По итогам парламентских выборов в Швейцарии депутатами стало рекордно большое число женщин. На фото: Аделе Торенс (слева в кадре) и Лиза Маццоне, депутаты от партии «Зелёных». (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Нынешние парламентские выборы в Швейцарии бесспорно прошли под флагом гендерного фактора. Теперь доля женщин среди депутатского корпуса большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, составила рекордные 42%. Тем самым Конфедерация обогнала по этому показателю такие европейские страны, как Норвегия, Италия и Франция.



Разумеется, этот результат не возник сам по себе, ему предшествовала широкая общественная мобилизация, кульминацией которой стала так называемая «женская забастовкаВнешняя ссылка» 14 июня 2019 года. В тот день сотни тысяч женщин и сочувствующих им мужчин вышли на улицу с тем, чтобы потребовать улучшить ситуацию с представительством женщин в органах власти всех уровней.

Собственно, по большому счету они все убеждали семя самих пойти на избирательные участки и отдать свой голос кандидатам-женщинам. Что и произошло 20-го октября: теперь доля женщин среди депутатского корпуса большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, составляет рекордные 42%.

GRAFIK1 Schweiz nun auf Platz 15 im Ranking des Frauenatneils im Parlament

В международном сравнении Швейцария, тем самым, резко улучшило свои позиции в глобальном рейтинге представленности женщин в федеральных органах законодательной власти, поднявшись сразу на 15-ю позицию и обогнав Норвегию, Данию, Новую Зеландию, Францию, Италию и Эквадор. В этих странах доля женщин в национальных парламентах значительно меньше показателя в 41%. Прежде в этом рейтинге Швейцария находилась на 38 месте, имея долю женщин-депутатов в Национальном совете на уровне только 32%. А если брать только страны Европы, то Швейцария по этому показателю вообще находится на 5-й позиции.

Лидер рейтинга Руанда

Во многих странахВнешняя ссылка еще неделю назад кадровый состав парламентов носил куда более сбалансированный характер, чем в Швейцарии, прежде всего, что касается долей, приходящихся на депутатов мужчин и женщин. Такими были, например, парламента Португалии или Италии, а также Аргентины и Дании. Но теперь их всех Швейцария оставила далеко позади себя.

На 1-ой позиции находится африканская страна Руанда. В парламенте этой страны доля женщин достигает 61%, но к такой ситуации есть свои исторические причины: после геноцида 1994 года в стране были проведены глубокие реформы, структурной перестройке подверглись и органы власти всех уровней, женщин решительно и сознательно мотивировали активнее заниматься политикой. Поддержку процессу реализации этих целей оказали и мощные женские правозащитные движения.

Разумеется, до таких цифр Швейцарии еще далеко, тем не менее, день 20-го октября войдет в учебники истории в качестве исторического дня, поскольку итоги выборов, по итогам которых в парламенте теперь будут работать сразу 84 женщины-депутата (из всего 200 депутатов Национального совета), стали явным ответом на соответствующий запрос общества, требующего ускоренного поиска решения проблемы реального гендерного равноправия.

Frauen frauenanteil im parlament steigt

Кроме того, увеличится теперь и число женщин, находящихся на руководящих постах в федеральных, кантональных и муниципальных партийных организациях, а также в партийных парламентских фракциях в Национальном совете. Например, доля женщин в депутатских фракциях социалистов (SP) и «Зелёных» (Grüne) будет находиться на отметке в 60%. Во фракции консервативной Швейцарской народной партии (SVP) этот показатель будет находиться на уровне только в 25%, но и здесь число женщин также заметно возросло.

Разумеется, как мы уже упоминали, большое значение для достижения таких результатов имела летняя «женская забастовка», но не меньшую роль сыграли и структуры гражданского общества, такие, как общественное движение «Helvetia ruftВнешняя ссылка», которое объявило накануне выборов, что ее целью является последовательное повышение доли женщин в органах власти, в том числе и федерального уровня.

Другая женская общественная организация, ассоциация женских союзов «Alliance FВнешняя ссылка», подчеркивает, что вполне довольна итогами выборов. Флавия Кляйнер (Flavia Kleiner) из «Alliance F» указала, например, в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ)Внешняя ссылка, что она довольна тем обстоятельством, что в ходе этих выборов женщинам удалось «взять штурмом многие сферы, традиционно отмеченные мужским доминированием».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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