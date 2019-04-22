Типография, которая 500 лет назад начинала с печатания Библии, сегодня зарабатывает деньги, печатая... деньги!
В сентябре 1519 года из порта Санлукар-де-Баррамеда вышла флотилия под командованием Фернана Магеллана с целью впервые в истории совершить кругосветное путешествие, Россия вела с Литвой так называемую «Десятилетнюю войну» (1512–1522), во Франкфурте коллегией германских курфюрстов король Испании Карл I был единогласно избран королём Германии, а в Цюрихе началась Реформация.
Идеи протестантизма получили возможность самого широкого распространения благодаря изобретению соответствующего и самого на тот момент современного средства коммуникации, а именно, книгопечатания. В Цюрихе главным печатником был Кристоф Фрошауэр (Christoph Froschauer), который в 1519 году получил в собственность небольшую типографию. Начав печатать Цюрихскую Библию, он заложил фундамент коммерческого предприятия, существующего и по сей день.
Сегодня компания Orell Füssli по поручению Швейцарского национального (центрального) банка (Schweizerische Nationalbank) печатает денежные купюры (банкноты), обеспечивая при этом самую высокую степень безопасности и надежности. Швейцарские франки, как известно, славятся тем, что подделать их практически невозможно, что является заслугой, прежде всего, мастеров-печатников из Orell Füssli.
Столь же высокой степенью безопасности отличаются и швейцарские паспорта, бланки которых также производятся этой компанией. Подделать их тоже фактически невозможно. Раньше Orell Füssli выпускал еще географические карты, плакаты и кредитные карты, но сегодня концерн больше эту продукцию не печатает. А вот верность книгам компания сохранила и спустя сотни лет.
Ещё при жизни Кристофа Фрошауэра в его типографии было выпущено до семи сотен наименований книг. Сегодня на сайте книжного магазина Orell Füssli Внешняя ссылкапокупателям предлагаются до 8 млн наименований книг самых разных жанров. По всей немецкой Швейцарии сеть книжных магазинов этого бренда насчитывает до 35 филиалов, в которых, кроме книг, продаются также компьютерные игры, фильмы и сериалы в формате DVD, а также самая разная писчебумажная продукция.
В национальном Историческом музее (Landesmuseum) в Цюрихе сегодня еще, в пасхальный понедельник 22 апреля 2019 года, можно ознакомиться с выставкой «Von der Bibel zur Banknote. Drucken seit 1519Внешняя ссылка» («От Библии до банкноты: искусство книгопечатания с 1519 года и до наших дней»).Конец инфобокса
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.