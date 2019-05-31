Перед входом в европейское отделение ООН в Женеве. (Keystone)

О назначении Татьяны Валовой на пост генерального директора отделения ООН в Женеве объявил вчераВнешняя ссылка, 30 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Татьяне Валовой 61 год, она обладает 35-летним опытом работы на государственной службе, в дипломатии и в сфере журналистики (работала в издании «Экономическая газета» в Москве 1983-1989 гг.). Затем (1989-1994 гг.) занимала различные правительственные должности (в том числе третьего и второго секретаря в Постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе в Брюсселе), руководила Департаментом международного сотрудничества РФ (1999-2012 гг.)

Сегодня она член Коллегии и министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии – регулирующего органа Евразийского экономического союза, который отвечает за имплементацию решений, соблюдение соглашений ЕЭС и обеспечение функционирования союза.

Татьяна Валовая во время работы в Евразийской экономической комиссии.

(@eurasiancommission.org)

Выпускница факультета международных экономических отношений Московского финансового института, где получила кандидатскую степень в области экономических наук, она также защитила докторскую диссертацию по экономике в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и написала много работ, посвященных международным валютно-финансовым отношениям, европейской экономической интеграцией и экономическому сотрудничеству со странами-членами Содружества Независимых Государств.

О том, что настал черед России возглавить европейское отделение ООН, говорили уже давно, но интересно также и то, что в итоге выбор делался всего из двух кандидатов. Второй была Элеонора Митрофанова, бывший представитель России при ЮНЕСКО, а сегодня – руководитель Россотрудничества, «дипломат и первая женщина на посту заместителя министра иностранных дел, назначенная Владимиром Путиным», пишет газета Le Temps. Кстати, она – сестра известного российского политика Алексея Митрофанова, о чем газета не пишет.

Le Temps полагает, что, «после датчанина Михаэля Мёллера и казаха Касым-Жомарта Токаева, Российская Федерация получит теперь новые позиции в Женеве. С ее стороны этот пост уже занимали Владимир Петровский, руководивший отделением ООН в Женеве с 1993 по 2002 годы, а затем Сергей Орджоникидзе с 2002 по 2011 годы. И если Нью-Йорк остается главной штаб-квартирой Объединенных Наций и «политическим центром» ООН, Женева все же занимает важную стратегическую позицию. Постоянное представительство Российской Федерации в Женеве продолжает играть большую роль, так же, как и Соединенных Штатов. Приход же Татьяны Валовой выпадает на стратегический момент, когда идет новый расклад геополитических карт», – пишет газета.

Смена руководства женевского отделения ООН совпадает с фазой реконструкции здания Дворца Наций – как в буквальном смысле, так и в принципиальном. Так, Михаэль МёллерВнешняя ссылка в эпоху кризиса мультилатерализма стремился показать и доказать всем полезность ООН и ее роль в реализации Целей устойчивого развития. Как сформулирует свои цели новый руководитель? Михэль Мёллер считает, что опыт Татьяны Валовой в журналистской, дипломатической и государственной областях безусловно будет поможет ей в исполнении целей и задач ее новой миссии, отмечает газета Le Temps.







Подготовила: Людмила Клот.

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