Торговля квотами на эмиссии парниковых газов является рыночным инструментом снижения выбросов этих газов в атмосферу. Приобретая квоты за рубежом, Швейцария смогла достичь своих целей в рамках Киотского протокола. Но что происходит при этом в других странах?

Перенесемся в город Цзиань, что расположен в провинции Цзянси на юге Китая. Здесь с целью получения электричества в печах сжигаются каждый день тонны спрессованной в специальные гранулы рисовой шелухи. Производимая за счет сжигания биомассы энергия распределяется между жителями области и таким образом они могут сократить использование угля.

Сторонники такого метода добычи электричества и тепла говорят о том, что данный проект мог бы служить моделью для всего Китая. Пусть так, но возникает вопрос, что общего между китайским рисом и швейцарской политикой в области охраны климата? На первый взгляд, ничего. Но если Швейцарии и в самом деле удалось сократить объемы своих выбросов парниковых газов, то значит связь с рисовыми отходами в провинции Цзянси здесь все-таки есть.

Ограничить и торговать

Каким образом функционирует эта связь? Для этого следует разобраться в том, как работает так называемая торговля квотами на эмиссии парниковых газов (Certified Emission Reductions). Сама идея такой торговли была представлена в 1968 году канадским экономистом Джоном Дэйлсом в его книге «Загрязнение, собственность и цены» («Pollution, Property and Prices»). Ее качественная новизна состояла в предоставлении правительству данной страны права установить конкретный объём суммарной степени загрязненности в качестве высшей экологической цели.

После установления ограничения на выброс определённых веществ (к примеру, диоксид углерода, оксид серы, оксид азота) на определённой территории и за конкретный период времени, начинается распределение соответствующего количества квот на их выброс. Верхняя граница степени загрязненности в течение времени может постепенно снижаться. Благодаря свободной торговле этими квотами цена на сертификаты будет определяться спросом. Выбросы, произведенные вне рамок определённой квоты, облагаются штрафом. В английском языке подобная практика называется «cap and trade» («ограничить и торговать»).

Эти сертификаты и квоты эмитируются в соответствии с «Рамочной конвенцией ООН об изменении климата» и на основании положений Киотского протокола, что позволяет правительствам и компаниям напрямую инвестировать в климатические проекты за рубежом. Одна квота (сертификат) соответствует одной тонне CO2, выброшенной в атмосферу. Что касается проекта по сжиганию рисовых отходов в Цзиане, то тут Конфедерация приобрела сразу 53 967 сертификатов.

Об этом можно прочитать в итоговом докладе швейцарского фонда «Klimarappen», который был опубликован в апреле 2014 года. Благодаря поддержке проекта в Китае, Швейцарии удалось добиться сокращения выбросов СО2 на 53’967 тонн. При этом здесь исходят из того, что на одного жителя Земли в год приходится в среднем 6 тонн выбросов CO2. Напомним, что этот фонд является результатом и инструментом добровольных усилий швейцарской промышленности поддержать защиту окружающей среды.

Фонд инвестирует свой капитал в перспективные проекты, нацеленные на сокращение эмиссии парниковых газов, приобретая, в том числе, и квоты на выбросы и передавая их потом бесплатно федеральным властям страны. Финансирование фонда осуществляется за счет налога в размере 1,5 сантима за литр, которым облагается весь бензин и дизель, импортируемый из-за рубежа в Швейцарию. В названии фонда используется понятие «Rappen», но это всего лишь немецкоязычный аналог французского названия мелкой швейцарской разменной монеты «сантим».

16 миллионов квот

В период с 2008 по 2012 годы фонд приобрел по всему миру 16 миллионов сертификатов, способствовав тем самым общему сокращению выбросов углекислоты в атмосферу в размере 16 миллионов тонн. Потраченные на это средства в размере примерно 244 млн швейцарских франков были инвестированы в 30-ти странах, прежде всего в Китае, Бразилии и Индии, и были направлены на поддержку разных проектов, от продвижения возобновляемых источников энергии до прямого сокращения объемов выброса вредных парниковых газов.

