Распечатать Доступно на 9 других языках Доступно на 9 других языках Языки 9 арабский (ar)إزالة الثلوج عن خط حديدي تاريخي немецкий (de) английский (en) испанский (es)Línea ferroviaria de Furka французский (fr) итальянский (it)Una giornata con i volontari японский (ja)フルカ峠の山岳鉄道 португальский (pt)Um trem à vapor nos Alpes suíços китайский (zh)义工的一天 Из жизни волонтеров на перевале Фурка Волонтеры проезжают мимо еще заснеженных ландшафтов, чтобы добраться на локомотиве до места расчистки путей от снега. Завтрак в 5:30 утра – это возможность уточнить ход работ, план на день и состояние снежного покрова. Последний взгляд на метеосводки и прогноз схода лавин, прежде чем отправиться на место расчистки. Каждый волонтер из соображений безопасности должен носить датчик лавин. Локомотив дальше не поедет – туннель заблокирован метрами снега, который должны убрать волонтёры. Настоятельно рекомендуется носить зимние треккинговые сапоги, поскольку через несколько часов снег сильно размягчается и ноги увязают в нем. Высота снежного покрова достигает порой 16 метров. Лавина полностью «похоронила» под собой последний туннель, который приходится расчищать экскаватором. Кое-где зубчатая дорога полностью скована льдом. Под мостом Штеффенбах снег настолько твердый, что волонтеры распиливают его бензопилой. Фрагмент снегоуборочной машины. Машинисты снегоуборщиков – люди опытные: они могут работать с высокой точностью на протяжении нескольких часов. Часто совсем непросто доставить снегоуборщики туда, где они так нужны волонтерам... Иногда необходимы титанические усилия, чтобы надлежащим образом расчистить от снега мост Штеффенбах. Возвращение назад запланировано уже на 14:30 из-за слишком высокой опасности схода лавины. Заслуженный отдых после целого дня наблюдения за склонами и уборки снега и льда лопатами, экскаваторами, снегоуборщиками и бензопилами. Galerie photos sur le déneigement de la voie ferrée sommitale de la Furka par des volontaires