Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:00 25.10.2018 - 11:00

«Вьетнам», акрил, худ. Франц Герч (Franz Gertsch), 1970 год.

(Franz Gertsch, Sammlung Hess Art)

Ровно полвека назад мир сотрясли политические выступления по обеим сторонам железного занавеса: беспорядки в студенческой и рабочей среде в Европе, раздавленная советскими танками «Пражская весна» на территории восточного блока. Мир переживал какой-то очень важный рубежный период своей истории. Швейцарский национальный музей в Цюрихе посвящает этому бурному времени целую экспозициюВнешняя ссылка и дает возможность познакомиться с визуальными и материальными доминантами (артефактами) той эпохи.

Телевизоры, скульптуры, инсталляции, манифесты, сувениры, слайд-шоу: выставка Imagine 68 еще раз демонстрирует намерение швейцарского Национального музея в Цюрихе (Schweizerisches Nationalmuseum) стать полноценным мультимедиальным центром культуры и истории. Представленный гостям музея «Спектакль Революции», кураторами которого выступили известные в Швейцарии специалисты музейного дела Штефан Цвайфель (Stefan Zweifel) и Юри Штайнер (Juri Steiner), посвящён одному из самых противоречивых периодов истории 20-го века.

События 1968 года во многом определили едва ли не всю последующую эпоху европейской истории вплоть до момента падения Берлинской стены. Поэтому кураторы выставки стремились не просто восстановить хронику событий, но, прежде всего, передать атмосферу той эпохи при помощи объектов, с одной стороны, тщательно отобранных, а с другой, расположенных на основе принципов интуитивно структурированного свободного контекста.

Международная напряжённость

Соответствующая смысловая акцентировка заметно сразу на входе: над лестницей, ведущей на выставку, нависают две баллистические ракеты малой дальности мобильного базирования, которые в те времена — строго секретно! — были приведены швейцарской армией в полную боевую готовность в кантоне Юра и в регионах центральной равнинной части Конфедерации. Гость выставки, тем самым, сразу ощущает на себе атмосферу времён холодной войны, буквально насыщенную военным электричеством.



Ракеты малой дальности мобильного базирования или фаллические символы? (Schweizerisches Nationalmuseum)

Эти два «фаллических символа», как их называют кураторы, образуют своего рода идейный контрапункт по отношению к бесконечно повторяющейся на экране телевизора времён 1960-годов знаменитой сцене, открывающей великий фильм Стенли Кубрика «Full Metal Jacket» («Цельнометаллическая оболочка»). Данная сцена, убеждены кураторы, изображает символическую кастрацию молодых мужчин, которых бреют налысо, прежде, чем отправить в ад вьетнамской войны, ставшей отправной точкой массовых протестов в США и в Западной Европе.

Вьетнам и пацифизм

Тему войны во Вьетнаме разрабатывает на одной из своих картин и швейцарский художник Франц Герч (Franz GertschВнешняя ссылка). Его картины, выполненные в технике «гиперреализма», вдохновлены, с одной стороны, искусством фотографии, с другой — выразительными возможностями мексиканской монументальной живописи в духе Давида Сикейроса и Диего Риверы.

Война во Вьетнаме вызвала массовый протест во всём демократическом мире. Не стало исключением и молодёжное движение в Швейцарии: в Цюрихе устраивались демонстрации, одна из самых мощных произошла там 27 апреля 1968 года. Пафос демонстрантов был направлен против европейского отделения американской фирмы Dow Chemical, которая производила напалм — горючий продукт, применявшийся американской армией в качестве зажигательной и огнемётной смеси во время войны во Вьетнаме. Среди экспонатов выставки есть и настоящая «цельнометаллическая оболочка» огромной напалмовой бомбы.

Кадр из диа-шоу «Das Geschäft mit dem Tod» («Бизнес на смерти»).

(Schweizerisches Sozialarchiv)

Международная напряжённость, война во Вьетнаме, многочисленные вооружённые «войны заместителей» по всему миру привели к возникновению к Европе мощного антивоенного общественного движения, ставшего одной из граней пёстрого и многоликого движения 1968-го года. Впечатляющее слайд-шоу «Бизнес на смерти» («Das Geschäft mit dem TodВнешняя ссылка») было создано в те годы только что образовавшейся левацкой неправительственной организацией «Бернская декларация» («Erklärung von Bern», сегодня она действует под брендом «Public Eye»).

