Ни спортом заняться, ни в ресторан сходить, ни в Тичино на дачу съездить — для швейцарцев это не стало проблемой. Будучи на карантине, жители Швейцарии в поисках хорошего настроения массово устремились в лес. То ли еще будет на Пасхальные праздники!

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Швейцария — страна, расположенная на природе. Здесь не надо ехать два часа на поезде, чтобы найти клочок леса или реки. Лес, парк, лесопарк или даже заповедник: все эти возможности для здорового отдыха находятся буквально на расстоянии вытянутой руки.

Но в последние годы в общественном сознании ценность природы под боком как-то перестала регистрироваться и оцениваться по достоинству. Если путешествовать – то сразу как минимум куда-нибудь в леса Амазонки, благо швейцарский паспорт позволяет передвигаться по четырем пятым мира без визы. Но потом пришел вирус и произвел переоценку ценностей.

Где все люди?



На прошлых выходных никогда наверное не было в лесах и лесопарках Швейцарии такого количество людей. Теплая, солнечная погода стала дополнительным стимулом для вылазок на природу сразу около дома. Журналист портала SWI swissinfo побывал в популярном у жителей Берна Бремгартенском лесопаркеВнешняя ссылка и теперь делится с Вами своими фотовпечатлениями.

Кстати, многие наши читатели в ответ на фотогалерею о пустых городах писали, что ничего подобного, толпы народа кругом! Да, и такое случается, особенно в таких лесопарках. Там, где обычно в лучшем случае можно наткнуться на пару бегунов или велосипедистов, а если повезет — орнитологов-любителей и грибников, сегодня буквально не протолкнуться.

Многие сидят на «удалёнке», завершив рабочий день, они не тратят время на поездку из офиса домой, а потому могут сразу пойти погулять или устроить пикник. Но есть ли возможность при этом соблюдать рекомендованную дистанцию в два метра и собираться группами не более пяти человек?

Природа пробудилась, погода стоит сухая и теплая — поэтому самое время погулять свое удовольствие в Бремгартенском лесопарке. И поскольку на Пасху прогноз погоды также весьма благоприятный, то наверняка народу тут еще прибавится. Имейте это в виду, когда будете планировать свои прогулочные маршруты.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!