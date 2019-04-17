«Аэропорт находится в непосредственной географической близости от популярных горнолыжных курортов, причем как французских, так и швейцарских. Это привлекает в регион большое количество туристов».

(© Keystone / Christian Merz)

Город Кальвина страдает от авиационного шума, источником которого является местный аэропорт. Народная законодательная инициатива требует принять пакет мер по резкому снижению уровня акустической нагрузки, от которой страдают по меньшей мере 100 тыс. человек. Женевский аэропорт «Куантрен» расположен в непосредственной близости от центра города и плотно заселенных его районов.

Женева страдает от авиационного шума. В сезон отпусков в выходные дни в город прилетают и из него отправляются до 600 рейсов в день. Не меньший постоянный «час пик» царит в аэропорту «Куантрен» в период зимних каникул и лыжных отпусков, а также, например, в период длинных пасхальных выходных, которые как раз будут отмечаться в Швейцарии на этой неделе. Об этом швейцарскому общественному телеканалу SRF рассказал директор воздушной гавани Андре Шнайдер (André Schneider).

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«Исторически так сложилось, что наш аэропорт находится в непосредственной географической близости от популярных горнолыжных курортов, причем как французских, так и швейцарских. Это привлекает в регион большое количество туристов, повышая нагрузку на главные воздушные вороты запада Конфедерации», — говорит А. Шнайдер. С его точки зрения, правда, шум от самолетов в зимний период мешает людям, живущих в окружающих районах в меньшей степени, но в целом особой разницы тут нет, сделать что-то против излишней шумовой нагрузки необходимо».

Перспективный план

Такое высказывание директора аэропорта понятно: на него оказывается заметное политическое давление. Напомним, что в конце 2018 года федеральные власти приняли перспективный план мероприятий по развитию и совершенствованию порядка эксплуатации технической инфраструктуры обеспечения пассажирских перевозок в Женевском аэропорту (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt — SIL).

В этом документе закреплены предельные пользовательские нормы и исходит из того, что аэропорт «Куантрен» в 2030 году будет обслуживать в год 25 млн пассажиров, то есть на 8 млн человек больше, чем сейчас. В разработке этого плана принимали также участие кантон Женева и Швейцарско-французская ассоциация жильцов (Schweizerisch-französische Anwohnervereinigung). Впервые в Плане представлено и т.н. «Статистическое распределение шумовой нагрузки на население по времени суток», каковое есть ни что иное как плановый предельный показатель по шуму, превышать который нельзя даже в условиях роста пассажиропотока.

Толчея в Женевском аэропорту. Эта воздушная гавань расположена в непосредственной близости от центра города и плотно заселенных его районов, отчего от авиационного шума непосредственно страдают по меньшей мере 100 тыс. человек. Фото сделано 23 декабря 2017 года. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Для многих жителей Женеве всех этих мер мало. Поэтому они прибегли к инструментам прямой демократии и организовали народную законодательную инициативу, в центре которой стоит пакет мер, призванный резко ограничить интенсивность и объёмы авиационного сообщения в небе над Женевой и прилегающих кварталов. С точки зрения «зелёной» депутата кантонального парламента Изабель Паскьё (Isabelle Pasquier) только такая инициатива «способна помочь найти баланс между экономическими и туристическими интересами с одной стороны и правом жителей окрестных районов на спокойную жизнь».

Меньше шума, хоть и больше пассажиров?

Контрпредложение правительства кантона Женева, во многом придерживается тезисов, закрепленных в инициативе. В пользу правительственного плана борьбы с авиационным шумом выступает депутат от партии либералов (FDP) Жак Бене (Jacques Béné). С его точки зрения уровень шумовой нагрузки должно (и можно) ограничить даже в условиях роста пассажиропотоков. Директор аэропорта Андре Шнайдер показывает с цифрами в руках, как можно было бы решить эту задачу, с учетом того, что уже в прошлом году рост пассажиропотоков сопровождался снижением числа взлётов и посадок в аэропорту Куантрен.

«Дело в том, что мы, в отличие от Цюриха, не транспортно-пересадочный хаб, но конечный пункт назначения. Поэтому авиаперевозчики заинтересованы в том, чтобы летать сюда на более вместительных самолетах при обеспечении как можно более полной из загрузки. Кроме того, мы могли бы и дальше развивать инструменты финансовой заинтересованности, стимулируя авиакомпании летать в Женеву на более современных, легких и тихих машинах. А тот, кто будет с грохотом прилетать к нам на старых „пылесосах“, будет вынужден платить драконовские аэропортовые сборы».

Голосование в конце текущего года

Эти меры, как было уже указано, для жителей Женевы недостаточны. Андре Шнайдер прекрасно понимает, сколь сложна ситуация, а потому он хотел бы в целом разрядить обстановку и отношения между теми, кто страдает от шума, авиакомпаниями, кантональными и федеральными властями.

«Мы хотим показать, что у нас есть инструменты и стратегия, с помощью которых можно найти взаимоприемлемые ответы на все вопросы». И тем не менее, голосование в Женеве по вопросу о лётном шуме состоится, скорее всего, уже до конца текущего года. На референдум будет вынесено и контрпредложение правительства кантона Женева.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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