«Если нам удастся энергетическое оборудование, работающее на минеральном топливе, заменить на технологии, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, то это станет самым эффективным вкладом в сокращение объемов выбросов парниковых газов», — указал Ренат Хойбергер (Renat Heuberger) в интервью порталу swissinfo.ch.

Р. Хойбергер является главой компании «South Pole Carbon», цюрихской фирмы, специализирующейся на торговле квотами на выбросы вредных веществ. По его мнению, «существует еще и много других способов. Например, мы могли бы больше инвестировать в увеличение энергоэффективности зданий и промышленных предприятий, в улучшение систем очистки сточных вод, в проекты по восстановлению лесов или в сокращение выбросов метана в сельском хозяйстве», — добавляет Хойбергер.

Есть также проекты, которые влияют непосредственно на домохозяйства, например, благодаря им в сельских районах устанавливаются более эффективные кухонные плиты, системы очистки воды или системы освещения, работающие от энергии солнечного света. «Эти проекты действительно приносят семьям в бедных странах самую прямую выгоду», — указывает Ренат Хойбергер.

Цели достигнуты – но как?

Сертификаты на право осуществлять выбросы парниковых газов позволяют производить очень важный трансфер (передачу) передовых технологий беднейшим странам, помогая им тем самым идти вперед в экономике с учетом принципов так называемого «механизма (экологически) чистого развития» («Clean Development Mechanism» — «CDM»), разработанных Организацией Объединенных Наций. Однако сертификаты являются важным инструментом не только для развивающихся, но и для таких промышленно развитых стран, как Швейцария.

Швейцарское Федеральное ведомство по вопросам охраны окружающей среды (BAFU) сообщило в середине апреля 2014 года устами своего директора Бруно Оберле (Bruno Oberle) о том, что целей, поставленных перед ней в соответствии в Киотским протоколом на период с 2008 по 2012 годы, а именно, сократить выбросы парниковых газов на 8 процентов по сравнению с 1990 годом, Швейцария смогла достичь только благодаря приобретению за рубежом соответствующего числа сертификатов на право выброса вредных газов.

Все попытки добиться схожего эффекта своими прямыми «домашними» методами, например, путем повышения эффективности и рентабельности сети общественного транспорта или при помощи «экологической реконструкции» зданий, ни к чему не привели. При этом надо еще учитывать, что население Швейцарии выросло начиная с 1990 года на 18 процентов, а парк машин аж на целых 34 процента. Не помог даже и тот факт, что при этом за последние 20 лет за счет усовершенствования технологий, объем прямых выбросов парниковых газов в Швейцарии не растет и остается стабильным (см. инфографику).

Кому нужна торговля квотами?

Впрочем, «механизм (экологически) чистого развития» («Clean Development Mechanism» — «CDM»), в рамках которого в период с 2004 по 2014 годы было в общей сложности продано 1,5 млрд. сертификатов, имеет также и свои слабые стороны. Сертификаты потеряли большую часть своей рыночной стоимости, да и в адрес самой системы торговли ими все чаще звучит критика.

Регулярно публикуются аналитические доклады, из которых следует, что многие экологические проекты, финансируемые за счет квот, не соответствовали стандартам, установленным ООН, и в итоге они не привели к реальному сокращению объемов выброса парниковых газов в атмосферу. Особенно много и часто критикуют так называемый «принцип дополнительности».

«Согласно этому принципу, те, кто продвигает определенный экологический проект, должны доказать, что его финансирование они способны обеспечить только за счет продажи сертификатов развитым странам, то есть при поддержке тех государств, которые должны сократить свои выбросы в первую очередь», — разъяснил порталу swissinfo.ch Гаэль Фюмо (Gaëlle Fumeaux) из швейцарского «Фонда защиты окружающей среды и компенсации выбросов СО2» («Stiftung für Klimaschutz und CO2-Kompensation» — «KliK»).

