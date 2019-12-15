Место съемок: замок La Sarraz (Ле-Сарра), кантон Во, на снимке швейцарского фотографа и археолога Макса ван Берхема (Max van Berchem, 1863-1921), около 1900 года.

(Bibliothèque nationale suisse)

Девяносто лет назад российский режиссер снял фильм в швейцарском замке Ла Сарра с участием нескольких знаменитостей того времени. Сегодня этот фильм считается утерянным.

Известный своими эпичными полнометражными художественными фильмами, такими как «Броненосец Потемкин» (1925 год) или «Иван Грозный» (1945 год), великий кино-новатор Сергей Эйзенштейн получил в 1929 году разрешение советского правительства поехать наконец в Западную Европу. Находясь в Цюрихе со своим оператором Эдуардом Тиссе и ассистентом Григорием Александровым, режиссер получил приглашение посетить замок Ла Сарра в кантоне Во от его владелицы мадам Элен де Мандро, которая тогда считалась известным меценатом.

Съемочный процесс. (Collection de la Cinémathèque suisse)

Дама — урожденная Ревийо де Муральт, происходящая из семьи женевских аристократов — впоследствии сделавшая себе имя на организации Международных конгрессов по современной архитектуре, в которых принимал участие сам Ле Корбюзье — любила ежегодно устраивать артистические и интеллектуальные встречи-резиденции. В 1929 году они были посвящены независимому кино. Первый Международный конгресс независимого кинематографа должен был состояться в глубинке кантона Во.

Эйзенштейн, заинтересованный перспективой встречи с другими режиссерами, принял приглашение и с 3 по 7 сентября 1929 года в этом средневековом имении в компании кинематографистов из самых разных стран. Большая часть этого времени была, естественно, посвящена искусству светских бесед и званых ужинов, поэтому киношники решили отблагодарить свою гостеприимную хозяйку, сняв в её замке фильм. Проект состоял в том, чтобы активно задействовать в фильме природные пейзажи, на фоне которых расположен замок, и разнообразную старинную мишуру, которой были набиты комнаты и чердаки.

Фильм был иронично назван «Буря над Ла Сарра» («Sturm über La Sarraz»), с намёком на борьбу и взаимодействие независимого, как бы сейчас сказали, артхаусного, и чисто коммерческого кинематографа. Именно Эйзенштейну была поручена задача создания этого кинематографического памфлета. Работать он начал с распределения ролей, доверив венгерскому драматургу Бела Балажу играть роль командующего армией коммерческого кино, писательнице-беллетристу и историку Жанин Буиссунуз — роль исчезающего духа свободного кино, французскому писателю Леону Муссинаку — роль Д’Артаньяна.

Сам Эйзенштейн сыграл в фильме роль командующего армией независимого кино. Не остались в стороне и другие участники салона мадам де Мандро: в фильме появляются Джейсон Айзекс, Ханс Рихтер, Вальтер Руттманн, Фриц Розенфельд, Маннус Франкен и Цутива Моитиро. Пьер Зенобель был непосредственным участником этих событий, постоянно фотографируя съемочную команду и загримированных актеров. Эти фотографии, хранящиеся сейчас в Швейцарском киноархиве (Schweizer Filmarchiv / Cinémathèque suisseВнешняя ссылка), подтверждают, что фильм эти действительно снимали, что работа шла. Членом съёмочной группы был японец Хироси Хиго, тоже режиссер и коммунист.

Художник и графический дизайнер Пьер Зенобель (1905-1996) зафиксировал на камеру памятные события в замке, связанные со съёмками фильма.

(Collection de la Cinémathèque suisse)

Именно он по неизвестным причинам забрал фильм в конце своего пребывания в Швейцарии и увез его в Токио. Хироси Хиго, известный тем, что перед войной активно знакомил Японию с авангардным кино, представил этот фильм «Кокусай Докорицу Эйга Кайги». А теперь мы в Токио, 1930 год, на дворе «эра Тайсё» или «Великой справедливости». Таким был девиз правления императора Ёсихито в период с 30 июля 1912 года по 25 декабря 1926 года. В этот период Япония получает современную партийно-политическую систему: к власти на смену гэнро или «малого политбюро» в состав девяти японских государственных деятелей, которые служили в качестве неофициальных советников императора, пришли парламент и Демократическая партия в качестве ведущей политической силы.

На съёмках. (Collection de la Cinémathèque suisse)

Но парламент обычно состоит из фракций, которые представляют собой «посланцев» разных партий. В Японии увидели, что можно сотворить под девизом «есть такая партия», а потому начали активно создавать политические партии и у себя. Так, в 1922 году была создана японская коммунистическая партия «Нихон Кёсанто», а 1926 году с одобрения правительства были созданы две новые более умеренные пролетарские партии: «Родономинто» (Рабоче-крестьянская партия) и «Нихон Роното» (Японская рабоче-крестьянская партия). В то же время образуются и набирают силу движения фашистского толка, одним из ярких примеров которых стало движение Кокухонся, созданное в 1924 году — в его состав вошли не только многие военные, но даже и учителя и чиновники.

Столкнувшись с тревожной тенденцией, правительство создает репрессивный орган, своего рода гестапо: специальную полицию «общественной безопасности», а по сути «цензурный орган» Токко, которая сразу же начинает преследовать коммунистов и профсоюзных деятелей. В этих-то обстоятельствах фильм, снятый Эйзенштейном в кантоне Во, и должен был бы быть показан членам коммунистической партии 13 июня 1930 года в ходе приёма, организованного Японским объединением пролетарского кино, в условиях мер повышенной безопасности.

Однако, фильм не смог преодолеть препоны цензуры. Он был внесен в список запрещенных материалов» под номером Е 7612, и это еще раз доказывает, что фильм в тот момент еще существовал. Национальный токийский музей современного искусства по-прежнему хранит этот инвентарный номер, но сам фильм бесследно исчез, скорее всего, еще несколько десятилетий назад. Все усилия специалистов и, в частности, японского кинокритика Кадзуо Ямада, уполномоченного советским Госфильмфондом, найти фильм, не принесли каких-либо результатов, что дало некоторым основания утверждать, что фильм вообще не существовал, несмотря на доказательства в виде фотографий, хранящихся в Швейцарии. Неизвестно также, говорил ли Эйзенштейн об этом фильме по возвращении в Советский Союз, или он предпочёл вообще не упоминать о своем пребывании в имении швейцарской аристократки.

SWI swissinfo.ch регулярно публикует материалы официального блога швейцарского Национального исторического музея в Цюрихе (Blog des LandesmuseumsВнешняя ссылка). Статьи в блоге публикуются на немецком языке, иногда на французском языке. Оригинал данной статьи: по ссылке. Внешняя ссылка

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Русскоязычную версию материала подготовил: Евгений Мамонтов.

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