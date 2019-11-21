Выбор Ули Маурером маршрутов зарубежных поездок в Швейцарии регулярно подвергается критике в СМИ и со стороны экспертов. (Keystone / Madoka Ikegami / Pool)

В еще недалёком историческом прошлом швейцарские министры вообще принципиально не совершали заграничных поездок. Сегодня такие вояжи являются неотъемлемой частью их повседневной работы — а также источником, на основании которого можно выявить, хотя бы приблизительно, характер приоритетов и пристрастий того или иного члена федерального кабинета, в том числе и федерального президента.

Сегодня начинается официальная часть визита президента Швейцарии Ули Маурера в Россию. На повестке дня находятся консультации с российским коллегой Владимиром Путиным. Из Москвы потом швейцарский гость направится в Казахстан. Это будет уже четвертое заграничное путешествие президента Швейцарии и одновременно её министра финансов. Год скоро завершается и уже можно подводить итоги: куда летал швейцарский президент, с кем общался? Предлагаем небольшой обзор!

Аналитика Заметки на полях «Доктрины Иньяцио Кассиса» Как Швейцария пытается сформировать свою внешнеполитическую доктрину на следующее десятилетие. Автор: Игорь Петров

Напомним, что выбор Ули Маурером маршрутов зарубежных поездок регулярно подвергается критике в СМИ Швейцарии и со стороны экспертов. Возьмем, например, октябрьскую поездку президента в Саудовскую Аравию. После нашумевшего случая с убийством журналиста Джамаля Кашогги эта и без того «сложная» страна приобрела не самую лучшую репутацию .

Однако Ули Маурер все-таки совершил туда свой визит, что и понятно — нефтяное королевство является важнейшим покупателем швейцарских военных материалов и товаров двойного назначения, включая легкое стрелковое оружие и авиационную технику. Столь же критически рассматривалась в Швейцарии, прежде всего по причине вопроса с правами человека, и поездка Ули Маурера в Китай в начале 2019 года. И вот теперь поездка в Москву и потом в Казахстан, в страны, явно не являющиеся передовиками в плане демократии, прав человека и свободы прессы.

Предметом общественных дебатов в Швейцарии стал и неожиданный блиц-визит Ули Маурера к президенту США Дональду Трампу, правда, уже по иным причинам: дело в том, что У. Маурер стал первым президентом Швейцарии, официально принятым в Белом Доме американским президентом.



Ноябрь 2019 года: у Владимира Путина в Москве

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В рамках начинающегося сегодня официальной части визита У. Маурера в Москву речь пойдет об экономических отношениях двух стран, а также о роли Швейцарии в плане миротворческих усилий в горячих точках мира (восток Украины, Южный Кавказ, Сирия).

(Keystone / Laurent Gillieron)

Швейцария и Россия традиционно поддерживают хорошие отношения. Две страны никогда не воевали, если не считать эпизода со швейцарским воинским контингентом, прикрывавшим отход Наполеона из России на реке Березина. Тем не менее, визиты на высшем государственном уровне являются редкостью. Точнее говоря, такой визит из Москвы в Швейцарию состоялся всего только один раз, когда в 2009 году Берн посетил тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

До этого с официальным государственным визитом в Швейцарии не приезжал никто, ни царь, ни президент, ни генеральный секретарь ЦК КПСС. На рабочем уровне общение происходит чаще. Последний раз посещал Россию и общался с Владимиром Путиным тогдашний президент Швейцарии Дидье Буркхальтер (Didier Burkhalter). Произошло это в 2014 году. В тот же год впервые с шефом Кремля лично познакомился и Ули Маурер. Было это на «полях» Зимней Олимпиады в Сочи. В рамках начинающейся сегодня официальной части визита У. Маурера в Москву речь пойдетВнешняя ссылка об экономических отношениях двух стран, а также о роли Швейцарии в плане миротворческих усилий в горячих точках мира (восток Украины, Южный Кавказ, Сирия).

