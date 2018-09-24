Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 9:00 24.09.2018 - 09:00

Ежегодно живописный швейцарский город Люцерн у подножия гор Риги и Пилатус посещают около 9 млн туристов. В процентном соотношении количество туристов в день на одного жителя в Люцерне даже выше, чем в Венеции! Для экономики это благо, а вот для местных жителей — порой источник недовольства: запаркованные в центре города туристические автобусы и запруженные гостями улицы города многим из них нравятся не очень.

Швейцарская газета NZZ провела подсчёты и обнаружила, что в Люцерн, город с населением в 81 тыс. человек, ежегодно приезжают 9,4 млн туристов, то есть на одного местного жителя в день здесь приходится 116 гостей как из самой Швейцарии, так и из-за рубежа. Для сравнения: в Венеции, где проживает 260 тыс. человек, а туристов бывает 25 млн в год, это соотношение составляет всего лишь 96 гостей на одного местного жителя. Раньше никому просто не приходило в голову сравнивать два столь разных города, учитывая, что в Венеции туристы посещают только небольшую центральную часть города, где проживает около 50 тысяч человек.

Вслед за газетой аналогичное исследование сделало и Швейцарское общественное франкоязычное телевидение RTS, придя к выводу, что Люцерн, оказывается, находится во главе списка городов с наивысшей «туристической нагрузкой», обойдя даже Рим, Барселону, Париж и Венецию. Впрочем, в этом исследовании не был учтён Ватикан с населением всего в 842 человека, при том что знаменитая Сикстинская капелла одна только привлекает в это микроскопическое государство 5 млн гостей в год.

Массовый туризм набирает обороты

Швейцарский эксперт по туризму Юрг Шеттлер (Jürg Stettler) из Высшей школы прикладных наук и искусств Люцерна прогнозирует, что к 2030 году количество туристических «человеко-дней» в Люцерне достигнет 12-14 миллионов в год. В Париже сегодня это число составляет уже около 15 миллионов в год.

Поток туристов нужно организовать. (SRF)

Для владельцев магазинов, ориентированных на туристов, это очень хорошая новость. Среди них и Роберт Касагранде (Robert Casagrande), который продает шоколад, швейцарские ножи и часы с кукушкой. Совместно с часовыми и ювелирными компаниями Bucherer, Gübelin и Embassy он недавно заказал исследование с целью измерить «добавленную стоимость», генерируемую туризмом в городе на реке Ройсс.

Результат получился парадоксальным: один только квартал в центре города, сформировавшийся вокруг площади Schwanenplatz («Лебединая площадь»), приносит городу 244 млн. швейцарских франков в год чистой прибыли. Кроме того, оказалось, что в Люцерне непосредственно имеют отношение к обслуживанию массового туризма более одной тысячи рабочих мест.

Транспортные проблемы

У массового туризма, безусловно, есть свои преимущества, но местные жители часто жалуются на то, что район между центральным железнодорожным вокзалом и центром города вокруг площади Шванненплатц бывает буквально забит туристическими автобусами. Недавно правительство города поручило провести исследование с целью поиска альтернативного решения проблемы их парковки.

Одна из таких альтернатив заключается в переносе большей части парковок туристических автобусов за пределы города, в центр же Люцерна туристы могли бы попадать на общественном транспорте. Некоторые выступают за то, чтобы повысить парковочные тарифы для автобусов, оставленных в центре города. Сейчас транспортная инфраструктура в целом довольно серьёзно перегружена не только в городе, но и, например, вокруг горы Риги, еще одной местной достопримечательности, как магнитом притягивающей туристов со всего мира.

(SRF/swissinfo.ch. Перевод и подготовка: Людмила Клот)



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