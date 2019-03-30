Базель — не только место нахождения крупнейшей в мире энтомологической коллекции, но это еще и родина целых популяций самых разных видов насекомых, с которыми люди в этом городе на излучине Рейна вынуждены делить своё жизненное пространство. Базельский фотограф Адриан Кюнцли (Adrian Künzli) наблюдает за ними (насекомыми) вот уже много лет с неотступным вниманием.

Для реализации своего масштабного творческого проекта ему даже не потребовалось слишком далеко ходить. Более того, на каком-то этапе этот проект превратился для него в нечто вроде «челленджа», с той только разницей, что ему не нужно было лить себе на голову холодную воду. Что сможешь ты увидеть, не покидая собственного двора? Оказалось, что сюжеты для фоторабот с какого-то момента буквально сами начали прилетать к нему на собственных крылышках или приползать к его ногам.

Своих фотомоделей летом он встречал буквально везде — в спальне, на кухне, в подвале, на чердаке и, разумеется, в саду! За одним, впрочем, исключением, которым стал богомол. Кокон, полный яиц богомола, случайно затесался в багаж Адриана Кюнцли и был обнаружен им только по возвращении из отпуска в Испании.

В итоге на его фотоснимках перед нами предстает завораживающий и, на самом деле, совершенно чужой нам, людям, мир, населенный пауками, мухами, комарами, стрекозами и прочими представителями мира насекомых. Но и разумеется, тут всё как в джунглях с его законом, в соответствии с которым выживает сильнейший: фотографу только и останется что запечатлеть, как красноголовые муравьи расправляются с осой, случайно попавшей на его подоконник.

Насекомые, снятые с близкого расстояния и при большом увеличении — зрелище не для слабонервных. Часто его работы являются своего рода паззлами, сложенными при помощи фотошопа из многочисленных отдельных фотографий так, чтобы стали видны детали, обычно не улавливаемые человеческим глазом. Непривычная настройка резкости и цветовая акцентировка превращают земных насекомых в инопланетян с тонкими крылышками, жалами, волосками и фасеточными глазами, напоминающими не то персонажей из фильмов ужасов, не то какую-то модерную инсталляцию.

Они — везде!

Решающий шаг к такой макро-перспективе Адриан Кюнцли сделал почти случайно, купив новый фотообъектив. «Внезапно я обнаружил, что буквально повсюду окружен насекомыми. Я уже не выискивал их специально, они просто были везде, на что бы я не бросил взгляд — на подоконниках, на подвядающем букете цветов на столе или в саду, где стоял забытый бассейн нашего сынишки с теплой застоявшейся водой, по поверхности которой, как на коньках, скользили водомерки».

Немало интересного открылось его «фотоувеличению» над подвальным окном, где в укромном уголке сплелись воедино старые и новые нити паутины, радужно дрожащие на случайном свету. В результате на свет появился фотоснимок под названием «Y», и, как оказалось, он был сделан очень вовремя, потому что вскоре в творческий процесс вмешались обстоятельства непреодолимой силы: в один прекрасный день подруга фотографа взялась за пылесос и навела-таки в погребе порядок, уничтожив этот своеобразный пленэр.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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