Швейцарская гуманитарная организация HEKS раздает мешки с рисом для нуждающихся людей на Филиппинах после тайфуна «Хайян» в 2013 году. Как недавно стало известно, эта организация из-за нехватки средств объединиться с другой, под названием Brot für alle. (Keystone / Mark Demayo)

Критика дома и конкуренция из-за рубежа на фоне сокращения бюджетов: швейцарские организации по оказанию помощи развитию сегодня переживают непростые времена. Мы поговорили с экспертом из этой сферы Даниелем Хитцигом из аналитического центра Alliance Sud.

Швейцарские организации по оказанию помощи сами переживают непростые времена. Последний пример – Фонд Terre des hommes Fondation Внешняя ссылкав Лозанне. Эта гуманитарная организация, которая в основном занимается помощью и лечением детей из Африки, столкнулась с финансовыми трудностями и была вынуждена сократить более 60 рабочих мест.

Организация помощи протестантских церквей Швейцарии (HEKS) также сокращает свои рабочие места, а к 2021 предстоит ее слияние с еще одной гуманитарной организацией, Brot für alleВнешняя ссылка («Хлеб для всех»).

Международная информационная служба swissinfo.ch встретилась с Даниэлем Хитцигом (Daniel Hitzig), который рассказал о том, какова сегодня ситуация на «рынке организаций, оказывающих помощь развитию». Он много лет проработал в гуманитарной сфере и сегодня занимает должность специалиста по коммуникациям в Alliance SudВнешняя ссылка, аналитическом центре по вопросам политики развития, объединяющим нескольких швейцарских организаций по оказанию помощи.

Даниэль Хитциг из Alliance Sud.

(Daniel Rihs/Alliance Sud)

swissinfo.ch: Итак, в чем заключаются наиболее острые проблемы гуманитарного менеджмента?

Даниэль Хитциг: На данный момент швейцарские организации помощи развитию находятся в сложной ситуации, и тому есть несколько причин. В частности, мир быстро меняется, и отношение в обществе к некоммерческим НПО в целом ухудшилось.

swissinfo.ch: Не могли бы Вы привести несколько несколько примеров?

Например, существует спор между Берном и Брюсселем по поводу рамочного соглашения. В начале года это привело к сокращению бюджета швейцарских организаций по оказанию помощи, так что теперь они находятся в более слабой позиции по отношению к своим иностранным конкурентам.

Так называемый миграционный кризис длится уже довольно долго. Он стал попутным ветром в паруса популистскому дискурсу, согласно которому следует прекратить отправлять деньги в южные страны, ведь их не хватает собственным пенсионерам в Швейцарии.

Важную роль начал играть новый министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который выступает за переориентацию швейцарской помощи в целях развития с тем, чтобы поставить интересы Швейцарии во главу угла и предупредить дальнейшее распространение миграции. Также набирает силу и мнение о том, что будущее сотрудничества в области развития зависит от сотрудничества с частным капиталом.

swissinfo.ch: За последние годы многое поменялось. Не вышло ли так, что сами организации по оказанию помощи не смогли адаптироваться к новым условиям?

Д. Х.: Организации хорошо осведомлены о текущей динамике. Однако способы их реагирования сильно различаются в зависимости от организации и от ситуации. Некоторые уже внесли свои коррективы – но к чему они приведут и будут ли плодотворными, это другой вопрос.

swissinfo.ch: А как насчет положительного имиджа организаций по оказанию помощи для развития среди населения Швейцарии?

Д.Х.: Отношение к ним еще является очень позитивным. Такое доверие представляет собой большую ценность, и организации по оказанию помощи размышляют о том, что они могут сделать, чтобы не потерять его. Тем не менее, существует определенный риск, что доноры устанут: число организаций постоянно растет, и они требуют все больше и больше пожертвований.

swissinfo.ch: В Швейцарии сегодня действует слишком много организаций по оказанию помощи?

Д. Х.: Это можно объяснить тем, что в качестве площадки для сбора пожертвований Швейцария по-прежнему очень привлекательна: во-первых, у нас очень хорошая экономическая ситуация, а во-вторых, и это главное, наша страна отличается гуманитарными традициями. Многие иностранные гуманитарные организации приходят сюда только и исключительно за сбором пожертвований: они открывают в Швейцарии небольшой офис и начинают очень профессионально вести сбор и передачу пожертвований.

swissinfo.ch: Что будет представлять из себя сфера швейцарской помощи развитию через десять лет?

Д.Х .: Я предполагаю, что обстановка продолжит оставаться сложной. Годы, когда гуманитарные организации росли и набирали силу, а порой и задавали тон международной политике, прошли. Вероятно, кое-каким организациям придется поумерить размах, и я не исключаю дальнейших слияний между ними.



Международное сотрудничество Помощь развитию должна служить интересам Швейцарии Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис намерен кардинально пересмотреть порядок предоставления помощи развитию беднейшим странам. Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 7:00







Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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