Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 11:22 15.06.2018 - 11:22

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер и Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, отель Бельвю, Берн, 14 июня 2018 года. (Keystone)

В Берне, в отеле «Бельвю», одном из лучших отелей города, в день открытия Чемпионата Мира по футболу прошел организованный российским дипломатическим представительством приём. Среди гостей был и министр федерального кабинета Швейцарии Ули Маурер (Швейцарская народная партия — SVP).

Занимая в настоящее время должность главы Минфина, он был, в свое время, и министром обороны и спорта, сохранив, тем самым, пристрастие, в том числе к футболу. Нам удалось накоротке переговорить с господином Ули Маурером и задать ему несколько вопросов, например, о том, что он думает о призывах бойкотировать ЧМ в России.

«Не надо смешивать спорт и политику. Мы поддерживаем режим санкций в отношении России. Это непростая ситуация для обеих стран, но в таком положении, как мне представляется, было бы целесообразно как раз не давать отношениям окончательно обрываться», — подчеркнул Ули Маурер в эксклюзивном интервью Swissinfo.

Swissinfo: Господин министр Ули Маурер, когда Вы в последний раз были в России?

Ули Маурер (Ueli MaurerВнешняя ссылка): Это было четыре года назад на Олимпиаде в Сочи, с тех пор ни разу.

Swissinfo: Когда вы думаете о России, что Вам в первую очередь приходит в голову?

У.М.: Спорт, литература и музыка. Я большой поклонник русской литературы.

Футбол и политика Швейцарские министры поедут на ЧМ в Россию? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Федеральный президент и министр спорта Швейцарии могут посетить по одной игре группового турнира с участием сборной Конфедерации.

Swissinfo: И литературы тоже?

У.М.: Ну, конечно, я очень люблю Толстого, например.

Swissinfo: Поедете ли Вы сами на ЧМ в Россию?

У.М.: Я пока еще не знаю, как получится со временем. Я бы мог побывать на одной из игр, но потом я должен был бы сразу лететь обратно в Швейцарию. Это мне еще нужно будет выяснить.

Swissinfo: Это политическое решение?

У.М.: Да, но, с моей точки зрения, это решение позитивного характера. Швейцария, будучи нейтральной страной, вполне имеет право показаться в России. И может ей и в самом деле следовало бы не упускать эту возможность. Но в этом отношении я со своим мнением в Швейцарии относительно изолирован.

Swissinfo: Это решение призвано не наносить вред отношениям с Россией?

У.М.: Мы поддерживаем режим санкций в отношении России. Это непростая ситуация для обеих стран, но в таком положении, как мне представляется, было бы целесообразно как раз не давать отношениям окончательно обрываться, поддерживая их на персональном уровне. Однажды, рано или поздно, мы всё равно начнём говорить друг с другом и действовать сообща, поэтому неплохо было бы сохранить сеть наших контактов.

Swissinfo: То есть Вы не относитесь с пониманием к тем в Швейцарии, кто хотел бы бойкотировать ЧМ в России?

У.М.: Не надо смешивать спорт и политику. Швейцария вполне имеет право озвучивать свою политическую позицию, но при этом, еще раз, следует всегда оставаться в диалоге.

swissinfo.ch: Россия выиграла свой первый матч с Саудовской Аравией со счётом 5:0, Швейцария премьерную игру проведёт в воскресенье — как вы считаете, кто и с каким счётом победит?

У.М: Делаю ставку на победу швейцарцев над бразильцами со счётом 2:1 (смеётся).



Перевод с немецкого: Игорь Петров.

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