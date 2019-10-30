(© Keystone / Gaetan Bally)

Проживающий за рубежом на ПМЖ гражданин Швейцарии Франц Мухайм (Franz Muheim) отвечает на колонку швейцарского историка и дипломата Пауля Видмера (Franz Muheim) о необходимости дать иностранцам в Швейцарии больше политических прав и отобрать часть этих прав у швейцарцев за рубежом.

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«Пауль Видмер, бывший дипломат и профессор международных отношений Университета города Санкт-Галлен пишет, что «иностранцы в Швейцарии имеют обязанности, не имея прав, в частности, избирательных прав, а в отношении швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежом, ситуация выглядит диаметрально противоположным образом», мол, все права налицо, а обязанностей никаких.

Этот тезис я рассматриваю в качестве целиком и полностью ошибочного утверждения.

Франц Мухайм (Franz Muheim).



(swissinfo.ch)

Иностранцы в Швейцарии не имеют право голосовать, и это несмотря на то, что они напрямую затронуты решениями, принимаемыми в ходе выборов и референдумов. Это и в самом деле проблема, которую можно и нужно критиковать. Однако решить эту проблему, дискриминационно лишая избирательных прав другую общественную группу, то есть швейцарцев за рубежом, не получится.

Будучи сам швейцарцем, проживающим за рубежом, я прекрасно понимаю, откуда взялась вся эта полемика. Так же, как и Пауль Видмер, я полностью поддерживаю идею о предоставлении иностранцам, долгое время проживающим в Швейцарии, права голосовать на общинном/муниципальном и кантональном уровне. Пауль Видмер пишет, однако, что иностранные швейцарцы имеют право голосовать, но лишены обязанности выносить последствия политических решений, принятых по итогам голосований. Этот тезис часто повторяется теми, кто выступает против сохранения за швейцарцами, проживающими за рубежом, право голосовать и участвовать в референдумах, но верным он от этого не становится.



Во-первых: темой едва-ли не каждого третьего швейцарского референдума являются либо отношения Швейцарии с Европой, либо порядок реформирования структур пенсионного и социального обеспечения и помощи. Более 60% швейцарцев за рубежом проживают в Европе, располагая при этом той или иной протяженности рабочим стажем, в рамках которого они исправно выплачивали страховые социальные и пенсионные взносы. Отсюда ясно, что они должны иметь право принимать участие в определении будущей судьбы систем пенсионного и социального обеспечения в Швейцарии.

Швейцарские граждане, проживающие в ЕС, должны будут в следующем году иметь право обязательно принять участие в референдуме по так называемой «Ограничительной инициативе» (Begrenzungsinitiative, темой которой является ответ на вопрос, хотят ли швейцарцы сохранить в отношениях с ЕС режим обоюдного свободного перемещения, — рус. ред.). Эта инициатива затрагивает зарубежных швейцарцев напрямую, пусть даже многие из них уже десятилетиями не живут в Швейцарии.

Во-вторых: многие швейцарцы, проживающие на ПМЖ за рубежом, продолжают платить налоги в Швейцарии. Среди них, в частности, находятся те, кто унаследовал собственность в Швейцарии или же являются акционерами швейцарских компаний.

В-третьих: многие из нас, иностранных швейцарцев, поддерживают тесные отношения со своей исторической родиной. Мы часто бываем в гостях дома и вносим, тем самым свой вклад в развитие отечественной туристической индустрии. А это означает, что мы генерируем выручку, которая поступает непосредственно в доход кантонов и федерального бюджета.

И кроме того: формально швейцарцы за рубежом имеют право голосовать, но автоматически это право они вовсе даже не получают. Для этого нужно, для начала, зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующей швейцарской общине. Часто беседуя с представителями «швейцарского мира» за рубежом, я могу подтвердить, что тот, кто не имеет действительно тесных связей с исторической родиной, ничего подобного не делает, а потому в выборах в Швейцарии он не участвует. На данный момент из 750 тыс. граждан Швейцарии, проживающих на ПМЖ за рубежом, в качестве избирателей зарегистрированы только едва ли 180 тыс. человек, что эквивалентно примерно одной трети от лиц, достигших совершеннолетия.

