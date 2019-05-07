Начиная с 1980-х гг. число самоубийств в стране сократилось в два раза, но все равно, швейцарские показатели в этой сфере все ещё заметно выше средних данных по Евросоюзу. (Keystone)

Каждый день в Швейцарии регистрируются попытки совершения самоубийства. По имеющимся данным число таких попыток может достигать 50-ти в день. Федеральное ведомство по делам здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit — BAG, структурное подразделение Министерства внутренних дел, отдельно Минздрава в Швейцарии нет) намерен провести первое в истории страны всеобъемлющее исследование ситуации в области суицидов и получить точные данные.

С этой целью эксперты BAG намерены проанализировать результаты опроса, проведенного еще в 2017 году и участие в котором приняли примерно 20 тыс. жителей страны. Такого рода опросы, посвященные общим темам здравоохранения и состояния здоровья швейцарцев проводятся раз в пять лет. Особенность опроса 2017 года состоит в том, что в его рамках, среди прочих, были заданы три вопроса, напрямую касавшиеся проблематики суицидов и попыток совершения самоубийств. Это уточнила руководитель опрос Эстер Вальтер (Esther Walter) в интервью швейцарской газете из Цюриха Tages-Anzeiger.

Участников опроса тогда спросили, не совершали ли они в своей жизни попыток добровольного ухода на «тот свет», не делали ли они таких попыток в последние 12 месяцев перед проведением опроса и если да, такая попытка имела места, то с кем они конкретно обсуждали её? Результаты оценок ответов на данные вопросы BAG намерен представить осенью 2019 года, предположительно в сентябре.

Данные с пробелами

До настоящего времени в Швейцарии все еще нет всеобъемлющего, выраженного в рациональных цифрах, представления о том, как в стране обстоит дело с самоубийствами. Известно, что примерно в год в Конфедерации добровольно прощаются с жизнью около 1 тыс. человек. Однако что касается неудачных или недоведённых до конца попыток суицида, то здесь достоверных цифр пока ни у кого нет.

По данным газеты Tages-Anzeiger число таких неудачных попыток самоубийства может колебаться от 15 тыс. до 25 тыс. в год. В марте 2019 года клиники западношвейцарских (франкоязычных) городов Лозанна, Женева и Невшатель, а также кантона Вале, опубликовали информацию о том, какова доля жителей соответствующих регионов страны, попадающих в руки к врачам в связи попытками самоубийств. В среднем получилась цифра от 122 до 208 человек на 100 тыс. человек населения, что, при использовании метода экстраполяции, даёт по всей Швейцарии цифру от 5 до 8,5 тыс. человек, совершающих в год попытки свести счёты с жизнью.

Этот показатель, в свою очередь, может быть в 30 раз меньше реального числа неудавшихся самоубийств, по крайней мере, именно такое соотношение дали такие же исследования, проведённые в Великобритании. Цель качественно улучшить ситуацию с данными и повысить качество научных исследований в этой сфере являются одной из целей, закрепленных в Национальной программе действий по реализации мер противодействия и профилактики суицидов (Aktionsplan SuizidpräventionВнешняя ссылка), принятой на основании постановления правительства Швейцарии в 2016 году.

Сверхзадача Программы — качественно понизить число самоубийств и неудачных суицидов. Начиная с 1980-х гг. число самоубийств в стране сократилось в два раза, но все равно, швейцарские показатели в этой сфере все ещё заметно выше средних данных по Евросоюзу.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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