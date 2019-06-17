Lots of younger women attended the events, such as this march in Lausanne (© Keystone / Jean-christophe Bott)

«Женская забастовка» в Швейцарии завершилась, теперь начинаются политические будни: партии страны намерены активнее продвигать женщин на предстоящих в октябре парламентских выборах, а парламент уже на этой неделе имеет шанс принять реальное решение в пользу женщин и одобрить введение оплачиваемого отпуска по уходу за новорождённым для отцов.

В пятницу женщины по всей Швейцарии вышли на улицы с требованием равных социальных условий, в частности, они требовали равной оплаты за равный труд и бесплатных мест у детских садах для всех, кому такие места требуются. По уточненным данным число участников акции достигало нескольких сотен тысяч. Протесты, организованные левыми профсоюзами, были приурочены хотя и к некруглой, но все-таки годовщине такой же забастовки в 1991 году.

В Швейцарии женщины указывали на то, что в стране сохраняются дискриминационные явления по отношению к «прекрасному полу», в частности, женщины в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины. трудности совмещения работы и семьи также являются проблемами.

«Масштабнее, чем 1991 году»

«14 июня 2019 года станет крупнейшей политической демонстрацией в новейшей истории Швейцарии, по своим масштабам она превзойдет даже забастовку женщин 1991 года», — говорится в заявлении Федерации профсоюзов Швейцарии. В Берне, политическом центре страны, примерно 40 тыс. человек собрались на улицах и перед зданием федерального парламента. В Лозанне женщины вечером произвели символическое сжигание бюстгальтеров и галстуков, напоминая о «сексуальной революции» 1968 года, в Цюрихе демонстранты блокировали движение в центре города а общее число участников демонстрации составило примерно 70 тыс. человек.

В Женеве в акции приняли участи 12 тыс. человек.

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Везде манифестации проходили мирно и без эксцессов, участия ни радикально правых, ни радикально левых политических партий и движений в «забастовке» отмечено не было, вмешательства полиции, которая в Швейцарии обязана охранять граждан и их право собираться мирно и без оружия, не потребовалось. Наша редакция вела прямой репортаж из Берна с места событий в социальных сетях, который натолкнулся на огромный интерес пользователей. С ним можно ознакомиться ниже.



5 Женская забастовка в Берне, 14 июня 2019 г.

На четверть часа также символически прервал свою работу швейцарский парламен. Виральным роликом в сетях стал молчаливый министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (его ведомство курирует вопросы социального обеспечения и здравоохранения), напоминающий о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Швейцарии.



berset video alain berset on the women's strike

(Что на написано на листах бумаги: «Равенство между мужчинами и женщинами все еще не является реальностью»; «Неравенство в заработной плате»; «У женщин пенсии меньше, чем у мужчин», «Недостаточное количество женщин на руководящих должностях»; «Женщины больше заняты по дому и уходу за детьми»; «Домашнее насилие и агрессия в отношении женщин в обществе»; «Мы должны наконец изменить ситуацию»; сейчас # 14 июня 2016 г.)



Министр экологии, транспорта, коммуникаций и энергетики Симонетта Соммаруга посетила в Лозанне среднюю школу и провела с учениками «классный час» на тему гендерного и социального равенства. Она отметила, что сегодня молодые женщины и девушки в социальном и политическом смысле куда более открыты, активно и информированы, чем в период ее молодости.

Завтра были выборы

Правительство Швейцарии, федеральный совет, также заявило, что равенство во всех областях общественной и экономической жизни страны является важнейшим приоритетом в его деятельности. Тогда же пятницу на прошлой неделе в парламент была передана символическая петиция, призывающая снизить ставку НДС, взимаемого с товаров женской гигиены. Свои подписи под ней поставили более 11 тыс. человек. Забастовка освещалась в зарубежных СМИ, материалы о ней появились в Financial Times и на сайте BBC, пресса России, Украины и других постсоветских республик это событие не заметила.

