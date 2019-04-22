Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 11:49

Типография, которая 500 лет назад начинала с печатания Библии, сегодня зарабатывает деньги, печатая... деньги!



Новые банкноты в 10 франков также выпускаются на производственных линиях компании Orell Füssli. (Dominic Büttner / Orell Füssli Verlag)

В сентябре 1519 года из порта Санлукар-де-Баррамеда вышла флотилия под командованием Фернана Магеллана с целью впервые в истории совершить кругосветное путешествие, Россия вела с Литвой так называемую «Десятилетнюю войну» (1512–1522), во Франкфурте коллегией германских курфюрстов король Испании Карл I был единогласно избран королём Германии, а в Цюрихе началась Реформация.

Цюрихская Библия Ульриха Цвингли была напечатана 500 лет назад типографией, которая сегодня носит имя Orell Füssli.

(Keystone)

Идеи протестантизма получили возможность самого широкого распространения благодаря изобретению соответствующего и самого на тот момент современного средства коммуникации, а именно, книгопечатания. В Цюрихе главным печатником был Кристоф Фрошауэр (Christoph Froschauer), который в 1519 году получил в собственность небольшую типографию. Начав печатать Цюрихскую Библию, он заложил фундамент коммерческого предприятия, существующего и по сей день.

Сегодня компания Orell Füssli по поручению Швейцарского национального (центрального) банка (Schweizerische Nationalbank) печатает денежные купюры (банкноты), обеспечивая при этом самую высокую степень безопасности и надежности. Швейцарские франки, как известно, славятся тем, что подделать их практически невозможно, что является заслугой, прежде всего, мастеров-печатников из Orell Füssli.

Бизнес и политика Швейцарской компании Orell Füssli исполнилось 500 лет Компании Orell Füssli исполнилось 500 лет. Это та самая фирма, которая печатает швейцарские деньги. Но не только! Этот контент был опубликован 21 февраля 2019 г. 7:00

Столь же высокой степенью безопасности отличаются и швейцарские паспорта, бланки которых также производятся этой компанией. Подделать их тоже фактически невозможно. Раньше Orell Füssli выпускал еще географические карты, плакаты и кредитные карты, но сегодня концерн больше эту продукцию не печатает. А вот верность книгам компания сохранила и спустя сотни лет.

Ещё при жизни Кристофа Фрошауэра в его типографии было выпущено до семи сотен наименований книг. Сегодня на сайте книжного магазина Orell Füssli Внешняя ссылкапокупателям предлагаются до 8 млн наименований книг самых разных жанров. По всей немецкой Швейцарии сеть книжных магазинов этого бренда насчитывает до 35 филиалов, в которых, кроме книг, продаются также компьютерные игры, фильмы и сериалы в формате DVD, а также самая разная писчебумажная продукция.

В национальном Историческом музее (Landesmuseum) в Цюрихе сегодня еще, в пасхальный понедельник 22 апреля 2019 года, можно ознакомиться с выставкой «Von der Bibel zur Banknote. Drucken seit 1519Внешняя ссылка» («От Библии до банкноты: искусство книгопечатания с 1519 года и до наших дней»). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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