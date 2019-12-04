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Политика и экономика Где работают бывшие швейцарские министры: «теплые места», спорная практика

Personen auf einem Bahnsteig

Ожидается, что бывшая министр транспорта, коммуникаций, экологии и энергетики Дорис Лойтхард (в центре в белом) войдет в состав совета директоров компании Stadler Rail. 

(© Keystone / Ti-press / Gabriele Putzu)

Что делают федеральные советники (министры федерального кабинета) после ухода в отставку? Каково их финансовое положение? Насколько они готовы к возвращению к «нормальную» жизнь? Намерение бывшего министра транспорта и экологии Швейцарии Дорис Лойтхард стать членом совета директоров швейцарской вагоностроительной компании Stadler Rail подверглось в обществе Швейцарии резкой критике. 

Швейцарии необходимо принять закон, который четко регламентировал бы порядок трудоустройства бывших министров. Этого требует неправительственная организация «Трансперенси интернэшнл». Такое законодательство в Швейцарии есть, правда, оно делает ставку на косвенные финансовые стимулы, а не на прямые запреты.

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Как выглядит бывший швейцарский министр? Сидит ли он в тапочках дома перед камином и вспоминает минувшее? Ничего подобного. Напротив, его жизнь, как правило, складывается в полном соответствии с известным признанием одного известного почтальона: «я только жить начинаю, на пенсию перехожу». Именно так и происходит со швейцарскими «магистратами», которые часто из министерского кресла сразу же пересаживаются в кресло члена совета директоров какой-либо частной компании или концерна. Такая практика подвергается в Швейцарии резкой критике. В самом деле, а как быть с возможным конфликтом интересов?

Причиной нового раунда общественных дебатов на эту тему стала Дорис Лойтхард, бывший глава швейцарского Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEC). Едва уйдя в отставку из Федерального совета в декабре прошлого 2018 года, она уже готовится стать членом руководства швейцарского вагоностроительного и технологического концерна Stadler Rail. Акционеры проголосуют за её избрание в Совет директоров на своём годовом общем собрании в апреле следующего 2020 года.

НКО Transparency International Schweiz рассматривает этот сюжет в качестве «в качестве весьма проблематичной ситуации», с учетом того, что профиль ее будущего работодателя совпадает с одним из досье, которое Лойтхард курировала в свою бытность с 2010 по 2018 годы министром, а именно, речь идет о развитии транспортного сектора. «Даже несмотря на то, что она уложилась в годичный „карантинный“ срок, все равно, такое назначение вызывает ощущение неловкости», — говорит Мартин Хилти (Martin Hilti), директор швейцарского отделения Transparency International, глобальной антикоррупционной организации. 

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Дорис Лойтхард уже является членом совета директоров крупнейшей швейцарской мясоперерабатывающей компании «Bell», а также ведущего сетевого ритейлера Coop, которому «Bell» принадлежит на правах дочерней компании. Эти две должности она заняла в марте 2019 года, всего через три месяца после ухода из правительства. Такая стремительная смена работодателя тоже является проблематичным и сомнительным делом. Так, по меньшей мере, считает Мартин Хилти.

Широко распространённая практика

Впрочем, такая скорость еще не предел. В 2010 году тогдашний министр транспорта и коммуникаций Мориц Лойенбергер (Moritz Leuenberger) вошел в состав Совета директоров концерна Implenia, ведущей строительной компании Швейцарии, всего через несколько недель после своей отставки. В Швейцарии этот факт вызвал не то что бы шквал возмущения, но такую «умеренную грозу негодования».

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Этот контент был опубликован 14 февраля 2019 г. 7:00

Позже М. Лойенбергер заявил швейцарскому радио, что таким шагом он сознательно хотел спровоцировать своих бывших коллег по кабинету, политиков и депутатов. «Все они, включая и мою собственную партию (социалистов) бросили меня на произвол судьбы, буквально заставили уйти из кабинета. Поэтому-то я сказал себе тогда: «Ну ладно же, если я вам больше не гожусь, то тогда я уйду и сделаю то, что уже не понравится вам самим».