Что дальше? А завтра были выборы в парламент Швейцарии в октябре 2019 года. В этих условиях партии стремятся как можно скорее оседлать гендерную волну и «заострить» свой предвыборный профиль. Так, например, партии левого и центристско-экологического толка, в частности, социалисты (SP), «Зеленые либералы» (GLP) и «Зелёные» (GP) уже сформулировали в адрес парламента и правительства свои требования. «Зелёные», в частности, в формате парламентской депутатской инициативы требуют, чтобы в будущем на национальных выборах партийные списки в обязательном порядке формировались в равных пропорциях из мужчин и женщин. С пропагандой такого же рецепта выступают и «Зелёные либералы», делая ставку на финансовые стимулы: партийные фракции в парламенте имели бы право получать положенное им финансирование только в случае опять же формирования гендерно-сбалансированных списков.

Однако в Швейцарии реальная политическая и партийная жизнь происходит на уровне кантонов (субъектов федерации) и общин. Как там выглядит ситуация? В качестве руководящего и направляющего тезиса сейчас по всем СМИ Швейцарии проходят слова министра обороны страны и одного из семи членов правительства Виолы Амхерд (Viola Amherd): «Самое главное, чтобы женщины были лучше представлены как в политике, так и в министерствах и ведомствах всех уровней». И этот лозунг, как видно, до партий уже дошел: на предстоящих в октябре парламентских выборах региональные партийные организации намерены выходить со списками, в которых женская доля будет серьезно повышена. Уже сейчас в партийных списках цюрихских кантональных организаций Швейцарской народной партии (SVP), социалистов (SP), либералов (FDP), демохристиан (CVP), «Зелёных» (Grüne) и «Зелёных либералов» (Grünliberalen) женская доля в среднем составляет 42%. В Женеве этот показатель по этим же местным партийным организациям достиг 43,5%, в Берне — 44,4%, в Аргау 47,9%, а в Люцерне женщины в партийных списках кандидатов уже составляют большинство в 52,8%.

tweet5 un Women across Switzerland have taken to the streets to demand equal pay and protest the slow pace towards gender equality. #Frauenstreik #GrèvedesFemmes via @BBCWorld https://t.co/huiLvnaKLL — UN Women (@UN_Women) June 14, 2019

Все эти показатели заметно выросли за последние четыре года, прошедшие с прошлых парламентских выборов. И это очень важно, потому что в Швейцарии женщин, выдвинувших свои кандидатуры, избиратели, как правило, склонны поддерживать в довольно серьёзном объёме. Например, на прошлых выборах в парламент Швейцарии женские кандидатуры составили 34,5%, в итоге по результатам голосования доля женщин среди депутатского корпуса составила 32%, то есть если женщина хочет избираться, у нее есть почти что 100-процентные шансы на успех. Этот тренд подтверждается и уже прошедшими парламентскими выборами в кантонах Цюрих, Люцерн и Тичино: по их результатам в депутаты прошло рекордное число женщин.

Женская доля в Швейцарии

Поэтому не случайно стремление партий использовать возникшую мобилизацию женского электората в своих интересах. Что касается нынешнего состава парламента, то он уже у этот четверг имеет шанс принять реальное политическое решение в пользу женщин и вообще семей. Дело в том, что на этот день назначены парламентские дебаты на тему о том, следует ли в стране вводить оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденными для отцов, и если да, то сколько должен такой отпуск длиться: четыре недели или две? А днём раньше другая, малая палата парламента, Совет кантонов, будет обсуждать вопрос женского представительства на руководящих этажах коммерческих компаний, концернов, фирм и предприятий.

Кое что тут уже сделано: отказавшись от законодательно закрепленных квот, Федеральный совет, правительство, и Национальный совет, большая палата парламента, сформулировали «рекомендации», которые исходят из того, что в руководстве всех компаний, бумаги которых торгуются на швейцарской фондовой бирже, доля женщин должна составлять по меньшей мере 30% в правлениях и 20% на уровне оперативного руководства. Компания, которая не достигает данных показателей, должна в своем отчете по итогам делового года объяснить причины такой ситуации. Однако потом подготовительная комиссия Совета кантонов сочла долю в 20% в оперативном руководстве слишком грубым вмешательством в свободу предпринимательства и предложила отказаться от неё. Согласится ли Совет кантонов с таким предложением?



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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