На этой неделе в Швейцарии произошло сразу два события, напрямую связанные с Беларусью. Швейцарию посетила делегация во главе с сенатором Михаилом Ордой и директором белорусского Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским с целью, в частности, обмена опытом в сфере криптовалют и технологии блокчейна. А 27 сентября в Лозанне состоялось торжественное открытие Почетного консульства Беларуси, возглавит которое швейцарский бизнесмен Андреем Нажескин.
В период с 25 по 28 сентября 2018 года состоялся визит в Швейцарию представительной белорусской делегации, возглавляемой руководителем межпарламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, сенатором М. С. Ордой.
«В рамках данного визита мы решили конкретизировать сферы сотрудничества между нашими странами, а межпарламентские группы дружбы — это как раз тот формат, который позволяет начать взаимодействие в самых различных областях. Так, например, в этот приезд мы решили сосредоточиться на сфере высоких технологий, при этом не обошли вниманием культуру и спорт», — рассказал swissinfo Михаил Орда.
«Взаимополезный визит»
В состав делегации вошли люди, принимающие непосредственное участие в развитие этой отрасли в Республике Беларусь, ее законодательном регулировании. Руководитель Парка высоких технологий, белорусского аналога Кремниевой долины, Всеволод Янчевский со своей стороны так прокомментировал посещение Швейцарии:
«Это был очень своевременный и взаимополезный визит, мы увидели, как швейцарская сторона была поражена нашими достижениями в сфере высоких технологий, растущими объёмами отрасли и исключительно благоприятными условиями, созданными регулирующими органами для развития новой экономики. Открытием для швейцарцев стал тот факт, что активно используемый в мире Viber является продуктом, созданным нашими специалистами».
«Основной темой, на которой было решено сосредоточиться в рамках этого визита – это создание и использование криптовалюты», - добавляет Временный поверенный Республики Беларусь в Швейцарии Павел Мацукевич. В соответствие с этим и была сформирована программа: визит в Криптодолину в Цуге, посещение Института искусственного интеллекта и швейцарского вычислительного центра в Тичино, встреча с руководством FINMA, мини-конференции с участием швейцарских бизнесменов.
Безусловно, такой инновационный механизм как криптовалюта, еще недостаточно сформировался и вошёл в обиход, и его нормативное регулирование только формируется. «Именно поэтому нам архиважно поддерживать оперативные контакты со швейцарскими регуляторами, с FINMA в первую очередь, чтобы в дальнейшем упростить взаимодействие между представителями бизнеса наших стран», — говорит Всеволод Янчевский.
Парк высоких технологий (ПВТ)
Особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом в Республике Беларусь, способствующая благоприятному развитию IT-бизнеса. Представляет собой белорусский аналог Кремниевой долины в США.
Оборот цифровых валют и токенов официально введён в Беларуси в начале 2018 года. Соответствующее положение закреплено в декрете «О развитии цифровой экономики». Документ создал беспрецедентные условия для резидентов Парка высоких технологий — у них есть целый ряд льгот и возможностей по работе на международных рынках.
Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. Сегодня ПВТ — один из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе.
В 2017 году здесь было зарегистрировано 187 компаний-резидентов и работало более 30 тысяч человек. В 2017 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн долларов прямых иностранных инвестиций, что на 16% больше, чем в 2016 г.Конец инфобокса
Напомним, FINMA — это швейцарский орган по надзору за финансовым рынком, который также отвечает за финансовое регулирование, а это включает в себя надзор за банками, страховыми компаниями, фондовыми биржами, торговцами ценными бумагами и другими финансовыми посредниками в Швейцарии.
«Беларусь — часть Европы»
Делегация провела встречи в парламенте Швейцарии, швейцарской службе финансового надзора, Государственном секретариате по международным финансовым вопросам. Важное значение в рамках визита было уделено сотрудничеству в области культуры и спорта. Белорусская делегация посетила исторические места, связанные с легендарным переходом через Альпы армии генерала Суворова.
«Мы понимаем, какое важное стратегическое значение для Швейцарии имеет Сен-Готард», — отмечает Павел Мацукевич. «Именно поэтому решили включить в программу делегации посещение Сен-Готардского перевала». Михаил Орда добавляет, что очень важно «взаимодействие в области культуры и межчеловеческие контакты между нашими народами. Беларусь географически является частью Европы, разделяет ее прошлое и историко-культурное наследие.
В настоящее время мы обсуждаем с нашими швейцарскими коллегами совместное проекты в регионе Сен-Готард. В рамках этой логики находится также и возможное сотрудничество между Локарнским кинофестивалем и белорусским кинофестивалем „Листопад“, в котором в ноябре впервые собирается принять участие делегация швейцарского кинофестиваля».
Почётное консульство в Лозанне
Делегация приняла участие и в торжественное открытие Почетного консульства Беларуси во главе со швейцарским бизнесменом Андреем Нажескиным. Произошло это 27 сентября в Лозанне. В церемонии также участвовали представители кантональных властей Швейцарии, дипломатического и консульского корпусов, бизнесмены.
По мнению Временного поверенного Республики Беларусь в Швейцарии Павла Мацукевича, открытие Почетного консульства в Лозанне будет способствовать развитию белорусско-швейцарского сотрудничества в целом, а также налаживанию и активизации связей непосредственно с франкоязычными кантонами Швейцарии в различных областях. Кроме этого, с открытием Почетного консульства в Лозанне для граждан Беларуси появился дополнительный адрес, по которому они могут получить первую помощь и поддержку.