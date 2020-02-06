Житель кантона Нидвальден Алоис Габриэль родился 6 ноября 1840 года. Эта фотография была сделана ровно 100 лет и четыре дня спустя.

(Schweizerisches Nationalmuseum / ASL )

Когда-то, давным-давно, в седую старину, то есть лет пятьдесят назад, мобильных телефонов с камерами еще не было и поэтому «глазами нации» были фотокорреспонденты и фотожурналисты. Огромное количество сделанных ими снимков, увы, канули в забытье. Таковой является, например, вот эта серия фотопортретов, которая датируется 1940 годом и на снимках которой запечатлены швейцарцы, которым тогда было по 100 лет от роду и даже больше!

SWI swissinfo.ch регулярно публикует материалы официального блога швейцарского Национального исторического музея в Цюрихе (Blog des LandesmuseumsВнешняя ссылка). Статьи в блоге публикуются на немецком языке, иногда на французском языке.

Конец инфобокса

В 1940 году в Швейцарии проживало восемь женщин и один мужчина в возрасте 100 лет и старше. Поэтому неудивительно, что их дни рождения привлекали тогда к себе массу внимания, будучи заметными информационными поводами, в том числе и для фотожурналистов, которые стремились, наряду с родственниками и друзьями юбиляров, непременно попасть на такие дни рождения и запечатлеть их героев.

В поисках таких персонажей фотоагентства отправляли своих фотографов во все уголки страны — реагируя на запросы аудитории, ведь тогда читатели газет очень хотели знать о том, что происходит в стране и как выглядит жизнь не только «звёзд», но и самых обыкновенных рядовых швейцарцев. Это и понятно, ведь ни Фейсбука, ни Инстаграма тогда не было.

Особым успехом при этом пользовались не только сами фотографии, но и истории запечатлённых на них долгожителей. Например, как вспоминает Мари Луиза Питио (Marie Louise Pitiot) из города Ле Локль (Le Locle, кантон Невшатель), в возрасте 15 лет она восхищалась, например, пируэтами на льду замерзшей реки Дубс самой первой швейцарской фигуристки. Сама она стала первой женщиной, управлявшей цветочным магазином в ее родном кантоне Невшатель. Этот бизнес она унаследовала от отца.

В подарок на свой 100-й день рождения, который она отмечала в 1940 году, Мария Луиза Питио из Ле-Локля получила кресло с поздравительной надписью от кантона Невшатель.

(Schweizerisches Nationalmuseum / ASL )

Примечательно, что в жанре историй про долгожителей особенным успехом пользовались рассказы о преемственности поколений и о личной скромности и умеренности. Вот один из героев, Алоис Габриэль (Alois Gabriel) из города Эннетбюрген (Ennetbürgen, кантон Нидвальден). Он прожил всю свою жизнь в одном и том же доме, строительство которого было завершено за два месяца до его рождения.

На черно-белых портретах запечатлены лица, отмеченные возрастом и изборожденные глубокими морщинами — неспроста их еще называют следами прошлого. Нередко на праздничных фотографиях именинники, окруженные цветами и гостями, сидят в креслах, которые они получали в подарок на день рождения от своего родного кантона.

Глава правительства Невшателя Камиль Брандт поздравляет Элису Морин из городка Коломбье с 99-летием.

(Schweizerisches Nationalmuseum / ASL )

В кантоне Невшатель вплоть до начала 2000-х годов юбиляры сталкивались с «мучительным выбором» из двух видов подарков: они могли получить от кантона удобное кресло или же шикарные настенные часы. Кроме того, к столетию каждый мог рассчитывать на персональное поздравление правительства и на освобождение от налогов. Кстати, налоги долгожитель в Швейцарии прекращал платить уже начиная с 99-го дня рождения! Потому что, не забываем, именно с этого момента формально человек вступал в свой сотый год жизни.

Отдельной популярностью на фотографиях с долгожителями пользовалось присутствие детей — не только для контраста (старость на фоне молодости), но и как дань традициям, ода семейным ценностям и гарантия исторической преемственности. Этим малышам с тогдашних фотоснимков сегодня еще сотни лет не наберется, но и среди них наверняка найдутся и свои долгожители.

11 апреля 1941 года: в этот день Мари Бахманн из Юркхайма (кантон Аргау) отпраздновала свой 100-летний юбилей.

(Schweizerisches Nationalmuseum / ASL )

Побывают ли нынешние журналисты у них на юбилеях? Маловероятно, разве что произойдет что-то из ряда вон выходящее. Ведь в Швейцарии сегодня проживает уже более 1 500 человек старше ста лет, то есть очень глубокая старость уже перестала считаться каким-то едва ли не библейским чудом. А это значит, успеть на все эти празднества журналисты просто не успеют. С другой стороны — сегодня у всех у нас есть социальные сети и другие способы обратить на себя внимание. Журналист с камерой уже для этого не нужен.

Фотоагентство «ASL» и «PDL» Первое агентство основано в 1954 поду названием «Actualités Suisses Lausanne» («Швейцарские новости из Лозанны») Роландом Шлэфли (Roland Schlaefli). Вплоть до своего закрытия оно была ведущим фотоагентством, поставлявшим снимки для прессы западной франкоязычной Швейцарии. В 1973 году Роланд Шлэфли приобрел архив другого лозаннского фотоагентства «Agentur Presse Diffusion Lausanne» (PDL), основанного в 1937 году. Фонды обоих агентств насчитывают около шести миллионов изображений, включая негативы, распечатки и слайды. Основными тематическими направлениями фотографов этих агентств были федеральная политика, спорт и актуальные события франкоязычной Швейцарии. В 2007 году архивы агентств ASL и PDL перешли в собственность Швейцарского национального исторического музея. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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