Так выглядят пожарные каски и кислородные баллоны после тренировки.

При пожаре в замкнутом пространстве, например, в подвале жилого дома, самой большой сложностью являются темнота и задымление.

Курсанты учатся гасить пожары в замкнутых пространствах, в данном случае в подвале жилого дома. От них требуется, кроме всего прочего, умение ориентироваться на ощупь.

Курсант учится управляться с пожарным рукавом — гибким трубопроводом для транспортирования огнетушащих веществ к месту возгорания.

В барокамере Flashover-Container температура может достигать 850 градусов Цельсия. Здесь действует железное правило: кто больше не может находиться в камере, должен покинуть ее — на четвереньках, ни в коем случае не вставая в полный рост.

Последние наставления перед началом учений в температурной барокамере «Flashover-Container», позволяющей симулировать основные стадии развития возгорания, в данном случае от начальной стадии к фазе объемного развития пожара.

Переход возгорания от начальной стадии к объемной фазе (Flashover) очень коварен и опасен. В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Продолжительность этой фазы составляет 2-30% от общей продолжительности пожара. Начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает скорость развития возгорания.

Этот контент был опубликован 23 января 2016 г. 11:00 23.01.2016 - 11:00

После пятилетней реконструкции в сентябре 2015 года в городе Адельфинген (Andelfingen) в кантоне Цюрих вновь начал работать Учебный центр, готовящий специалистов по противопожарной профилактике и безопасности. Здесь начинающие пожарные могут узнать, что такое «flashover» или «backdraft» — но далеко не только это.

Изначально этот Учебный центр создавался в 1972 году в качестве тренировочной базы для специалистов гражданской и противовоздушной обороны. Однако с тех пор характер угроз, с которым сталкивается современное общество, качественно изменился, а потому назрела необходимость в модернизации и реконструкции Центра.

В результате сейчас новейший комплекс учебных корпусов, мастерских и стендов позволяют обучать и повышать квалификацию работников пожарной охраны, гражданской обороны, а также сотрудников полиции, спасательных служб и военнослужащих. Возможности современного полевого Учебного центра позволяют проводить тренировки в условиях, приближенных к боевым, моделируя самые разные критические ситуации, от городского пожара до землетрясений.

Отдельное внимание уделяется тренировкам в условиях сильного задымления, ведь известно, что при пожаре большая часть людей гибнет не от собственно огня, а от отравления продуктами горения. А в специальной барокамере, ее здесь называют «Flashover-Container», могут создаваться экстремальные температурные условия до 850 градусов Цельсия.

Общая стоимость реконструкции Центра составила 21 млн франков. В Швейцарии существует еще только один похожий центр, расположенный недалеко от Женевы и созданный специально для учений в ситуациях, возникающих после катастрофического землетрясения. Текст: Дженни Вурц/Jeannie Wurz, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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