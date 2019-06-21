Накануне 22 июня мы публикуем исторический документ - телеграмму посла Швейцарии в Швеции, в которой он говорит о росте напряженности в советско-германских отношениях и угрозе войны.

Копия документа на французском языке (swissinfo.ch)

ДОКУМЕНТ

21 ИЮНЯ 1941 Г.

Е 2300 Стокгольм/11

Посол Швейцарии в Стокгольме П. Динишер

Главе политического департамента М. Пиле-Гола

Рапорт № 36 Конфиденциально Стокгольм, 21 июня 1941 г.

С каждым днем в нас здесь крепнет уверенность, что напряженность, существующая в германо-русских отношениях, неминуемо перерастёт в открытый конфликт. Военные круги утверждают, что решение начать войну Гитлером уже принято, но что военное руководство до настоящего момента сопротивлялось ему, опасаясь чрезмерного вовлечения немецких военных сил. Кроме того, по информации, поступившей недавно из этих же кругов, усталость от войны со всеми её потерями и лишениями, будет быстро распространяться среди немецкого населения, невзирая на постоянные успехи войск. Режим и его руководство также могут стать объектами все менее сдерживаемой критики.

Швеция очевидно встревожена в данный момент. Что же произойдет — спрашивают себя все, в том числе, и в политическом и военном руководстве — в скором времени, и надо ли ожидать начала этой новой войны, в дополнение к другой? Мы ожидаем, что Германия потребует разрешить перевозки по шведской территории материалов и даже войск, чтобы облегчить и ускорить перемещения между Норвегией, Германией и Финляндией.

Этот материал выходит в серии публикаций, посвященных самым резонансным и знаковым сюжетам в истории швейцарской дипломатии. Публикация подготовлена в сотрудничестве со «Швейцарским архивом дипломатических документов» (Dodis). Архив Dodis входит в состав «Швейцарской академии гуманитарных и социальных наук» (Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften), будучи независимым Центром, осуществляющим академические исследования в области истории внешней политики и международных отношений страны с момента основания в 1848 году современной федеративной Швейцарии. (Dodis)

Сможет ли Швеция противостоять таким требованиям и захочет ли она в этом случае подвергнуть себя риску быть втянутой в войну с Германией, особенно, с учетом того, что на стороне Германии активно выступает Финляндия? Сейчас это кажется вполне правдоподобным, вопреки противоположным предпочтениям правительства, но, по всей видимости, не армии.

А если немцы пойдут на то, чтобы потребовать предоставить им военно-морские и воздушные базы на острове Готланд или на балтийском побережье? — Это было бы еще большей проблемой, но, как мне заявили, это менее вероятно. Скорее Германия потребует от Швеции эффективной защиты своего острова Готланд и даже финских Аландских островов, в неприкосновенности которых Швеция всегда была очень живо заинтересована, ибо, в противном случае, немецкие военно-морские и воздушные силы займутся этим сами.

В общем, момент, когда будет развязана война между Германией и Россией, станет критическим для Швеции. Я напоминаю, что король, находящийся под сильным влиянием и давлением высших финансовых кругов Швеции, полон решимости сохранить мир в стране. Но мы не беремся утверждать, что это может быть достигнуто любой ценой. Если только, на мой взгляд, этого не потребует сам народ.

В том, что касается исхода и результатов немецко-русского противостояния, шведы по-прежнему колеблются. Они боятся гегемонии нацистов в Европе, но ещё более их устрашает большевизм, который может стать участью Европы в случае разгрома Германии и победы советского режима.

Но победа немецких сил будет означать, как можно часто слышать здесь, опасные времена и для Швеции, и для Швейцарии, от которых потребуют присоединиться, как в экономическом, так и в политическом смысле, к остальной части континентальной Европы, чтобы создать своего рода блок для противостояния англо-саксонскому миру. Который, таким образом, в полной мере ощутит на себе последствия падения большевистского режима, презираемого и ненавидимого им более, чем что бы то ни было.

Балтийские страны, со своей стороны, открыто хотят немецко-российской войны с победой Германии. Это единственный для них шанс возродить их три страны в какой бы то ни было форме, пусть даже и под протекторатом Германии. Но в этом случае ими бы занялась мирная конференция, которая уготовила бы им участь, вероятно, не сильно отличающуюся от той, что постигла некоторые страны, оккупированные на данный момент Германией. Целью мобилизации, которая уже идет в соседней Литве и, несомненно, последует в бывших Латвии и Эстонии, является «отдаление» путем перевозки в Россию пригодных к военной службе мужчин. И эти мужчины, в большом количестве, примкнут к рядам немцев-освободителей.

Бывшие прибалты немецкого происхождения, возвратившиеся в Германию после советской оккупации, возможно, больше не вернутся в страны Балтии, поскольку их колонизаторские качества понадобятся Германии в других местах. А вот тысячи беженцев прибалтийского происхождения, укрывшихся в Германии, наоборот, вернутся на родину, где они будут служить интересам Германии в знак признательности за полученную от немцев защиту от большевистских репрессий.

Меня уверяют, что на данный момент имеется не менее четырех немецких дивизий в Финляндии, не считая восьми тысяч человек из Гестапо. Кроме того, часть немецкого флота на Балтике по донесениям находится в территориальных водах Финляндии, большей частью — вблизи Хельсинки. Как мне обозначили, точное число немецких дивизий, находящихся вдоль всей российской границы, равно ста двадцати семи.

Оригинал донесения на французском языке находится по ссылке.Внешняя ссылка



Перевод с французского: Евгений Мамонтов

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