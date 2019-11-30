Свой фильм «Африканское зеркалоВнешняя ссылка» режиссер Миша Хедингер посвящает швейцарскому фотографу и режиссеру Рене Гарди, который в 1950-х годах жил и работал в колониальном Камеруне. В фильме проводится мысль о том, что отношение Рене Гарди к африканцам с точки зрения теории о «бремени белого человека» больше говорит о тогдашней Швейцарии, чем об Африке, которой столь восхищался швейцарец. Но насколько правомерно тогдашние реалии рассматривать с точки зрения наших сегодняшних опыта и знаний?

Книги Рене Гарди находятся буквально в каждом швейцарском доме. Если советские люди смотрели на мир глазами Сенкевича, то швейцарские — глазами Рене Гарди. Недавно о нём сняли фильм, который заставляет задуматься на сложнейшие темы истории, покаяния, политики, ответственности, роли эстетики и особенностей функционирования СМИ. «Я всегда старался делать так, чтобы мои фотографии не вели к искажению реальности». Сам Рене Гарди (René Gardi, 1909-2000Внешняя ссылка) не испытывал ни малейших сомнений в том, что его работа — строго документальна и что он показывает нам только факты.

Молодой швейцарский режиссер Миша Хедингер (Mischa Hedinger, род. в 1984 году в Берне) пытается своим документальным фильмом «Африканское зеркало», который в настоящее время демонстрируется в немецкоязычной Швейцарии, а следующей весной пойдет и во франкоязычной части страны, показать, что любой отбор нарративных средств и элементов изобразительного ряда ведет к конструированию вторичной реальности, воспринимаемой потом зрителем. И эта вторичная реальность уже не документальна, но политически ангажирована. Проблема только в том, что такого рода выводы применимы и к самому фильму «Африканское зеркало».

В этой ленте режиссер Миша Хедингер реконструирует карьеру фотографа и режиссера-документалиста Рене Гарди и его жизнь в колониальном Камеруне в 1950-х годах. В фильме проводится мысль о том, что отношение Рене Гарди к африканцам с точки зрения теории о «бремени белого человека» больше говорит о тогдашней Швейцарии, чем об Африке, которой столь восхищался швейцарец. Но насколько правомерно тогдашние реалии рассматривать с точки зрения наших сегодняшних опыта и знаний?

Или может быть вообще не стоило трогать всю эту уже довольно пыльную историю? «Когда поколение бэби-бумеров (родившееся после 1945 года) думает об Африке, то у него в сознании сразу появляются кадры из фильмов Рене Гарди», — пишет бернская ежедневная газета Der Bund в статье об «Африканском зеркале». Иными словами, речь идет о проблеме эстетики как политического высказывания.

Лени Рифеншталь своими фильмами «Олимпия» и «Триумф воли» довела, поставив свой гений на службу абсолютному злу, слияние эстетического и политического до логического конца. Всю жизнь затем она до самой своей смерти в 2003 году, она пыталась, перестав снимать игровое кино и уйдя в фотографию и документалистику, демонтировать эту связку в своей серии снимков и в фильме о племенах в НубииВнешняя ссылка и в фильме о подводных красотахВнешняя ссылка.

Миша Хедингер в своем фильме пытается исподволь создать такую связь применительно к снимкам и киноработам Рене Гарди. Насколько такой подход оправдан, с учетом того, что фильм Гарди «Мандара» в 1960 году удостоится особого упоминания на 10-м Международном кинофестивале в Берлине в номинации «Лучший документальный фильм для молодежи»?

Секс и колонии

Разумеется, личностью Рене Гарди был неоднозначной, он испытывал открытый интерес к молодым людям, а в 1944 году он был даже осужден за сексуальное насилие над несколькими своми учениками в период своей работы в качестве преподавателя. Факт его педофилии до сегодняшнего дня в Швейцарии тщательно замалчивался, потому что уж очень он не вязался с образом человека, глазами которого Швейцария «смотрела в мир».

Фотографии обнаженных тел молодых камерунцев, снятых Рене Гарди, режиссер Миша Хедингер постарался выставить в фильме в качестве доказательства уже тогда вроде бы очевидных колониально-сексуальных наклонностей режиссера. Насколько это корректно? И насколько в таком конструировании Хедингер идет тем же путем, что и Гарди? Однако не это главное. Фильм «Африканское зеркало» скорее поднимает вопрос о том образе Африки, который помогал в ту эпоху формировать в том числе и Рене Гарди.

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Как отметил в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch Миша Хедингер, в основе «фантазий колонизатора всегда лежит хищная сексуальность». При этом он ссылается на книгу «Секс, раса и колонии» («Sexe, race et coloniesВнешняя ссылка»), опубликованной в прошлом году в Париже и наделавшей много шума. А что говорит сам Рене Гарди, который создавал свои фотографии задолго до новомодных монографий в духе поп-пост-структурализма?

«Когда я гляжу на фотографии, которые я делал в предыдущие годы, меня нередко охватывает чувство глубокой грусти. Великолепные ремесленники со всеми своими нуждами и печалями, радостями и старанием, эти люди, которые даже и не подозревают, что являются творцами, и все чудесные матери в деревенских хижинах, принимающие собственную судьбу с полным спокойствием и мужеством, скоро останутся только в памяти тех, кто их знал лично», — пишет Рене Гарди в одном из своих писем, обосновывая необходимость зафиксировать этих людей на фото- и кинопленку. Хищная сексуальность? Вряд ли.

Миф о «добрых дикарях» или идеал Руссо?

Вопрос о том, каким образом Европа должна оценивать своё колониальное прошлое снова становится сегодня актуальным на фоне миграционного кризиса. На этот счет существуют полярные точки зрения. Леволиберальный дискурс исходит из необходимости покаяться за то, что натворили европейцы конкретно в Африке.

Правоконсервативный дискурс был озвучен в 2007 году во время официального визита по странам Африки Николя Саркози, который, выступив в университете Дакара, назвалВнешняя ссылка колонизацию Африки «большой ошибкой», но отказался «каяться», подчеркнув что «колонизация не повинна во всех нынешних трудностях Африки — войнах, геноциде, коррупции. Никто не может требовать от нынешних поколений ответа за преступления, совершенные прежними поколениями». Где находится истина? Наверное где-то посередине.

Сам Рене Гарди, во многом наследуя Руссо, скорее искал в Африке исконного, близкого к природе, не испорченного цивилизацией человека. Недаром он сравнивал племена, которые он наблюдал в Камеруне, с горцами в швейцарских Альпах, пользуясь, разумеется, мифологическими образами Альп, созданными швейцарским поэтом Альбрехтом фон Галлером (1708-1777)Внешняя ссылка. Многие критики сегодня ставят Рене Гарди в вину фразу о том, что «иногда я хочу, чтобы и у нас, швейцарцев, была своя колония!» Но что кроется за этим высказыванием?

По мнению Миши Хедингера «Гарди выражает тем самым стремление видеть маленькую Швейцарию великой. И созданный им образ Африки сам по себе делал ее своего рода колонией для Швейцарии: воображаемой страной, принадлежащей швейцарцам». Но эту фразу можно толковать и иначе, как стремление войти в контакт с источником чистой руссоистской человеческой витальности. Какая из этих интерпретаций ближе к истине? Каждый должен решить сам.

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