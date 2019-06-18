Город Берн примет гонки автомобилей с электроприводом Formula E уже скоро, 22 июня. Это будет последняя гонка такого формата в Швейцарии. (© Keystone / Anthony Anex)

Это всё, что было: проведя два раза гонки электрокаров в 2018 и 2019 годах в Цюрихе и Берне Швейцария приняла решение больше не принимать у себя соревнования «Формулы E».

В пятницу на прошлой неделе организаторы Formula E обнародовали календарь сезона 2019/20 ггВнешняя ссылка, в рамках которого запланировано проведение 14 гонок в 12 городах мира. Первая гонка нового сезона состоится в Саудовской Аравии, в городе Эд-Диръия в ноябре 2019 года, а последняя — в июле 2020 года в Лондоне. Швейцарских городов в оглашенном всём списке нет.

Последняя гонка электрических автомашин, которой придется довольствоваться швейцарским болельщикам, пройдет в Берне совсем скоро 22 июня. А между тем к участникам этого чемпионата подключились две новые «конюшни» компаний Mercedes Benz и Porsche, так что общее количество стартующий автомобилей возросло с 22 до 24. Кроме того, в следующем сезоне машины будут оснащены куда более мощными движками: не 235 кВт, как сейчас против 225 кВт в настоящее время.

Автоспорт вернулся в Швейцарию в прошлом 2018-м году: тогда в Цюрихе были проведены гонки в рамках соревнований «Формула E». Посмотреть на них собрались более 100 тыс. зрителей. Последний раз автогонки проводили более 60 лет назад — после аварии, в которой погибли 84 человека, руководство Швейцарии приняло решение запретить проведение в стране вообще автогонок. А вот велосипедные гонки в стране очень популярны и их проведение ни разу не прерывалось. Нынешнее решение не проводить больше гонки Formula E связано скорее с финансово-организационными факторами.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!