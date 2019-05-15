Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 14:24

На женевском конкурсе политически ангажированной видеопродукции CinéCivicВнешняя ссылка (выпуск 2017/2018 года) премии «Симпатии публики» был удостоен сюжет «Un’avventura rocambolesco» («Невероятное приключение») молодых видео-арт-режиссеров Фионы Приё (Fiona Prieur) и Марко Лабаньяры (Marco Labagnara) из кантона Во.

Лауреаты этой премии, указало жюри в мотивировочной части, наилучшим образом выразили саму идею конкурса CinéCivic, в основе которой лежит убеждённость в том, насколько важной является народная, гражданская инициатива для функционирования швейцарской, да и вообще любой другой демократии в мире.

«Ролик призван убедить молодых людей, что их голос слышен и от них зависит будущее страны и демократии в ней». Интересно, что оценка степени популярности видеосюжетов, конкурировавших в категории «Симпатии публики», проводилась самым современным способом, при помощи подсчета «лайков» на странице конкурса в социальной сети Facebook.

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