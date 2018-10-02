Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:49 02.10.2018 - 12:49

Ровно полвека назад швейцарское общественное негосударственное телевидение начало регулярное телевещание в цвете. Цветная «картинка» была тогда для зрителей настолько непривычным делом, что телеведущим приходилось даже объяснять, как выглядят они и студия в новых условиях. Свою роль играл и тот факт, что тогда за один цветной телевизор средний швейцарец должен был выложить три месячные заработные платы (3 000 франков).

Сегодня, в эпоху повсеместного господства самых современных гаджетов, снабжёнными цветными экранами с порой просто удивительно огромным разрешением, очень легко можно забыть тот факт, что полвека назад цветная телевизионная картинка казалась самым настоящим техническим чудом.

В США цветное телевещание началось еще в 1950 году. В СССР цветное телевизионное вещание на основе советско‑французской системы SЕСАМ было запущено 1-го октября 1967 года в Москве, на базе студии Московского телецентра на Шаболовке. Год спустя этим путем последовала и Швейцария.

Первым популярным телешоу на швейцарском общественном телевидении (сегодня это немецкоязычный телеканал SRF, входящий в швейцарский теле- и радио-холдинг SRG SSR, подразделением которого является и наш сайт швейцарского иновещания SWI Swissinfo) стала передача «Dopplet oder nüt» (дословно: «Удвоить выигрыш или потерять всё»), премьерная трансляция которой состоялась 29 августа 1968 года.

Затем, через несколько дней, последовала, также в цвете, музыкальная передача «Hits à Gogo» (что-то вроде «Хит-конвейер»). Официальным же днём начала цветного телевещания было объявлено 1-е октября. В Швейцарии этот день был отмечен целым рядом юбилейно-исторических телепрограмм.

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