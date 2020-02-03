Immigration contributed a net 55,000 people to Switzerland’s population last year (Keystone)

В прошлом 2019 году объёмы иммиграции в Швейцарию вновь возросли, произошло это в преддверии майского референдума, на котором по инициативе правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP) швейцарские избиратели проголосуют о судьбе Соглашения Швейцарии с Европейским союзом о свободном передвижении граждан.

Государственный секретариат по вопросам миграции (SEMВнешняя ссылка) заявил на прошлой неделе в четверг 30 января, что в прошлом 2019 году чистая иммиграция в Швейцарию составила 55 тыс. человек. На конец этого года численность иностранного населения в стране составляла 2,1 млн человек, то есть почти каждый четвертый из 8,5 млн человек, проживающих в Конфедерации, имеет паспорт иностранного государства и не имеет швейцарского гражданства.

Чистая иммиграция из стран Европейского союза и стран ЕАСТ (Исландии, Норвегии и Лихтенштейна) увеличилась почти на 32 тыс. человек, в основном благодаря тому, что граждане Румынии и Болгарии смогли с июня 2019 года начать пользоваться режимом полного открытия для них швейцарского рынка труда. Самые большие иностранные диаспоры граждан ЕС, проживающих в Швейцарии — это представители Италии, Германии, Франции, Португалии. Велика и диаспора граждан Косово.

Напомним, что на предстоящем 17-го мая референдуме избиратели решат, должна ли Швейцария вернуть себе односторонний контроль над иммиграцией, денонсировав Соглашение Швейцарии с ЕС о свободе передвижения. Этот референдум уже назвали «швейцарским Брекситом», потому что расторгнув данное соглашение швейцарцы поставили бы крест на всей системе кооперации Берна и Брюсселя, катапультировав страну туда же, где с прошлой (31 января) пятницы находится и Великобритания, то есть в состоянии полной неурегулированности своих отношений с ЕС.

Пока никакого прогресса

Факт проведения такого референдума отражает имеющее место в Швейцарии заметное общественное беспокойство, связанной с наплывом иностранцев. С другой стороны, введение ограничений на передвижение граждан ЕС, а, главное, лишение их права искать работу в Швейцарии, не только уничтожит сложившийся порядок кооперации Берна и Брюсселя на основе двух пакетов двусторонних (билатеральных) соглашений, но и лишит Швейцарию доступа к единому внутреннему рынку ЕС. Европейский союз, напомним, является ключевым торгово-экономическим партнёром Швейцарии.

Для правительства Швейцарии противодействие такой перспективе является на данном этапе приоритетной внешнеполитической задачей. Напомним, что Брюссель стремится заключить со Швейцарией институциональный Рамочный договор, который закрепил бы основные базовые правила и нормы сотрудничества Берна и Брюсселя. В основе этого документа находится смена статуса Швейцарии от страны, имеющей «доступ» к рынку ЕС, к стране, являющейся «участником» этого рынка. Кроме того, документ закрепляет режим автоматической имплементации в Швейцарии всех законодательных норм ЕС. Швейцария хотела бы провести дополнительные переговоры на тему антидемпинговых мер на рынке труда и заработной платы, а также по вопросу порядка государственных бюджетных субсидий отдельным отраслям экономики.

Многие в Швейцарии считают, что такой документ фактически превратил бы Швейцарию в члена ЕС, со всеми обязанностями, но без прав, что соглашение противоречит принципам суверенитета Швейцарии и что в его нынешней форме документ не получит согласия парламента и не будет одобрен на референдуме народом. После встречи в Давосе президента Швейцарии Симонетты Соммаруги и нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало очевидно, что пока никакого прогресса в решении вопроса о Рамочном соглашении не происходит, и что тут вряд ли будет что-то происходить, по крайней мере, до мая 2020 года, то есть до голосования по уже упомянутой «ограничительной инициативе», запущенной Швейцарской народной партией.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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