Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 11:15

Один из множества грузовиков Швейцарского подразделения гуманитарной помощи на востоке Украины. Снимок 2017 г. из архивов Федерального департамента иностранных дел. (© FDFA)

Швейцария продолжает оказывать гуманитарную помощь на востоке Украины. В соответствии с гуманитарными принципами действия Швейцарии направлены на поддержку людей, независимо от того, по какой стороне линии соприкосновения они живут.

Вчера, 27 мая 2019 года, первая из шести автоколонн, состоящая из 21 грузовикаВнешняя ссылка, загруженного сульфатом алюминия, достигла своего пункта назначения в городе Донецк. Швейцарское подразделение гуманитарной помощиВнешняя ссылка, которое является частью Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (DEZA/SDCВнешняя ссылка), направило в зону конфликта в общей сложности 130 грузовых автомобилей, которые должны доставить 2500 тонн помощи. Стоимость этих гуманитарных поставок, которые включают в себя предметы медицинского назначения и химикаты для очистки воды, составляет 2,7 миллиона швейцарских франков.

Благодаря обеспечению сульфатом алюминия и хлора коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сможет обеспечить очищенной питьевой водой до четырех миллионов человек, живущих по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, еще на 12 месяцев.

Кроме того, Швейцария направила также медицинское оборудование, необходимые запасные части к нему и материалы медицинского назначения, предназначенные для девяти больниц в Донецкой и Луганской областях. Эта помощь должна облегчить местному населению доступ к жизненно важной врачебной помощи.

В общей сложности, с апреля 2015 года по октябрь 2018 года Швейцария доставила в зону конфликта 9500 тонн гуманитарных грузов.Внешняя ссылка Доставки велись при согласии украинского правительства и в координации с международными гуманитарными организациями.

«Эти поставки значительно поспособствовали тому, что за данный период в регионе не было отмечено ни одного передаваемого через воду заболевания, а благодаря повышению стандартов оказания медицинских услуг в больницах сотням человек удалось сохранить жизнь и здоровье», – говорится в заявлении DEZA.



Подготовила Людмила Клот.

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