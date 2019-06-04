Ровно тридцать лет назад 4 июня 1989 году журналисты швейцарского общественного (негосударственного) телевидения ждали в международном аэропорту Цюриха прибывающих рейсом из Китая швейцарских туристов, которые стали первыми свидетелями жесточайшей резни на площади Небесного спокойствия, учиненной китайскими властями с целью подавления демократических студенческих выступлений.

Швейцарское международное радио SWI Swissinfo решило «поскрести» по своим историческим сусекам и отыскала уникальные видеокадры, снятые 30 лет назад в аэропорту Цюрих/Клотен. Эти кадры мы предлагаем вашему вниманию, на них запечатлены швейцарские туристы, которые одними из первых смогли рассказать миру о том кошмаре, который творился на площади Тяньаньмэнь.

Напомним, что на самом деле речь в данном случае идет о целой серии протестных акций, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года. Главными их участниками были в основном студенты, на 4-е же июня пришлась трагическая кульминация, когда протестующие были разогнаны с применением танков, в результате чего погибло по разным данным от 200 до 1000 человек. Участники протестов требовали от правящей Коммунистической партии реформ и политической либерализации по примеру мирных революций, произошедших как раз в это время в Восточной Европе. Китай, однако, выбрал иной путь.

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Прибывавшие из Китая швейцарские туристы, ставшие свидетелями событий на площади Тяньаньмэнь, стали ценнейшими источниками исторической информации. По свежим следам они смогли предоставить будущим историкам непосредственный взгляд на трагические обстоятельства бойни в центре Пекина. «Внезапно наступил сплошной ужас», — говорит один из швейцарцев в аэропорту. «Проявились армейские подразделения. Студенты стали бросать камни. В первый день солдаты ещё не стреляли, однако на второй день они начали применять по демонстрантам огнестрельное оружие». Еще один швейцарец говорит, что он предложил свои услуги в качестве помощника в одной из клиник, однако от его помощи отказались, несмотря на то, что число раненых и пострадавших зашкаливало за десятки тысяч. «Они сказали мне, что проблем нет и что им не нужна помощь со стороны».

На кону стояли двусторонние отношения

Разгром студенческих выступлений в Пекине стал шоком для многих иностранных журналистов, дипломатов и инвесторов, находившихся в Китае. Эта трагедия стала для многих правительств поводом и основанием серьезно пересмотреть свои отношения со страной, которая только начинала реализовывать тогда программу всеобъемлющих экономических реформ. Швейцария также находилась в числе этих стран.

На повестке дня оказался для официального Берна порядок продолжения, тогда еще относительно скромных по объёму, торгового-экономических отношений с Пекином. Найденные в наших архивах материалы показывают, что швейцарское руководство не очень хорошо понимало, что происходит, каковы будут последствия событий на площади Тяньаньмэнь и что эти последствия будут означать для внешнеэкономического курса Швейцарии на китайском направлении.

Именно тогда Швейцария впервые выступила с открытой критикой нарушений прав человека в Китае. Об этом нам рассказывает Ариане Кнюзель (Ariane KnüselВнешняя ссылка), историк и научный сотрудник кафедры новой и новейшей истории Университета города Фрибур. Швейцарское правительство обратилась к властям в Пекине с настоятельной просьбой проявить гуманизм в рамках судебных процессов по итогам событий на площади и не наказывать участников протестов «слишком строго». В качестве же первой непосредственной реакции официальный Берн принял решение заморозить поставки вооружений и товаров двойного назначения в Китай.

С другой стороны, уже тогда выбирая между правами человека и экономическими интересами, власти Швейцарии однозначно становились на сторону развития торговых связей. Берн подчеркивал, что ни о каких экономических санкциях не может быть и речи. Конечно, параллельно был создан постоянный механизм «диалога по правочеловеческой проблематике», который, фактически, играл роль прикрытия для дальнейшего форсированного развития экономических связей, заинтересованность в которых выказывали и Пекин, и Берн. Другие страны вели себя более жестко по отношению к пекинскому режиму, однако в итоге, как говорит А. Кнюзель, «от временной почти изоляции Китая Швейцария получила особенную выгоду».

