Клара Раппар (Clara Rappard), «Детская комната» («Chambre des entfants»), холст, масло, без даты. (Bundesamt für Kultur, Bern)

Гендерный фактор в искусстве: что стоит на первом плане, качество картин или пол художника? Ясно одно: многие замечательные деятельницы швейцарского искусства 19 и 20 веков были забыты и совершенно незаслуженно. Мы хотим вспомнить их, а затем проанализировать, а как женщины в целом представлены в швейцарских музеях и картинных галереях.

Клара фон Раппар (Clara von Rappard), 1857 — 1912 Конец цитаты

Автопортрет, холст, масло, 1894 год. (Kunstmuseum Bern)

В конце позапрошлого столетия она считалась одной из самых значимых художниц Швейцарии. Клара фон Раппар родилась и выросла под Берном в городке Ваберн (Wabern bei Bern), который сегодня находится уже в черте города. Много и подолгу жила она и в Интерлакене (Interlaken). Учителями Клары стали многие знаменитые тогда художники и рисовальщики, что для того времени было совершенно нетипично. Необычная техника рисования углём и мелом стала отличительным знаком творческой манеры Клары фон Раппар, что сделало ее известной и за пределами Швейцарии, например в Берлине и Париже, где в 1890 году прошли ее персональные выставки.

Наряду с портретами она рисовала пейзажи и натюрморты, создавая также рисунки и графические работы. Отдавая дань традициям импрессионизма, она заметно отличалась от других художников, работавших тогда преимущество в «романтическо-государственническом» ключе. Героями и объектами ее картин были горы Бернского плато, то покрытые снегом, то закутанные в туман, то погруженные в причудливую игру света и тени.

Вплоть до 1920-х годов известность Клары фон Раппар оставалась на неизменно высоком уровне, но затем наступила новая эпоха, проникнутая духом русского авангарда и немецкого стиля Баухауз. Личность художницы и ее работы погружаются в забытье, и только в 1999 году ее творчество переживает яркий «камбэк». Картины Клары фон Раппар как нельзя лучше обслуживали модное стремление «вернуться к корням и узреть небесную Швейцарию, которую мы потеряли». В 2012 году по случаю столетия со дня ее смерти Художественный музей Интерлакена (Kunsthaus Interlaken) посвятил её творчеству большую выставку.

Данный материал является первой частью мини-серии заметок, играющих роль информационного вступления к большой публикации, запланированной на 7 июня 2019 года. В ней мы постаралась подробно рассмотреть вопрос о том, насколько всеобъемлюще и объективно представлены женщины в музеях Швейцарии.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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