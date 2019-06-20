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История и Религия

#swisshistorypics Каким был швейцарский «Цирк Кни» сто лет назад

Sieben Artisten posieren

Основатели Цирка Кни слева направо: Карл Кни-Майер, Луи Кни, Фридрих Кни-Липпунер, Рудольф Кни-Гриссер и в центре (стоящий на колене) Ойген Кни-Целлер. Впереди прилегли Нина Цуттер и еще одна артистка цирка.

Ein kleiner Zirkusakrobat und zwei kräftige Akrobaten bilde eine Pyramide

Артисты швейцарского цирка в 1942 году.

Elefant in der Manege der in eine Trompete bläst.

Во время выступления в 1945 году директор цирка Рольф Кни-старший выступает со слоном, который играет на трубе мелодию из оперы Верди «Аида». В 2016 году Цирк Knie впервые гастролировал без слонов.

Kunssttück einer Artistin mit Rollschuhen

Юная циркачка на тренировке. 1943 год.

Eine Indianer Familie am Flughafen

Коренной житель Северной Америки «Железный конь» прибыл со своей семьей в аэропорт Клотен. В 1958 году его пригласили для шоу цирка Кни, во время которого демонстрировали людей разных культур. Такие мероприятия были популярны в Швейцарии до середины 20-го века.

Dompteur mit zwei Löwen

1959 год: укротитель Войтех Трубка демонстрирует аттракцион со львами. В 2004 году Цирк Кни удалил из программы номера с хищниками.

Giraffe guckt aus einem Transportwagen

Жирафы возвращаются на «зимние квартиры», 1960 год.

HierVier Schimpansen kuendigen sie manierlich auf Stuehlchen sitzend, das '1961'-er Programm an

Шимпанзе — любимцы публики, их обожали в том числе за их акробатические способности.

10 Artisten bilden eine Pyramide

Группа акробатов «Wazzan» демонстрирует живую пирамиду, 1962 год.

Kamele und ein Lama des Zirkus Knie werden a auf dem gefrorenen Zuerichsee

Верблюды Цирка Кни во время прогулки по Цюрихскому озеру, замёрзшему в 1963 году.

Clown audf einem Hochseil

На EXPO 1964 года клоун Пио Нок показывает уникальный номер.

Artisten auf sehr hohen Einrädern

Артисты рекламируют Цирк Кни, которому предстояло выступить Цюрихе в 1967 году.

Nonnen gehen auf das Zirkuszelt zu.

Впервые в истории Цирка Кни под крышей циркового шатра прошла католическая месса, 1969 год.

Historische Bilder Galerie über den Kine der 40er - 60er Jahre

Ровно 100 лет назад, 14 июня 1919 года, швейцарский национальный «Цирк КниВнешняя ссылка» представил в Берне свою самую первую цирковую программу. Интересно, что толчком для создания славной цирковой династии послужила... любовная история.

В начале 19 века в городе Инсбрук молодой студент-медик Фридрих Кни влюбился в молодую циркачку-наездницу Вильму. Он был настолько очарован и ею, и артистической жизнью, что прервал учебу, присоединился к труппе и вместе с ней проехал всю Австрию. Любовь, увы, оказалась была недолгой, в 1806 году Фридрих уже сам основал собственную акробатическую труппу, которая получила широкое признание и любовь публики, в том числе и в Швейцарии. Здесь затем часть семьи Кни и обосновалась навсегда, получила зачтем швейцарское гражданство.

От открытой арены к цирковому шатру

Новый этап в истории цирка наступил спустя столетие и через четыре поколения династии Кни: тогда четыре брата — Фридрих, Рудольф, Карл и Ойген — владевшие цирком, воплотили в жизнь давнее желание и купили в кредит двуярусный цирковой шатер, с тем чтобы артистам больше не приходилось работать на арене под открытым небом. Первое выступление в цирковом шатре в июне 1919 года и считается датой основания «Швейцарского национального цирка Кни» («Schweizer National Circus Knie»).

Время тогда для таких проектов было благоприятное, социальных сетей не было, Инстаграма тоже, цирк привлекал множество зрителей, и в том же году братья смогли построить в городе Рапперсвиль на Цюрихском озере так называемую постоянную «зимнюю резиденцию» — место постоянного пребывания животных после выступлений и гастролей зимой. Во время Второй мировой войны семейству Кни было нелегко, оно было не в чести у национал-социалистов, поскольку во время гастролей цирка в Германии в 1938 году на знаменах цирка не было свастик. Затем цирк снова пережил подъем. 

Артисты самых разных цирковых жанров со всего мира с удовольствием соглашались приехать в Швейцарию — им нравилось работать в стране, не пострадавшей от войны. Сегодня у руля цирка уже седьмое поколение этой династии. Все еще находясь в руках одной и той же семьи, цирк Кни дает работу 230 сотрудникам, кроме того, здесь занято 80 животных. Давайте оглянемся назад на военное и послевоенное время, когда цирк был ослепительным и волнительным явление культуры, позволявшим людям заглянуть в чужие миры и прикоснуться к иным культурам.

В серии #SwissHistoryPicsВнешняя ссылка мы публикуем изображения и фотографии прошлых лет, чтобы показать Вам, какой была Швейцария в те далекие времена.

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