Франц Мухайм (Franz Muheim) Профессор физики элементарных частиц, живет в Эдинбурге и работает в ЦЕРНе, делегат от швейцарской зарубежной диаспоры и член правления Организации швейцарцев за рубежом (ASO). Выступал кандидатом на последних выборах от партии Зелёных Либералов (GLP) в Цюрихе. Оценочные суждения, высказанные в данной статье, принадлежат автору и они не обязательно должны совпадать с мнением портала SWI swissinfo.ch. Конец инфобокса

И если они принимают участие в голосованиях и выборах, то делают они это только потому, что они действительно всем сердцем болеют за судьбы родины. Они хорошо информированы о том, что совершается дома, используя информацию онлайн, а также такие СМИ, как журнал Sсhweizer Revue или портал SWI swissinfo.ch. И если мы, швейцарцы за рубежом, принимаем участие в голосованиях, то мы ощущаем за последствия принятых нами решений такую же ответственность, как если бы мы жили в самой Швейцарии. Разницы тут нет никакой. При этом мы обладаем большим преимуществом: мы видим Швейцарию со стороны и мы имеем свой собственный уникальный опыт, накопленный за рубежом. Этот опыт мы готовы и в состоянии привнести и во швейцарский внутриполитический процесс.

Поверхностные суждения

Не забудем и о технических проблемах, с которыми сталкиваются зарубежные швейцарцы в попытках реализовать свои политические и гражданские права. Значительная часть избирателей за рубежом получает все предвыборные документы, включая бюллетени, либо с опозданием, либо вообще их не получает, потому что «почта как в Швейцарии» существует только в Швейцарии. Отказ от введения электронного голосования ситуацию не разрядил, скорее, наоборот.

То, что пишет Пауль Видмер относительного двойного гражданства, тоже носит весьма поверхностный характер. Я считаю совершенно бессовестной позицию тех, кто выступает сразу и против двойного гражданства иностранных швейцарцев и против натурализации иностранцев в Швейцарии. Факт остается фактом: большинство швейцарцев, проживающих за рубежом, вообще в этом не имеют никакого выбора. Многие из них обязаны получать гражданство страны проживания чтобы иметь возможность жить там и работать.

Двойное гражданство необходимо

В странах ЕС двойное гражданство может быть и не столь уж необходимо. Однако после начала истории с Брекситом этот вопрос неожиданно стал актуальным для почти 3,5 млн граждан ЕС и Швейцарии, проживающих в Великобритании и не имеющих британского подданства. У них уже начались большие проблемы.

Но куда важнее тот факт, что Швейцария — это страна с экспортно ориентированной экономикой. Многие швейцарцы за рубежом своей работой вносят самый непосредственный вклад в увеличение степени благосостояния своей исторической родины. При этом двойное гражданство для них и для их работы просто необходимо, будучи обязательной предпосылкой. Пауль Видмер сам был дипломатом, он долгое время жил за рубежом и вообще-то он должен все это знать и понимать лучше меня.

Получая гражданство страны проживания мы отнюдь не становимся в меньшей степени гражданами Швейцарии. Пауль Видмер пишет, что статус двойного гражданства противоречит самым элементарным основам права, потому что граждане двух стран имеют право голосовать, избирать и быть избранными сразу в двух государствах. Но тем самым он противоречит сам себе, ведь как раз того же самого, то есть права голосовать и избирать на кантональном и муниципальном уровне, он требует для иностранцев в Швейцарии.

Старые и новые несправедливости

Тот, кто говорит «One man, one vote» («Один человек, один голос»), имеет зачастую политические права мужчин. В Швейцарии, по меньшей мере, так ситуация выглядела до 1952 года, потому что вплоть до этого периода истории любая швейцарка, вышедшая замуж за иностранца, автоматически утрачивала швейцарские права гражданства. Это была чистой воды дискриминация.

Это была несправедливость, которая вела к тому, что такие швейцарки, даже проживая постоянно в Швейцарии, должны были снова, в случае развода, проходить все стадии регулярного процесса натурализации. Поэтому тот, кто сегодня предлагает лишить швейцарцев с двойным гражданством швейцарского паспорта, поступает, по сути, точно так же. То есть он требует подвергнуть таких людей очевидной дискриминации. Более того, Пауль Видмер требует ни много не мало заменить старую несправедливость новой несправедливостью».

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