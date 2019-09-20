Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 7:00

По словам швейцарских властей, у многих граждан Грузии, претендующих на убежище в Швейцарии, были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем. (© Keystone/Anthony Anex)

Во время визита в столицу Грузии Тбилиси государственный секретарь Швейцарии по вопросам миграции Марио Гаттикер (Mario Gattiker) и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали Декларацию о расширении сотрудничества в области миграции.

Государственный секретариат по миграционным вопросам (SEM) заявил во вторник, что за последние несколько лет резко возросло число «необоснованных ходатайств о предоставлении убежища» от граждан Грузии, въезжающих на территорию Швейцарии.

«Граждане Грузии не будут меть шансов получить убежище в Швейцарии», — говорится в заявлении. Швейцария приняла решение не удовлетворять их заявки на предоставление статуса беженца, потому что только так можно сохранить за гражданами Грузии возможность и далее пользоваться безвизовым режимом при поездках в Европу.



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Поэтому «Швейцария призвала Грузию исключить возможность для своих граждан, имеющих серьезные заболевания, направлять ходатайства о предоставлении убежища в Конфедерации», — указали в SEM. Глава этого ведомства Марио Гаттикер отметил со своей стороны, что швейцарские власти намерены проводить курс на «быструю и последовательную реадмиссию (возвращение) этих лиц в страну их происхождения».

Обе стороны также обязались ужесточить пограничный контроль. Швейцария направила иммиграционного эксперта во второй по величине аэропорт Грузии, в Кутаиси, для поддержки местных пограничников.

«Безопасная страна»

В августе 2019 года швейцарское правительство приняло решение добавить Грузию в список так называемых «безопасных стран», тем самым проложив путь к более быстрой репатриации тех просителей убежища, чьи заявления были отклонены. В SEM заявили, что меры, принятые в прошлом 2018 году в ответ на рост числа заявлений о предоставлении убежища из Грузии — с 465 в 2016 году до более 670 в 2018 году — оказались лишь «условно действенными», а попросту — они не сработали.

Напомним, с марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Благодаря ему граждане этой страны могут осуществлять краткосрочные визиты в Европу с целью туризма, деловых и гостевых визитов без оформления въездной визы. В начале этого года между Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входит Швейцария, вступило в силу соглашение о свободной торговле.

Посол Грузии: «Грузия благодарна Швейцарии за поддержку» В августе Грузия отмечает печальный юбилей: начало российско-грузинской войны. С тех пор Швейцария является посредником между двумя странами. Автор: Надежда Капоне Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die historischen Grenzen müssen wiederhergestellt werden"



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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