Напомним, что из Москвы У. Маурер отправится в Казахстан. Одновременно прокуратура Женевы закрыла известно дело Виктора Храпунова, связанное с подозрениями относительно отмывания денег и легализации преступных капиталов. Уголовное дело против Виктора Храпунова и его жены, проживавших в Женеве, было возбуждено в 2012 году на основании ходатайства Казахстана об оказании правовой помощи. Вчера, однако, представитель прокуратуры Марк Гениат (Marc Guéniat) подтвердил сообщение немецкоязычной газеты Tages-Anzeiger о прекращении дела. Апелляция возможна до 25 ноября.

В. Храпунов, бывший казахский министр и мэр города Алматы, бежал из Казахстана со своей женой и переехал в Женеву в 2008 году. Он всегда настоятельно отрицал все обвинения в отмывании денег. Казахский суд приговорил его в октябре 2018 года заочно к 17 годам лишения свободы за растрату и коррупцию.





Октябрь 2019 года: у короля Салмана в Саудовской Аравии Конец инфобокса

Ули Маурер отправился в Саудовскую Аравию с большой делегацией деловых людей и банкиров в первую очередь. Швейцарский банковский сектор буквально «облизываясь» смотрит на клиентов из этой страны. (Keystone / Spa)

Но если поездки швейцарских министров и президентов в Россию в целом не встречают никакой критики и общественность реагирует на них спокойно и даже равнодушно, то встреча Ули Маурера с единоличным владыкой Саудовской Аравии королём Салманом стала предметом ожесточенных дебатов и критики. Еще бы, ведь сын короля, наследный принц Мохаммед, был, как утверждается, лично причастен к убийству журналиста Кашогги. Общественность Швейцарии не могла пройти мимо такого вопиющего факта нарушения прав человека и заветов свободы прессы.

Многие требовали в таких обстоятельствах вообще отменить поезду Маурера в нефтяное королевство, с учетом того, что, как писали СМИ, «поездка швейцарского президента в гости к Саудовскому монарху сразу после убийства журналиста означала бы, что Берн всё забыл и предлагает вернуться к нормальным отношениям, как будто бы ничего и не было». Такого возвращения к «норме» Ули Маурер громко потребовал еще в начале 2019 года на очередном Давосском форуме.

В итоге поездка состоялась. Ули Маурер отправился в Саудовскую Аравию с большой делегацией деловых людей и банкиров в первую очередь. Швейцарский банковский сектор буквально «облизываясь» смотрит на клиентов из этой страны. Для него нефтяное королевство у моря является более чем желанным клиентом и очень выгодным рынком. Собственно, Минфин Швейцарии, ведомство Маурера, и не скрывалВнешняя ссылка, что целью этого вояжа «стало укрепление финансово-экономических отношений со столь важными для Швейцарии странами региона Персидского залива».

Май 2019 года: у Дональда Трампа в США Конец инфобокса

У. Маурер стал первым президентом Швейцарии, официально принятым в Белом Доме американским президентом. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

Эта новость в Швейцарии удивила всех, но в тот момент, как общественность страны узналаВнешняя ссылка о том, что Дональд Трамп примет Ули Маурера, последний уже сидел в самолёте. Никаких «разворотов самолета над Атлантикой» прагматичный швейцарец делать не собирался, напротив, его целью было по кратчайшей прямой попасть на Капитолийский холм, провести консультации с американским лидером и войти в историю в качестве первого швейцарского президента, официально принятого в Белом Доме президентом США.

Обе страны связывает давняя история. Первые американские колонии, очень внешне и внутренне похожие на швейцарские кантоны (маленькие, бедные, расположение непонятно где, но гордые и независимые от внешнего мира, а главное, друг от друга) многое взяли от Швейцарии в плане налаживания социально-политических отношений. В свою очередь Швейцария в 1848 году один в один скопировала себе структуру федерального парламента в виде двух равноправных и независимых палат. Не говоря уже о том, что на мировой арене обе страны долгое время были соседями по лагерю нейтральных стран.

