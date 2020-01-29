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Фотогалерея Кооператив «Радизли»: где люди, животные и растения живут вместе

5 Ziegen im Stall

Пять коз имеют собственное стойло и делят по очереди пастбище с девятью коровами. 

Neun Mutterkühe fressen getrocknetes Gras im Stall.

Девять коров и их телята дают ценное удобрение, которе используется для выращивания зерновых, кормовых трав и овощей.

Marion Salzmann stehend vor einem Pult mit Telefon am Ohr und Schreibzeug in der Hand.

Марион Зальцманн говорит, что нашла свою «работу мечты». Вместе с еще одним постоянно принятым сотрудником она руководит овощеводческим хозяйством.

Festangestellte Mitarbeiterin am Laptop im Abpackraum.

В цеху упаковки готовой продукции выделено место для административного офиса. 

Gemüse in Behältern und Abonnementstaschen

«Награда» за добровольную работу: сумки, полные сезонными овощами.

Eine Frau arbeitet im Abpackraum.

В зимние месяцы в упаковочном цеху приходится работать в тёплой одежде.

links: Freiwillige beim Abpakcen von Gemüse; rechts: im Gewächshaus gedeiht

Слева: собирать урожай вместе куда веселее. Справа: в теплице растет зимний салат.

Radiesli Farm in Worb nr. Bern.

Зимой без добровольных помощников не обойтись, особенно их помощь нужна для работы в конюшнях и при переработке урожая.

Sechs Hühner im mobilen Hühnerstall

По сравнению с миллионами других своих сородичей здешние куры живут тут в привилегированных условиях.

Ein altes Wohnmobil dient als mobiler Hühnerstall.

Куры и их мобильный курятник. 

Enten am Ufer eines Tümpels

Не обойтись и без уток. 

Holzstappel auf schneebedeckter Grasfläche

Зимы сейчас стали мягче, но без дров из собственного леса, занимающего три гектара, все равно пока не обойтись.

Blick auf den offenen Laufstall der Kühe

Коровы могут при любой погоде находиться на природе. 

Das Hauptgebäude des Radiesli Hofs.

Центральная усадьба кооператива Radiesli Hof в городке Ворб в нескольких километрах от Берна.

In Reih- und Glied: Gemüsetaschen bereit zum Abgeben.

Каждую неделю добровольные помощники получают по большой сумке с овощами. 

Aufgereihte Taschen mit Nahrungsmitteln vom Radiesli Hof

На территории угодий сельхозкооператива Radiesli Hof под Берном несколько профессиональных фермеров вместе с примерно 320 добровольцами обрабатывают около десяти гектар пахотных и пастбищных земель. В их владении также три гектара леса. Из животных тут живут девять коров с телятами, пять коз с козлятами, три шерстистых свиньи и около 50-ти кур.

Здесь убеждены, что каждое животное вносит свой особый вклад в общий биологический баланс, тщательно соблюдаемый в этом хозяйстве. Например, прямо тут же на ферме выращиваются достаточные объемы кормов для сельскохозяйственных животных. Докупать корм приходится только для цыплят и только в исключительных случаях, например, во время засухи.

Изгороди, просторные земельные участки, рощи и поля обеспечивают условия обитания так же и для диких животных и насекомых. Как и большинство органических ферм в стране, это хозяйство сталкивается с общей проблемой нехватки питательных веществ в почвах. В хозяйстве Radiesli HofВнешняя ссылка эту проблему решают при помощи щадящих методов обработки почвы, использованием естественных «зелёных удобрений» и вкладом в развитие степени локального биоразнообразия.

Данное хозяйство относится к ферма среднего размера, а это значит, что объемы производства овощей и зерна, количество сельскохозяйственных животных и, в конечном счете, число добровольных помощников, которые могут покупать продукты питания прямо на ферме в формате абонентской подписки, не могут превышать определенных предельных показателей. Число в 320 «волонтёров» является одним из таких показателей.

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