В 2007 году Йозеф Дайс (Joseph Deiss), бывший министр иностранных дел Швейцарии, а затем министр экономики и сельского хозяйства, пошел на работу в концерн Emmi. Этот крупнейший в стране производитель молока и молочной продукции является акционерным обществом, контрольным пакетом акций которого владеют сами фермеры. 

Должности Каспара Филлигера, бывшего министра финансов, также вызывали в обществе ожесточенные дебаты. Покинув госслужбу в 2003 году, он уже в следующем году вошел в состав Советов директоров продовольственного гиганта «Нестле» и ведущей мировой перестраховочной компании Swiss Re, а в 2009 году он стал еще и председателем совета директоров банка UBS, крупнейшего швейцарского финансового института.

Вопрос доверия к демократии

В Швейцарии нет какого-либо закона, напрямую регулирующего «гражданскую» жизнь бывших федеральных министров. Парламент пытался несколько раз принять такой закон, но всякий раз безуспешно. Последняя попытка была предпринята в сентябре прошлого 2018 года, когда Совет кантонов (малая палата федерального парламента) отклонил соответствующую депутатскую инициативу. 

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В центре этой инициативы находилось требование запретить бывшим министрам работать в компаниях, профиль которых родственен характеру министерств, которыми те руководили, будучи в составе правительства. Во избежание конфликта интересов, указывает Transparency International, необходимо законодательно ввести обязательный «период ожидания». Занимать оплачиваемые должности в бизнесе министры могли бы только после его истечения.

«Если мы не примем рано или поздно такой закон, ты мы в итоге нанесём ущерб репутации наших демократических институтов», — говорит Мартин Хилти. Вместе с тем он отмечает, что здесь мы сталкиваемся с самой сутью парламентаризма и всей политической системы в Швейцарии вообще: министры и парламентарии сами изначально здесь являются «крупнейшими лоббистами». Поэтому М. Хилти делает ставку на новый, обновленный, более «левый», «зелёный» и «женский» парламент.

«У нас появилось новое поколение политиков, осознающих, насколько такой политический лоббизм проблематичен и токсичен». Проблема только в том, что левые в парламенте ничего не смогут сделать без союзников, представляющих центр политического спектра. А эти депутаты вряд ли захотят из чисто идеалистических соображений вредить самим себе и рушить систему, складывавшуюся десятилетиями.

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Правила для бывших министров

В Швейцарии министры в определенном смысле тоже являются политиками-любителями, как и депутаты парламента. Работа в правительстве оплачивается тут куда хуже любой должности в руководстве любой коммерческой компании (примерно 400 тыс. франков в год). Поэтому у каждого министра на время после ухода из правительства должен быть заранее подготовлен «план „Б“».

Как правило, бывшие министры федерального кабинета (федеральные советники) имеют право на пожизненную годовую пенсию в размере 200 000 шв. фр. Это примерно половина брутто-зарплаты действующих федеральных советников. Если бывший министр устроится на хорошо или ну очень хорошо оплачиваемую работу, то это обстоятельство может прямиком отразиться на ее или его пенсии.

В соответствии с действующим законодательством после ухода на в отставку бывшие министры в совокупности не имеют право иметь доходы, превышающие заработную плату действующих министров. Разницу между реальным доходом и предельным значением в 400 000 швейцарских франков в год министры-пенсионеры обязаны перечислять в федеральный госбюджет.

Многие министры поэтому даже вообще отказываются от причитающейся им госпенсии, в случае, если им на новом рабочем месте светят очень хорошие заработки. Нечто похожее произошло, например, с бывшим министром финансов Каспаром Филлигером (Kaspar Villiger). Получая пенсию и работая сразу на нескольких руководящих должностях в частном бизнесе он получал столько, что он в итоге решил отказаться от некоторых из этих должностей, чтобы, получая свою госпенсию, тут же не отдавать ее всю обратно.

(Источник: телеканал RTS)

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