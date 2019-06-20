Ровно 100 лет назад, 14 июня 1919 года, швейцарский национальный «Цирк КниВнешняя ссылка» представил в Берне свою самую первую цирковую программу. Интересно, что толчком для создания славной цирковой династии послужила... любовная история.

В начале 19 века в городе Инсбрук молодой студент-медик Фридрих Кни влюбился в молодую циркачку-наездницу Вильму. Он был настолько очарован и ею, и артистической жизнью, что прервал учебу, присоединился к труппе и вместе с ней проехал всю Австрию. Любовь, увы, оказалась была недолгой, в 1806 году Фридрих уже сам основал собственную акробатическую труппу, которая получила широкое признание и любовь публики, в том числе и в Швейцарии. Здесь затем часть семьи Кни и обосновалась навсегда, получила зачтем швейцарское гражданство.

От открытой арены к цирковому шатру

Новый этап в истории цирка наступил спустя столетие и через четыре поколения династии Кни: тогда четыре брата — Фридрих, Рудольф, Карл и Ойген — владевшие цирком, воплотили в жизнь давнее желание и купили в кредит двуярусный цирковой шатер, с тем чтобы артистам больше не приходилось работать на арене под открытым небом. Первое выступление в цирковом шатре в июне 1919 года и считается датой основания «Швейцарского национального цирка Кни» («Schweizer National Circus Knie»).

Время тогда для таких проектов было благоприятное, социальных сетей не было, Инстаграма тоже, цирк привлекал множество зрителей, и в том же году братья смогли построить в городе Рапперсвиль на Цюрихском озере так называемую постоянную «зимнюю резиденцию» — место постоянного пребывания животных после выступлений и гастролей зимой. Во время Второй мировой войны семейству Кни было нелегко, оно было не в чести у национал-социалистов, поскольку во время гастролей цирка в Германии в 1938 году на знаменах цирка не было свастик. Затем цирк снова пережил подъем.

Артисты самых разных цирковых жанров со всего мира с удовольствием соглашались приехать в Швейцарию — им нравилось работать в стране, не пострадавшей от войны. Сегодня у руля цирка уже седьмое поколение этой династии. Все еще находясь в руках одной и той же семьи, цирк Кни дает работу 230 сотрудникам, кроме того, здесь занято 80 животных. Давайте оглянемся назад на военное и послевоенное время, когда цирк был ослепительным и волнительным явление культуры, позволявшим людям заглянуть в чужие миры и прикоснуться к иным культурам.



В серии #SwissHistoryPicsВнешняя ссылка мы публикуем изображения и фотографии прошлых лет, чтобы показать Вам, какой была Швейцария в те далекие времена. Конец инфобокса

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