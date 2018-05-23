Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 13:49 23.05.2018 - 13:49

Город Сион (Sion), кантон Вале, на юго-западе Швейцарии мог бы стать местом проведения Зимней Олимпиады 2026 года.

(Keystone)

На референдум 10-го июня 2018 года в кантоне Вале будет вынесен вопрос одобрения или неодобрения 100-миллионного кредита, уже выделенного кантональным правительством на цели организации в регионе Зимних Олимпийских игр. Отрицательный вотум в июне мог бы поставить окончательный крест на амбициозном плане «Sion 2026».

Как показывает опрос общественного мнения, проведённого НИИ прикладной социологии SotomoВнешняя ссылка по заказу швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS, перспективы проведения этого праздника спорта в Вале остаются туманными.

Всего на эту тему в режиме онлайн были опрошены 2 769 человек. Результаты указывают на то, что, скорее всего, проект Олимпиады народом будет провален: 58% опрошенных заявили, что не одобряют, или «скорее не одобряют» этот проект, только 42% высказались в пользу Игр или сказали, что «скорее поддержали бы их, чем не поддержали».

Внешний контент Voting intention for Sion 2026 vote

Интересно, то жительницы кантона Вале настроены по отношению к зимним играм куда более критично, чем мужчины: только 32% женщин приветствовали бы олимпийское пламя в городе Сион, тогда как среди мужчин таковых насчитывается примерно 50%. Есть и региональные различия: Верхнее франкоязычное Вале скорее приветствует игры, нежели Средний или немецкоязычный Нижний Вале, где царят критические настроения.

Для сторонников Игр важнейшим аргументом стала возможность «продвинуть» город Сион и кантон Вале на международной арене, сделать так, чтобы валезанская идентичность стала различима на карте мира. Для противников Игр главным аргументом являются чрезмерные расходы. Негативное влияние на экологию было отмечено среди главных аргументов против Игр только 14% опрошенных.

Спорт и мир Парламент кантона Вале выделил деньги на олимпиаду Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Большой совет, парламент кантона Вале, выделил кредит в 100 млн на организацию проведения в кантоне Зимней Олимпиады 2026 года.



Подготовил: Игорь Петров, SRF/swissinfo.ch

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