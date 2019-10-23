Нынешние парламентские выборы в Швейцарии бесспорно прошли под флагом гендерного фактора. Теперь доля женщин среди депутатского корпуса большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, составила рекордные 42%. Тем самым Конфедерация обогнала по этому показателю такие европейские страны, как Норвегия, Италия и Франция.
Разумеется, этот результат не возник сам по себе, ему предшествовала широкая общественная мобилизация, кульминацией которой стала так называемая «женская забастовкаВнешняя ссылка» 14 июня 2019 года. В тот день сотни тысяч женщин и сочувствующих им мужчин вышли на улицу с тем, чтобы потребовать улучшить ситуацию с представительством женщин в органах власти всех уровней.
Собственно, по большому счету они все убеждали семя самих пойти на избирательные участки и отдать свой голос кандидатам-женщинам. Что и произошло 20-го октября: теперь доля женщин среди депутатского корпуса большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, составляет рекордные 42%.
В международном сравнении Швейцария, тем самым, резко улучшило свои позиции в глобальном рейтинге представленности женщин в федеральных органах законодательной власти, поднявшись сразу на 15-ю позицию и обогнав Норвегию, Данию, Новую Зеландию, Францию, Италию и Эквадор. В этих странах доля женщин в национальных парламентах значительно меньше показателя в 41%. Прежде в этом рейтинге Швейцария находилась на 38 месте, имея долю женщин-депутатов в Национальном совете на уровне только 32%. А если брать только страны Европы, то Швейцария по этому показателю вообще находится на 5-й позиции.
Лидер рейтинга Руанда
Во многих странахВнешняя ссылка еще неделю назад кадровый состав парламентов носил куда более сбалансированный характер, чем в Швейцарии, прежде всего, что касается долей, приходящихся на депутатов мужчин и женщин. Такими были, например, парламента Португалии или Италии, а также Аргентины и Дании. Но теперь их всех Швейцария оставила далеко позади себя.
На 1-ой позиции находится африканская страна Руанда. В парламенте этой страны доля женщин достигает 61%, но к такой ситуации есть свои исторические причины: после геноцида 1994 года в стране были проведены глубокие реформы, структурной перестройке подверглись и органы власти всех уровней, женщин решительно и сознательно мотивировали активнее заниматься политикой. Поддержку процессу реализации этих целей оказали и мощные женские правозащитные движения.
Разумеется, до таких цифр Швейцарии еще далеко, тем не менее, день 20-го октября войдет в учебники истории в качестве исторического дня, поскольку итоги выборов, по итогам которых в парламенте теперь будут работать сразу 84 женщины-депутата (из всего 200 депутатов Национального совета), стали явным ответом на соответствующий запрос общества, требующего ускоренного поиска решения проблемы реального гендерного равноправия.
Кроме того, увеличится теперь и число женщин, находящихся на руководящих постах в федеральных, кантональных и муниципальных партийных организациях, а также в партийных парламентских фракциях в Национальном совете. Например, доля женщин в депутатских фракциях социалистов (SP) и «Зелёных» (Grüne) будет находиться на отметке в 60%. Во фракции консервативной Швейцарской народной партии (SVP) этот показатель будет находиться на уровне только в 25%, но и здесь число женщин также заметно возросло.
Разумеется, как мы уже упоминали, большое значение для достижения таких результатов имела летняя «женская забастовка», но не меньшую роль сыграли и структуры гражданского общества, такие, как общественное движение «Helvetia ruftВнешняя ссылка», которое объявило накануне выборов, что ее целью является последовательное повышение доли женщин в органах власти, в том числе и федерального уровня.
Другая женская общественная организация, ассоциация женских союзов «Alliance FВнешняя ссылка», подчеркивает, что вполне довольна итогами выборов. Флавия Кляйнер (Flavia Kleiner) из «Alliance F» указала, например, в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ)Внешняя ссылка, что она довольна тем обстоятельством, что в ходе этих выборов женщинам удалось «взять штурмом многие сферы, традиционно отмеченные мужским доминированием».
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.