Ожидается, что бывшая министр транспорта, коммуникаций, экологии и энергетики Дорис Лойтхард (в центре в белом) войдет в состав совета директоров компании Stadler Rail. (© Keystone / Ti-press / Gabriele Putzu)

Что делают федеральные советники (министры федерального кабинета) после ухода в отставку? Каково их финансовое положение? Насколько они готовы к возвращению к «нормальную» жизнь? Намерение бывшего министра транспорта и экологии Швейцарии Дорис Лойтхард стать членом совета директоров швейцарской вагоностроительной компании Stadler Rail подверглось в обществе Швейцарии резкой критике.

Швейцарии необходимо принять закон, который четко регламентировал бы порядок трудоустройства бывших министров. Этого требует неправительственная организация «Трансперенси интернэшнл». Такое законодательство в Швейцарии есть, правда, оно делает ставку на косвенные финансовые стимулы, а не на прямые запреты.

Как выглядит бывший швейцарский министр? Сидит ли он в тапочках дома перед камином и вспоминает минувшее? Ничего подобного. Напротив, его жизнь, как правило, складывается в полном соответствии с известным признанием одного известного почтальона: «я только жить начинаю, на пенсию перехожу». Именно так и происходит со швейцарскими «магистратами», которые часто из министерского кресла сразу же пересаживаются в кресло члена совета директоров какой-либо частной компании или концерна. Такая практика подвергается в Швейцарии резкой критике. В самом деле, а как быть с возможным конфликтом интересов?

Причиной нового раунда общественных дебатов на эту тему стала Дорис Лойтхард, бывший глава швейцарского Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEC). Едва уйдя в отставку из Федерального совета в декабре прошлого 2018 года, она уже готовится стать членом руководства швейцарского вагоностроительного и технологического концерна Stadler Rail. Акционеры проголосуют за её избрание в Совет директоров на своём годовом общем собрании в апреле следующего 2020 года.

НКО Transparency International Schweiz рассматривает этот сюжет в качестве «в качестве весьма проблематичной ситуации», с учетом того, что профиль ее будущего работодателя совпадает с одним из досье, которое Лойтхард курировала в свою бытность с 2010 по 2018 годы министром, а именно, речь идет о развитии транспортного сектора. «Даже несмотря на то, что она уложилась в годичный „карантинный“ срок, все равно, такое назначение вызывает ощущение неловкости», — говорит Мартин Хилти (Martin Hilti), директор швейцарского отделения Transparency International, глобальной антикоррупционной организации.

Graphik Grafik

Дорис Лойтхард уже является членом совета директоров крупнейшей швейцарской мясоперерабатывающей компании «Bell», а также ведущего сетевого ритейлера Coop, которому «Bell» принадлежит на правах дочерней компании. Эти две должности она заняла в марте 2019 года, всего через три месяца после ухода из правительства. Такая стремительная смена работодателя тоже является проблематичным и сомнительным делом. Так, по меньшей мере, считает Мартин Хилти.



Широко распространённая практика

Впрочем, такая скорость еще не предел. В 2010 году тогдашний министр транспорта и коммуникаций Мориц Лойенбергер (Moritz Leuenberger) вошел в состав Совета директоров концерна Implenia, ведущей строительной компании Швейцарии, всего через несколько недель после своей отставки. В Швейцарии этот факт вызвал не то что бы шквал возмущения, но такую «умеренную грозу негодования».

Позже М. Лойенбергер заявил швейцарскому радио, что таким шагом он сознательно хотел спровоцировать своих бывших коллег по кабинету, политиков и депутатов. «Все они, включая и мою собственную партию (социалистов) бросили меня на произвол судьбы, буквально заставили уйти из кабинета. Поэтому-то я сказал себе тогда: «Ну ладно же, если я вам больше не гожусь, то тогда я уйду и сделаю то, что уже не понравится вам самим».



