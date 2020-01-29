На территории угодий сельхозкооператива Radiesli Hof под Берном несколько профессиональных фермеров вместе с примерно 320 добровольцами обрабатывают около десяти гектар пахотных и пастбищных земель. В их владении также три гектара леса. Из животных тут живут девять коров с телятами, пять коз с козлятами, три шерстистых свиньи и около 50-ти кур.

Здесь убеждены, что каждое животное вносит свой особый вклад в общий биологический баланс, тщательно соблюдаемый в этом хозяйстве. Например, прямо тут же на ферме выращиваются достаточные объемы кормов для сельскохозяйственных животных. Докупать корм приходится только для цыплят и только в исключительных случаях, например, во время засухи.

Изгороди, просторные земельные участки, рощи и поля обеспечивают условия обитания так же и для диких животных и насекомых. Как и большинство органических ферм в стране, это хозяйство сталкивается с общей проблемой нехватки питательных веществ в почвах. В хозяйстве Radiesli HofВнешняя ссылка эту проблему решают при помощи щадящих методов обработки почвы, использованием естественных «зелёных удобрений» и вкладом в развитие степени локального биоразнообразия.

Данное хозяйство относится к ферма среднего размера, а это значит, что объемы производства овощей и зерна, количество сельскохозяйственных животных и, в конечном счете, число добровольных помощников, которые могут покупать продукты питания прямо на ферме в формате абонентской подписки, не могут превышать определенных предельных показателей. Число в 320 «волонтёров» является одним из таких показателей.

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