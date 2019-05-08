Сильные и энергичные коровы эрингерской породы считаются одним из символов швейцарского кантона Вале. Коровьи бои — местная достопримечательность, увидеть которую можно каждую весну (SRF, swissinfo.ch).

Эрингерских коров можно встретить в швейцарском кантоне Вале и в итальянской долине Аоста. Они известны тем, что способны отлично передвигаться по труднопроходимой местности, а также знамениты своей подвижностью и бойцовским темпераментом. Эти буренки обладают задиристым нравом и волей к победе. Люди заметили это давно, решив организовать нечто вроде официальных коровьих боёв, которые сегодня привлекают в этот уголок Швейцарии как многочисленных зрителей и туристов, так и серьёзных заводчиков и биологов.

Каковы правила коровьих боёв? Для начала, животных здесь делят на возрастные и весовые категории и выводят на ринг в соответствующих группах. Затем каждая корова сама выбирает себе соперницу. Быки к соревнованиям не допускаются! Корова, которые покидает поля боя или проигрывает три сражения подряд, выбывает из дальнейших соревнований. Но приоритетом, конечно же, является здоровье и благополучие самих животных, поэтому за ходом боев бдительно следят пятеро судей, а также ветеринары и сами владельцы животных.

Королева Клэрон

Изюминкой сезона борьбы с коровами в Вале является национальный чемпионат, который проводится каждый год в мае в городе Апро (Aproz). Там победительница первых четырех увенчивается званием «Королева королев». В прошедшее воскресенье 5-го мая 2019 года 120 «эрингерок» вновь сошлись в борьбе за лидерство. Несмотря на прохладную погоду это зрелище привлекло более 10 тыс. зрителей. В этом году королевой стала корова по имени Клэрон, которая победила в финальной схватке с противницей, весившей на 200 килограммов меньше ее.

Разведение и сохранение этой уникальной альпийской коровьей породы имеет большое значение для кантона Вале, как с точки зрения сельского хозяйства, так и культуры и туризма. В 1950-х годах существовал даже риск исчезновения эрингерской породы и существует мнение, что именно традиционные коровьи бои способствовали ее сохранению. Одержавшая победу корова становится не только объектом гордости хозяина, но и выгодной инвестицией — цена на ее резко возрастает. Сегодня коровью бои считаются важной туристической достопримечательностью Вале и, по мнению многих фермеров, одной из причин, почему эрингерских буренок продолжают здесь активно разводить.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.



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