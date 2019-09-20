Во время визита в столицу Грузии Тбилиси государственный секретарь Швейцарии по вопросам миграции Марио Гаттикер (Mario Gattiker) и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали Декларацию о расширении сотрудничества в области миграции.
Государственный секретариат по миграционным вопросам (SEM) заявил во вторник, что за последние несколько лет резко возросло число «необоснованных ходатайств о предоставлении убежища» от граждан Грузии, въезжающих на территорию Швейцарии.
«Граждане Грузии не будут меть шансов получить убежище в Швейцарии», — говорится в заявлении. Швейцария приняла решение не удовлетворять их заявки на предоставление статуса беженца, потому что только так можно сохранить за гражданами Грузии возможность и далее пользоваться безвизовым режимом при поездках в Европу.
Поэтому «Швейцария призвала Грузию исключить возможность для своих граждан, имеющих серьезные заболевания, направлять ходатайства о предоставлении убежища в Конфедерации», — указали в SEM. Глава этого ведомства Марио Гаттикер отметил со своей стороны, что швейцарские власти намерены проводить курс на «быструю и последовательную реадмиссию (возвращение) этих лиц в страну их происхождения».
Обе стороны также обязались ужесточить пограничный контроль. Швейцария направила иммиграционного эксперта во второй по величине аэропорт Грузии, в Кутаиси, для поддержки местных пограничников.
«Безопасная страна»
В августе 2019 года швейцарское правительство приняло решение добавить Грузию в список так называемых «безопасных стран», тем самым проложив путь к более быстрой репатриации тех просителей убежища, чьи заявления были отклонены. В SEM заявили, что меры, принятые в прошлом 2018 году в ответ на рост числа заявлений о предоставлении убежища из Грузии — с 465 в 2016 году до более 670 в 2018 году — оказались лишь «условно действенными», а попросту — они не сработали.
Напомним, с марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Благодаря ему граждане этой страны могут осуществлять краткосрочные визиты в Европу с целью туризма, деловых и гостевых визитов без оформления въездной визы. В начале этого года между Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входит Швейцария, вступило в силу соглашение о свободной торговле.
Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch