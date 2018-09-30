Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 10:00 30.09.2018 - 10:00

Белорусская делегация на переговорах в кантоне Цуг. Стороны обменялись опытом в области развития криптовалют и технологии блокчейн. (Посольство Республики Беларусь)

На этой неделе в Швейцарии произошло сразу два события, напрямую связанные с Беларусью. Швейцарию посетила делегация во главе с сенатором Михаилом Ордой и директором белорусского Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским с целью, в частности, обмена опытом в сфере криптовалют и технологии блокчейна. А 27 сентября в Лозанне состоялось торжественное открытие Почетного консульства Беларуси, возглавит которое швейцарский бизнесмен Андреем Нажескин.

В период с 25 по 28 сентября 2018 года состоялся визит в Швейцарию представительной белорусской делегации, возглавляемой руководителем межпарламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, сенатором М. С. Ордой.

«В рамках данного визита мы решили конкретизировать сферы сотрудничества между нашими странами, а межпарламентские группы дружбы — это как раз тот формат, который позволяет начать взаимодействие в самых различных областях. Так, например, в этот приезд мы решили сосредоточиться на сфере высоких технологий, при этом не обошли вниманием культуру и спорт», — рассказал swissinfo Михаил Орда.

«Взаимополезный визит»

В состав делегации вошли люди, принимающие непосредственное участие в развитие этой отрасли в Республике Беларусь, ее законодательном регулировании. Руководитель Парка высоких технологий, белорусского аналога Кремниевой долины, Всеволод Янчевский со своей стороны так прокомментировал посещение Швейцарии:

«Это был очень своевременный и взаимополезный визит, мы увидели, как швейцарская сторона была поражена нашими достижениями в сфере высоких технологий, растущими объёмами отрасли и исключительно благоприятными условиями, созданными регулирующими органами для развития новой экономики. Открытием для швейцарцев стал тот факт, что активно используемый в мире Viber является продуктом, созданным нашими специалистами».

вп куе В Лозанне торжественно открыто Почетное консульство Беларуси во главе со швейцарским бизнесменом Андреем Нажескиным @swissinfo_ru @beltanews @tutby @sbbytoday pic.twitter.com/bd311casKY — Embassy Belarus in Switzerland (@cheembassyofby) 28. September 2018

«Основной темой, на которой было решено сосредоточиться в рамках этого визита – это создание и использование криптовалюты», - добавляет Временный поверенный Республики Беларусь в Швейцарии Павел Мацукевич. В соответствие с этим и была сформирована программа: визит в Криптодолину в Цуге, посещение Института искусственного интеллекта и швейцарского вычислительного центра в Тичино, встреча с руководством FINMA, мини-конференции с участием швейцарских бизнесменов.

Безусловно, такой инновационный механизм как криптовалюта, еще недостаточно сформировался и вошёл в обиход, и его нормативное регулирование только формируется. «Именно поэтому нам архиважно поддерживать оперативные контакты со швейцарскими регуляторами, с FINMA в первую очередь, чтобы в дальнейшем упростить взаимодействие между представителями бизнеса наших стран», — говорит Всеволод Янчевский.

Парк высоких технологий (ПВТ) Особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом в Республике Беларусь, способствующая благоприятному развитию IT-бизнеса. Представляет собой белорусский аналог Кремниевой долины в США. Оборот цифровых валют и токенов официально введён в Беларуси в начале 2018 года. Соответствующее положение закреплено в декрете «О развитии цифровой экономики». Документ создал беспрецедентные условия для резидентов Парка высоких технологий — у них есть целый ряд льгот и возможностей по работе на международных рынках. Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. Сегодня ПВТ — один из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. В 2017 году здесь было зарегистрировано 187 компаний-резидентов и работало более 30 тысяч человек. В 2017 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн долларов прямых иностранных инвестиций, что на 16% больше, чем в 2016 г. Конец инфобокса

Напомним, FINMA — это швейцарский орган по надзору за финансовым рынком, который также отвечает за финансовое регулирование, а это включает в себя надзор за банками, страховыми компаниями, фондовыми биржами, торговцами ценными бумагами и другими финансовыми посредниками в Швейцарии.

«Беларусь — часть Европы»

Делегация провела встречи в парламенте Швейцарии, швейцарской службе финансового надзора, Государственном секретариате по международным финансовым вопросам. Важное значение в рамках визита было уделено сотрудничеству в области культуры и спорта. Белорусская делегация посетила исторические места, связанные с легендарным переходом через Альпы армии генерала Суворова.

«Мы понимаем, какое важное стратегическое значение для Швейцарии имеет Сен-Готард», — отмечает Павел Мацукевич. «Именно поэтому решили включить в программу делегации посещение Сен-Готардского перевала». Михаил Орда добавляет, что очень важно «взаимодействие в области культуры и межчеловеческие контакты между нашими народами. Беларусь географически является частью Европы, разделяет ее прошлое и историко-культурное наследие.

В настоящее время мы обсуждаем с нашими швейцарскими коллегами совместное проекты в регионе Сен-Готард. В рамках этой логики находится также и возможное сотрудничество между Локарнским кинофестивалем и белорусским кинофестивалем „Листопад“, в котором в ноябре впервые собирается принять участие делегация швейцарского кинофестиваля».

Почётное консульство в Лозанне

Делегация приняла участие и в торжественное открытие Почетного консульства Беларуси во главе со швейцарским бизнесменом Андреем Нажескиным. Произошло это 27 сентября в Лозанне. В церемонии также участвовали представители кантональных властей Швейцарии, дипломатического и консульского корпусов, бизнесмены.

По мнению Временного поверенного Республики Беларусь в Швейцарии Павла Мацукевича, открытие Почетного консульства в Лозанне будет способствовать развитию белорусско-швейцарского сотрудничества в целом, а также налаживанию и активизации связей непосредственно с франкоязычными кантонами Швейцарии в различных областях. Кроме этого, с открытием Почетного консульства в Лозанне для граждан Беларуси появился дополнительный адрес, по которому они могут получить первую помощь и поддержку.

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