Шоу должно было стать элементом пропагандистского обрамления борьбы в поддержку народной законодательной инициативы 1972 года «Контроль за ВПК и запрет экспорта вооружений» (Rüstungskontrolle und Waffenausfuhrverbot). Инициатива эта стала следствием скандального «дела Бюрле» («Bührle-Affäre»). Напомним, что этот скандал был тесно связан с продолжавшейся с июля 1967 года по январь 1970 года гражданской войной в Нигерии, известной также как «Война за отделение Биафры».



(Schweizerisches Sozialarchiv)

Информация о том, что швейцарская технологическая компания «Орликон-Бюрле» занималась поставками в регион военного конфликта тяжёлых вооружений, стала причиной общественного возмущения, которое только усилилось после того, как стало ясно, что нередко огонь из поставленного в Нигерию швейцарского оружия вёлся и по самолётам, доставлявших в регион военных действий гуманитарную помощь из Конфедерации. Напомним, что упомянутая законодательная инициатива была отвергнута народом Швейцарии на референдуме 24 сентября 1972 года.

Манифест и контркультура

На выставке также можно познакомиться с «Цюрихским манифестом», уникальным историческим документом, источником по истории движения 1968-го года. Он и сегодня является убедительным поводом и призывом к размышлению. После произошедшей 29 июля 1968 года стычки полиции и «неформальной» молодёжи у временного (сохранившегося по сей день) помещения универмага «Globus» в Цюрихе, ведущие швейцарские деятели культуры, общественной жизни и науки в количестве 21 человека встали на сторону молодёжи и написали открытое письмо с изложением своих принципов, опубликованное в газете Volksrecht 5 июля 1968 года.

На основе этого документа образовалась творческая группа, которая с 4 по 9 сентября 1968 года провела в музее «Центр Ле Корбюзье» (Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier) акцию «6 дней Цюрихского манифеста». Участники акции имели, кроме всего прочего, возможность высказываться на различные актуальные общественные темы при помощи такого хорошо знакомого формата «наглядной агитации», как стенгазета или рукописный плакат. Все эти свидетельства эпохи (более 600 рукописных и около 50 печатных плакатов) попали потом в фонды Социального архива Цюриха (Schweizerisches Sozialarchiv). А теперь с ними можно познакомиться на выставке Imagine 68.



(H.R.Giger/private Sammlung)

Эпоха 1968-го года стала также временем возникновения так называемой «контркультуры». И если в СССР одним из её проявлений стал сборник неподцензурных текстов известных литераторов «Метрополь» (1978 год), то в Швейцарии эквивалентным явлением, правда, десятью годами раньше, стал такой же неподцензурный журнал «Hotcha!», основанный швейцарским писателем и активистом Урбаном Гвердером (Urban Gwerder, 1944-2017).

Он был одним из самых видных деятелей эпохи 1968-го года, располагая обширными контактами в мире искусства. В числе его знакомых были, в частности, американские поэты поколения битников и культовый музыкант Франк Заппа (Frank Zappa). Журнал ценился не только из-за неортодоксальной графики, спорных тем и в качестве источника информации об альтернативных событиях культурной жизни, но и в плане вольного обращения его авторов с синтаксисом, который был в этом журнале далёк от правил традиционной грамматики.

Антиавторитарное воспитание

Среди выставленных в рамках экспозиции произведений искусства находятся и два экспоната, один из которых принадлежал знаменитому швейцарскому художнику Х.-Р. Гигеру, близкому другу Урбана Гвердера, а второй — швейцарскому кинорежиссеру Фреди Муреру (Fredi Murer), еще одному заметному деятелю эпохи 1968 года. Оба они расположены там на выставке, где речь идет о проблемах детства и воспитания.

Молодых родителей того поколения очень заботила традиционная педагогика, которая, по их мнению, была воплощением авторитарных подходов к формированию личности. Поэтому эпоха 1968 года стала еще и временем складывания альтернативных подходов к воспитанию и обучению подрастающего поколения. На основе идей «педагогики освобождения» начали создаваться детские сады, школы и кружки совсем иного характера. Некоторые из идей антиавторитарной педагогики были взяты позже на вооружение традиционной школой и новым поколением учителей, воспитателей и преподавателей. Подробнее в материале ниже:

Выставка Imagine 68 Внешняя ссылкабудет работать до 20 января 2019 года. Конец инфобокса



Перевод с немецкого: Юлия Немченко.

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