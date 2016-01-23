Фотогалерея Как готовят швейцарских пожарных
После пятилетней реконструкции в сентябре 2015 года в городе Адельфинген (Andelfingen) в кантоне Цюрих вновь начал работать Учебный центр, готовящий специалистов по противопожарной профилактике и безопасности. Здесь начинающие пожарные могут узнать, что такое «flashover» или «backdraft» — но далеко не только это.
Изначально этот Учебный центр создавался в 1972 году в качестве тренировочной базы для специалистов гражданской и противовоздушной обороны. Однако с тех пор характер угроз, с которым сталкивается современное общество, качественно изменился, а потому назрела необходимость в модернизации и реконструкции Центра.
В результате сейчас новейший комплекс учебных корпусов, мастерских и стендов позволяют обучать и повышать квалификацию работников пожарной охраны, гражданской обороны, а также сотрудников полиции, спасательных служб и военнослужащих. Возможности современного полевого Учебного центра позволяют проводить тренировки в условиях, приближенных к боевым, моделируя самые разные критические ситуации, от городского пожара до землетрясений.
Отдельное внимание уделяется тренировкам в условиях сильного задымления, ведь известно, что при пожаре большая часть людей гибнет не от собственно огня, а от отравления продуктами горения. А в специальной барокамере, ее здесь называют «Flashover-Container», могут создаваться экстремальные температурные условия до 850 градусов Цельсия.
Общая стоимость реконструкции Центра составила 21 млн франков. В Швейцарии существует еще только один похожий центр, расположенный недалеко от Женевы и созданный специально для учений в ситуациях, возникающих после катастрофического землетрясения. Текст: Дженни Вурц/Jeannie Wurz, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.