный следующий шаг»

«Запланированный вывод бумаг компании на швейцарскую фондовую биржу SIX Swiss Exchange является следующим логичным шагом в развитии предприятия», — подчеркивается в пресс-релизе компании. Он должен помочь «укрепить в долгосрочной перспективе конкурентоспособность компании и ее позиции на уже существующих рынках, став вкладом в будущее устойчивое развитие компании». Основу портфолио продукции компании составляют скоростные низкопольные пассажирские составы и локомотивы, поезда метро, трамваи и поезда для горных зубчатых железных дорог.

На днях компания также опубликовала показатели за прошедший деловой и хозяйственный год. Общий консолидированный нетто-оборот компании составил 2,0 млрд франков (примерно столько же в долларах), и это после 2,4 млрд в 2017 году. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (доналоговая прибыль / Ebitda) находилась на уровне 208 млн франков, после 245 млн годом раньше.

Тем самым в 2018 году позитивные тенденции года 2017-го пока немого притормозились, и это при том, что в 2017 году компания пережила самый сложный, наверное, в своей новейшей истории период, связанный с отказом двумя годами раньше швейцарского ЦБ от поддержки фиксированного курса в паре евро-франк, в результате чего швейцарская валюта пережила период резкого удорожания, что стало проблемой в первую очередь для отраслей швейцарской экономики, ориентированных на экспорт.

Оборот в 4 млрд до 2020 года

В период до 2020 года компания планирует повысить оборот до 4 млрд франков, а пока она намерена сосредоточится на последовательном дальнейшем развитии палитры своей продукции и на консолидации своего присутствия не европейских рынках с особым акцентом на развитии бизнеса с области сервиса и обслуживания ранее поставленной техники. Запланированный вывод компании на биржу во многом объясняет и отказ Петера Шпюлера, уже долгое время являющегося депутатом швейцарского федерального парламентаВнешняя ссылка от Швейцарской народной партии, от возвращения в активную политику





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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