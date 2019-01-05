Швейцария переживает высокий сезон, условия на горных трассах идеальны, и это побуждает многих вести себя неосмотрительно. Рост числа несчастных случаев уже стал зафиксированным фактом. А между тем горные склоны вовсе не являются зонами, «свободными от закона». При катании тоже следует соблюдать определённый набор правил, иначе вместо вечеринки в стиле Après-Ski вас будет ждать приёмный покой ближайшего травмпункта.

Вот только совсем недавно пресса сообщала о трагическом случае со смертельным исходом, имевшим место в горнолыжном регионе Ленк (Lenk), кантон Берн. Там четырёхлетняя девочка столкнулась на склоне со взрослым лыжником и скончалась затем в клинике от полученных травм. Сейчас кантональная полиция Берна расследует это дело с целью выяснить, насколько тот лыжник соблюдал правила поведения на трассе и не передвигался ли он с превышением скорости.

Как говорит Штефан Зигрист (Stefan Siegrist), директор bfu — Beratungsstelle für Unfallverhütung или «Консультационно-аналитического агентства по вопросам профилактики несчастных случаев и по надзору за реализацией действующих технических норм и правил», нарушение правил нахождения на лыжной трассе, как правило, ведет к возникновению несчастных случаев, самым распространённым видом которых являются столкновения спортсменов.

С правовой точки зрения лыжники на склоне вовсе не находятся «в зоне, свободной от закона». Напротив, подчеркивает Штефан Зигрист, на трассах действуют такие же ПДД, как и на дороге, и участники движения обязаны их соблюдать. Свою долю ответственности должны взять на себя и компании-организаторы активного зимнего отдыха, прокладывая, например, специальные маршруты с ясно обозначенными скоростными ограничениями.

Опыт такой трассы уже имеется на популярном швейцарском горнолыжном, но не только, курорте Гриндельвальд (Grindelwald, BE) что в кантоне Берн. Там вот уже 14 лет сейчас действует Slow Slope, маршрут, передвигаться по которому можно с максимально разрешённой скоростью в 30 км/ч. «С тех пор, как мы ввели „медленный маршрут“, у нас больше не было ни одного несчастного случая с действительно тяжёлыми последствиями», — подтверждает Андреас Хайм (Andreas Heim), глава Трассовой и спасательной Службы (Pisten- und Rettungsdienst) транспортной компании Firstbahn AG (SRF/swissinfo.ch/русскоязычная версия материала: Игорь Петров).



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