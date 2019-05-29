Новый ежегодный опрос показал: швейцарцы чувствуют себя в безопасности на родине и настороженно смотрят на ситуацию за рубежом.
Согласно отчету по безопасности за 2019 год (2019 Security ReportВнешняя ссылка), подготовленному в Центре исследований безопасности при Швейцарской высшей технической школе ETHZ в Цюрихе, около 90% из 1200 опрошенных швейцарцев чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве возле своих домов.
Такой высокий уровень безопасности, сопоставимый, впрочем, с предыдущим годом, исследователи связывают с благоприятной экономической ситуацией в стране и доверием к политической системе.
Опрос выявил, что с прошлого года еще возрос уровень доверия к государственным структурам и институтам, а наибольшего доверия заслуживает полиция. Судебная власть занимает второе место, за ней следуют Федеральный совет (правительство) и швейцарская экономика.
Федеральный парламент и Вооруженные силы пользуются такой же степенью доверия. Как и в прошлом году, СМИ и политические партии заняли в индексе доверия последнее место.
Поводы для пессимизма
Существуют, однако, и поводы для пессимизма. Его у швейцарцев вызывает, в частности, миграция, страх перед насилием, обеспокоенность по поводу социального обеспечения и изменение климата.
Основным и постоянно растущим источником пессимизма является глобальная политическая ситуация, усугубляемая политикой сил США, Китая и России – ее швейцарцы считают, не более и не менее, чем угрозой всему миру. Степень доверия к различным странам варьируется от 92% по отношению к Германии или 73% – к Франции и падает до 28% – к США, 22% – к Китаю, для России же у швейцарцев осталось лишь 16% доверия.
В отчете отмечается, что президент США Дональд Трамп несколько раз упоминался по имени в качестве причины пессимистической оценки. Интересно при этом то, что, хотя большинство респондентов полагают, что текущая политика США наносит ущерб экономике Швейцарии, они по-прежнему считают США надежным торговым партнером.
Что касается вопроса безопасности самого швейцарского государства в мире, многие респонденты выразили обеспокоенность по поводу ее открытости, особенно в официальных, институционализированных отношениях. Целых 80% респондентов отметили, что Швейцария не должна вступать в Евросоюз. Правда, также 80% опрошенных выступают за укрепление экономического сотрудничества с ЕС.
Отношение к армии
Целых четырех из пяти респондентов считают, что Швейцарские вооруженные силы необходимы, а работа их вполне удовлетворительна. Молодое поколение (18-29 лет) относится к военным куда более скептически, чем пожилые респонденты.
Также большей поддержки, чем в предыдущие годы (60%), удостоилась милиционная система призыва в швейцарскую армию. Что касается бюджета армии, то половина считает его разумным, а треть находит, что ассигнования на военную отрасль слишком высоки.
Подавляющее большинство респондентов полагают важным равенство в армии, независимо от языка, пола, сексуальной ориентации и религии. Однако чуть более половины (55%) также уверены, что из-за требований к физической стороне армейской службы женщины не могут выполнять определенные задачи.
.
Подготовила: Людмила Клот