В 2007 году Йозеф Дайс (Joseph Deiss), бывший министр иностранных дел Швейцарии, а затем министр экономики и сельского хозяйства, пошел на работу в концерн Emmi. Этот крупнейший в стране производитель молока и молочной продукции является акционерным обществом, контрольным пакетом акций которого владеют сами фермеры.

Должности Каспара Филлигера, бывшего министра финансов, также вызывали в обществе ожесточенные дебаты. Покинув госслужбу в 2003 году, он уже в следующем году вошел в состав Советов директоров продовольственного гиганта «Нестле» и ведущей мировой перестраховочной компании Swiss Re, а в 2009 году он стал еще и председателем совета директоров банка UBS, крупнейшего швейцарского финансового института.

Вопрос доверия к демократии

В Швейцарии нет какого-либо закона, напрямую регулирующего «гражданскую» жизнь бывших федеральных министров. Парламент пытался несколько раз принять такой закон, но всякий раз безуспешно. Последняя попытка была предпринята в сентябре прошлого 2018 года, когда Совет кантонов (малая палата федерального парламента) отклонил соответствующую депутатскую инициативу.

В центре этой инициативы находилось требование запретить бывшим министрам работать в компаниях, профиль которых родственен характеру министерств, которыми те руководили, будучи в составе правительства. Во избежание конфликта интересов, указывает Transparency International, необходимо законодательно ввести обязательный «период ожидания». Занимать оплачиваемые должности в бизнесе министры могли бы только после его истечения.



«Если мы не примем рано или поздно такой закон, ты мы в итоге нанесём ущерб репутации наших демократических институтов», — говорит Мартин Хилти. Вместе с тем он отмечает, что здесь мы сталкиваемся с самой сутью парламентаризма и всей политической системы в Швейцарии вообще: министры и парламентарии сами изначально здесь являются «крупнейшими лоббистами». Поэтому М. Хилти делает ставку на новый, обновленный, более «левый», «зелёный» и «женский» парламент.

«У нас появилось новое поколение политиков, осознающих, насколько такой политический лоббизм проблематичен и токсичен». Проблема только в том, что левые в парламенте ничего не смогут сделать без союзников, представляющих центр политического спектра. А эти депутаты вряд ли захотят из чисто идеалистических соображений вредить самим себе и рушить систему, складывавшуюся десятилетиями.

Общественный интерес Во сколько обходятся Швейцарии политики на пенсии? Бывшие члены правительств федерального и кантонального уровня получают в Швейцарии щедрые пенсии на общую сумму по меньшей мере в 29 млн в год. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Правила для бывших министров В Швейцарии министры в определенном смысле тоже являются политиками-любителями, как и депутаты парламента. Работа в правительстве оплачивается тут куда хуже любой должности в руководстве любой коммерческой компании (примерно 400 тыс. франков в год). Поэтому у каждого министра на время после ухода из правительства должен быть заранее подготовлен «план „Б“». Как правило, бывшие министры федерального кабинета (федеральные советники) имеют право на пожизненную годовую пенсию в размере 200 000 шв. фр. Это примерно половина брутто-зарплаты действующих федеральных советников. Если бывший министр устроится на хорошо или ну очень хорошо оплачиваемую работу, то это обстоятельство может прямиком отразиться на ее или его пенсии. В соответствии с действующим законодательством после ухода на в отставку бывшие министры в совокупности не имеют право иметь доходы, превышающие заработную плату действующих министров. Разницу между реальным доходом и предельным значением в 400 000 швейцарских франков в год министры-пенсионеры обязаны перечислять в федеральный госбюджет. Многие министры поэтому даже вообще отказываются от причитающейся им госпенсии, в случае, если им на новом рабочем месте светят очень хорошие заработки. Нечто похожее произошло, например, с бывшим министром финансов Каспаром Филлигером (Kaspar Villiger). Получая пенсию и работая сразу на нескольких руководящих должностях в частном бизнесе он получал столько, что он в итоге решил отказаться от некоторых из этих должностей, чтобы, получая свою госпенсию, тут же не отдавать ее всю обратно. (Источник: телеканал RTS) Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!