В итоге Трамп и Маурер проговорили примерно 40 минут, затронув, например, тему перспектив заключения между двумя странами Соглашения о свободной торговле. В списке важнейших торговых партнёров Берна Вашингтон стоит на втором месте. Кроме того, Трамп поблагодарил Швейцарию за ее посреднические услуги, ведь Берн сейчас представляет интересы США в Иране, и не исключено, что тоже самое он будет делать скоро в Венесуэле.



Апрель 2019 года: у Си Цзиньпина в Китае

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Критики говорят, что Швейцария позволяет Пекину использовать себя, и все ради возможности застолбить за собой более или менее заметный кусок такого жирного пирога, как проект «Нового шелкового пути». (Keystone / Madoka Ikegami)

Весной 2019 года состоялся государственный визитВнешняя ссылка Ули Маурера в качестве президента Швейцарии в Китай. Швейцарского гостя со всеми почестями принял председатель КНР Си Цзиньпин. И на этот раз швейцарского гостя также сопровождала солидная делегация «капитанов швейцарской экономики».

Критики говорят, что Швейцария позволяет Пекину использовать себя, и все ради возможности застолбить за собой более или менее заметный кусок такого жирного пирога, как проект «Нового шелкового пути», ради которого Берн тщательно закрывает глаза на то, что творит Китай с уйгурами.

Сторонники «прагматического подхода» говорят, что Швейцарии очень важно участвовать в этом трансконтинентальном проекте, развивая шансы, заложенные в подписанном между Берном и Пекином Соглашении о свободной торговле. Соответственно в апреле стороны подписали Декларацию о намерениях, в котором закреплено стремление двух стран укреплять сотрудничество вдоль этого самого «Нового шелкового пути».

Берн очень хотел бы обеспечить швейцарским компаниям комфортные условия в этой части мира и создать базис для бизнеса, сулящего (под)небесные прибыли. Многие страны Запада, при этом, критически рассматривают этот проект в качестве инструмента, при помощи которого Китай острожно, но настойчиво и непреклонно укрепляет свои позиции на евроазиатском континенте.

Под крышей приоритетов Конец инфобокса

Все эти поездки весьма наглядно демонстрируют довольно шаткое положение Швейцарии в плане ее внешнеполитических приоритетов: под общей крышей этих приоритетов Берн пытается объединить свои очевидные экономические интересы (швейцарская экономика плотно встроена в систему глобальных мирохозяйственных связей и ей нужны соответствующие благоприятные рамочные условия на местах) со стремлением сохранить своё реноме хранителя исторических заветов свободы, либерализма и прав человека.

Дипломатия Федеральный президент Швейцарии Ули Маурер посетит Россию и Казахстан В четверг 21-го ноября 2019 года начинается турне швейцарского федерального президента У. Маурера в Россию и Казахстан. Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 10:05

Такого рода «хождение по канату» вызывает двойственную реакцию. Критически настроенные эксперты говорят, что Швейцария ведет оппортунистическую политику. Там, где это надо для интересов экономики страны, Берн охотно приглушает звучание «правочеловеческой тематики», если и ставя, например, в отношениях с Москвой, вопросы прав человека, то «в конфиденциальном порядке и за закрытыми дверями».

Но даже если Швейцария и решается громко заявить о необходимости соблюдения прав человека, то получается у неё это довольно избирательно: осудить убийство саудовского журналиста — да, сказать что-то на предмет жестоких разгонов в Москве оппозиционных демонстраций и реальных тюремных сроков для тех, кто прикоснулся к шлему Росгвардейца — ни в коем случае! Есть и другое мнение, которое разделяют многие «прагматически» настроенные депутаты в парламенте.

Для них очень важно, чтобы Швейцария «оставалась в диалоге» буквально со всеми. И если Берн о чем-то не говорит и по какой-то теме не высказывает своего мнения, то это вовсе не означает, что Швейцария со всем, что происходит противоправного за рубежом, согласна и готова всё это одобрить. Взамен зато она получает репутацию «честного маклера» и «равноудалённого посредника», не говоря уже о создании удобных исходных позиций для экспортной экономики.

swissinfo.ch

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