По данным «Всемирного фонда дикой природы» (WWF), «принцип дополнительности» не всегда гарантирует эффективность финансируемых таким образом экологических проектов. «В Индии, например, проект развития ветряных электростанций получил средства за счет продажи сертификатов, хотя одновременно его финансирует и государство. Другими словами, их бы построили в любом случае, с сертификатами или без», — напоминает пресс-секретарь швейцарского отделения WWF Пьеретта Рей (Pierrette Rey).

По ее мнению, итоги деятельности «механизма чистого развития» за последние десять лет являются скорее отрицательными. «Мы исходим из того, что 40 процентов сертификатов не имеют большого веса, потому что они не приводят к дополнительному снижению выбросов парниковых газов. Кроме того, многие сертификаты вообще никак не способствовали переходу к устойчивому развитию в странах третьего мира».

Большой успех

Такая критика отчасти оправдана, — говорит Марко Берг (Marco Berg), директор фонда «Klimarappen». При этом он отмечает, что определить в процентах количество неэффективных проектов просто не возможно, даже несмотря на ряд уже проведенных эмпирических исследований. Он утверждает, что во всяком случае его фондом были получены только те сертификаты, которые отвечали необходимым критериям.

Ренат Хойбергер из компании «South Pole Carbon» полагает, что проекты в рамках «CDM» — «самые прозрачные и действенные из проверенных и ему известных». Здесь есть пять уровней сертификации и каждый год уровень сокращения объемов выбросов парниковых проверяют независимые эксперты.

Марко Берг в любом случае называет проекты на основе принципов «CDM» «большим успехом». Они необходимы, особенно если учитывать трудности, с которыми приходиться сталкиваться, чтобы договориться на международном уровне по любым вопросам, связанным с изменением климата. «Торговля квотами на эмиссии парниковых газов – это самый конкретный и лучший результат процесса реализации положений Киотского протокола», - резюмирует он.

Сокращение на 20%

Конференция ООН по вопросам изменения климата 2012-го года — это 18-я конференция сторон («Conference of the Parties»), участвующих в Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 8-я встреча сторон («Meeting of the Parties»), участвующих в Киотском протоколе. Встречи проходили в Национальном конференц-центре Катара в городе Доха с 26 ноября по 8 декабря 2012 года.

На конференции было достигнуто соглашение о продлении действия Киотского протокола с 2013 по 2020 год. Наблюдатели отмечали, что представители ряда стран, в частности, Катара буквально силой протолкнули редакцию соглашения, против которой выступали некоторые государства, в частности Россия, которая заявила, что не намерена придерживаться положений протокола во втором периоде его действия.

Швейцария придерживалась иной позиции. В Дохе она объявила, что ставит своей целью на период с 2013 по 2020 год сократить объемы выбросов CO2 по сравнению с уровнем 1990 года на 20 процентов. Эту цель Швейцария должна достичь в основном за счет мер, предпринятых внутри страны, а не за счет покупки квот на выброс за рубежом. Приобретение сертификатов в зарубежных странах возможно только при определенных условиях.

Швейцарское правительство считает, что наибольший потенциал по сокращению выбросов имеется в транспортной и в строительной отраслях (повышение энергоэффективности зданий), кроме того, в промышленности и в сфере услуг. Для достижения этой цели в настоящее время рассматриваются различные меры.

Дискутируется, например, введение налога на выброс CO2 при использовании минерального топлива, создание рынка торговли квотами на выброс СО2 (Берн хочет интеграции с европейской системой), а также частичная «компенсация» выбросов путем взимания пошлин на импорт бензина и дизельного топлива.

Швейцарский вклад — это часть глобальной стратегии по сокращению выбросов парниковых газов. Согласно «Межправительственной группе экспертов по изменению климата» ("МГЭИК"/"IPCC"), чтобы ограничить глобальное потепление величиной в 2 градуса, объемы выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году должно быть сокращены на величину от 40 до 70%.

