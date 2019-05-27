Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 11:00

(swissinfo.ch)

Мир стал многополярным и непредсказуемым. Швейцария не может игнорировать эту тенденцию, она должна адаптироваться и искать свое место в новом мире. Портал swissinfo.ch решил узнать у представителей пяти крупнейших партий Швейцарии, какие альянсы следует укреплять Конфедерации и почему?

Внешняя политика Швейцарии традиционно опирается на дипломатию и нейтралитет: добрые услуги, глобальные связи, международная Женева. Но многосторонний взгляд на проблемы и стремление к диалогу переживали лучшие времена, сейчас многие прежние ценности уходят в прошлое, а напряжение нарастает. Маленькое государство в центре Европы должно найти новые способы защиты своих интересов.

Должна ли Швейцария больше смотреть в сторону Китая, с которым у нее давняя дружба и уже есть соглашение о свободной торговле? Или разумнее привлечь к альянсу противника Пекина по «торговой войне», США, и, возможно, подписать соглашение о свободной торговле с Вашингтоном? Или Берну лучше сосредоточиться на урегулировании спора с ЕС - хотя он все больше теряет свое влияние в мировой политике?

Мы спросили пятерых членов Комиссии по внешней политике Национального совета (большой палаты парламента), какие альянсы Швейцария должна укреплять и почему. У политиков была одна минута, чтобы объяснить видение своей партии.

…ведь осенью этого Швейцария выберет новый парламент. Конечно, среди швейцарских избирателей вопросы внешней политики редко бывают приоритетными. В то же время различие между вопросами внутренней и внешней политики, обусловленное глобализацией, становится все менее заметным, примерами чего являются такие проблемы, как миграционный кризис и изменение климата.





Партии Швейцарии

SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы);

SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые);

FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП);

CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр);

GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг);

GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр);

BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр);

JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые).



Перевод, подготовка видео: Надежда Капоне

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