Возникал тогда вопрос и о том, что будет с уже вложенными в Китай швейцарскими инвестициями и не следует ли их списать и забыть о них. Однако Ули Зигг (Uli SiggВнешняя ссылка), большой любитель и коллекционер китайского искусства, основатель Швейцарско-Китайской торгово-промышленной ПалатыВнешняя ссылка и будущий посол Швейцарии в Китае, предостерёг от поспешных выводов. «Разрыв отношений не принес бы никому ровным счетом никакой выгоды, скорее наоборот. А вот если к власти придут сторонники реформ, то я все-таки рассчитываю на оживление уже существующих торгово-экономических отношений».

«Гнев и печаль»

Студенты Цюрихского университета выражались в этом смысле куда более откровенно. «Правительство, применяющее армию против собственного народа, обречено на падение», — заявил один из них, имя которого осталось неизвестным, в интервью швейцарскому национальному телевидению. «Я надеюсь, что демонстранты не сдадутся. Я сам увы не знаю, как бы я мог помочь им тут, в Швейцарии». «Гнев, печаль и чувство бессилия», — такими словам описал свои ощущения от произошедшего китайский студент, обучавшийся как раз тогда в Цюрихе. «Я чувствую себя совершенно беспомощным, поскольку даже здесь, в Швейцарии, мы регистрируем усиление репрессий во многих важных общественных сферах Китая».

В сентябре 1989 года группа швейцарских снимающих и пишущих журналистов отправилась в Китай с целью проанализировать инвестиционный климат в Китая и то, в каких условиях приходится работать в Поднебесной швейцарским инвесторам. Все опрошенные признавались, что с политической точки зрения ситуация в стране выглядит мрачно, однако экономические рамочные условия переживают заметное улучшение.

«Не обращая внимания на политические риски и неопределенность официальная Швейцария продолжает обмениваться вежливыми формулировками и рукопожатиями с китайской стороной, делая вид, будто ничего такого особенно за последние четыре месяца в стране не происходило», — таков был комментарий одного из журналистов швейцарского национального телевидения. «Проектов реализуется громадное количество и китайский народ хочет удовлетворения своих растущих материальных потребностей». Одной из сфер такого швейцарско-китайского сотрудничества была сфера отельного бизнеса.

Как установили швейцарские журналисты, за первые месяцы после событий на площади Тяньаньмэнь в недавно построенном отеле сети Mövenpick гостей практически не было. И тем не менее именно в тот момент эта сеть начала в Китае строительство нового отеля, расположенного в очень выгодной близости от Пекинского аэропорта. Общественности отель стал известен под брендом Sino-Swiss Hotel. Впрочем, так поступала вся Европа: первоначальное возмущение государственным террором сменилось всеобщим равнодушием и стремлением «ковать экономическое железо пока горячо». Инвестиции оказались дороже прав человека и погибших на площади. В год накануне столь жестоко подавленных протестов на Китай приходился только 1% всего швейцарского промышленного экспорта. В 2010 году Пекин в списке важнейших торговых партнёров Швейцарии находится на третьем местеВнешняя ссылка после ЕС и США.

Все эти годы, разумеется, продолжался и «правочеловеческий диалог» между Берном и Пекином. В начале 2019 года в Швейцарии подошла к завершению очередная, организованная швейцарским правительством, программа повышения квалификации китайских руководящих кадров в области правовых основ обеспечения основных гражданских прав и свобод. Однако когда дело доходит до очень больших денег, официальная Швейцария предпочитает забывать о правах человека и агитировать за развитие экономических отношений, мол, за ними последует и политическое сближение, прекрасно понимая, что все это полная фикция. За примерами далеко ходить не надо: выступая в пользу участия Швейцарии в китайском проекте «One Belt One Road» федеральный президент Ули Маурер, судя по сообщениям СМИ, проблематику прав человека даже не упомянул.

Строившийся в 1989 году новый отель сети Mövenpick был в итоге открыт. Он и сейчас принимает гостей, получив, правда, новое имя и нового владельца, китайский государственный промышленный концерн. У Вас есть что рассказать в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь? Вы кого-то узнали на видео? Напишите нам по адресу patrick.boehler(@)swissinfo.ch, или свяжитесь с ним в социальной сети Twitter @mrbaopanruiВнешняя ссылка.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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