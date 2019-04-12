Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 7:00

За последние годы у пограничников и таможенников стало заметно больше работы.

(© Keystone / Francesca Agosta)

Швейцария модернизирует свои национальные таможенные службы с тем, чтобы они отвечали новым вызовам и задачам, а также пользовались всеми преимуществами цифровой эпохи. Благодаря новой организационной структуре исчезнет различие между пограничниками и таможенными специалистами.

На этой неделе правительство наметило план реформы Федерального таможенного управления (Eidgenössischen Zollverwaltung,EZVВнешняя ссылка), которое станет Федеральным таможенным и пограничным ведомством (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG).В правительственном заявлении по этому поводу указывалось, что это делается с целью «воспользоваться возможностями, предоставляемыми оцифровкой».

Еще одна задача – сделать работу таможни и пограничной службы более гибкой, а ее сотрудников – универсальными профессионалами. «К примеру, если миграционная ситуация станет критической, Федеральное таможенное и пограничное ведомство сможет лучше выполнять свои задачи в соответствующих регионах», – говорится в заявлении правительства.

Весь таможенный и пограничный персонал будет обучен проверять товары, людей и транспортные средства. Все сотрудники будут носить одинаковую форму и иметь оружие, в соответствии с их задачей. Это не обязательно будет огнестрельное оружие.

Решение правительства было принято в рамках реализации программы преобразования охраны границ DaziT, которая предлагает упростить, гармонизировать и полностью оцифровывать процессы таможенных и налоговых сборов в связи с пересечением границ.

Осенью 2017 года парламент утвердил выделение 400 миллионов швейцарских франков на реализацию этой программы. Запуск DaziT состоялся 1 января 2018 года, ее реализация продлится до конца 2026 года.



Подготовила: Людмила Клот

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!