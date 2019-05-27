Критика дома и конкуренция из-за рубежа на фоне сокращения бюджетов: швейцарские организации по оказанию помощи развитию сегодня переживают непростые времена. Мы поговорили с экспертом из этой сферы Даниелем Хитцигом из аналитического центра Alliance Sud.
Швейцарские организации по оказанию помощи сами переживают непростые времена. Последний пример – Фонд Terre des hommes Fondation Внешняя ссылкав Лозанне. Эта гуманитарная организация, которая в основном занимается помощью и лечением детей из Африки, столкнулась с финансовыми трудностями и была вынуждена сократить более 60 рабочих мест.
Организация помощи протестантских церквей Швейцарии (HEKS) также сокращает свои рабочие места, а к 2021 предстоит ее слияние с еще одной гуманитарной организацией, Brot für alleВнешняя ссылка («Хлеб для всех»).
Международная информационная служба swissinfo.ch встретилась с Даниэлем Хитцигом (Daniel Hitzig), который рассказал о том, какова сегодня ситуация на «рынке организаций, оказывающих помощь развитию». Он много лет проработал в гуманитарной сфере и сегодня занимает должность специалиста по коммуникациям в Alliance SudВнешняя ссылка, аналитическом центре по вопросам политики развития, объединяющим нескольких швейцарских организаций по оказанию помощи.
swissinfo.ch: Итак, в чем заключаются наиболее острые проблемы гуманитарного менеджмента?
Даниэль Хитциг: На данный момент швейцарские организации помощи развитию находятся в сложной ситуации, и тому есть несколько причин. В частности, мир быстро меняется, и отношение в обществе к некоммерческим НПО в целом ухудшилось.
swissinfo.ch: Не могли бы Вы привести несколько несколько примеров?
Например, существует спор между Берном и Брюсселем по поводу рамочного соглашения. В начале года это привело к сокращению бюджета швейцарских организаций по оказанию помощи, так что теперь они находятся в более слабой позиции по отношению к своим иностранным конкурентам.
Так называемый миграционный кризис длится уже довольно долго. Он стал попутным ветром в паруса популистскому дискурсу, согласно которому следует прекратить отправлять деньги в южные страны, ведь их не хватает собственным пенсионерам в Швейцарии.
Важную роль начал играть новый министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который выступает за переориентацию швейцарской помощи в целях развития с тем, чтобы поставить интересы Швейцарии во главу угла и предупредить дальнейшее распространение миграции. Также набирает силу и мнение о том, что будущее сотрудничества в области развития зависит от сотрудничества с частным капиталом.
swissinfo.ch: За последние годы многое поменялось. Не вышло ли так, что сами организации по оказанию помощи не смогли адаптироваться к новым условиям?
Д. Х.: Организации хорошо осведомлены о текущей динамике. Однако способы их реагирования сильно различаются в зависимости от организации и от ситуации. Некоторые уже внесли свои коррективы – но к чему они приведут и будут ли плодотворными, это другой вопрос.
swissinfo.ch: А как насчет положительного имиджа организаций по оказанию помощи для развития среди населения Швейцарии?
Д.Х.: Отношение к ним еще является очень позитивным. Такое доверие представляет собой большую ценность, и организации по оказанию помощи размышляют о том, что они могут сделать, чтобы не потерять его. Тем не менее, существует определенный риск, что доноры устанут: число организаций постоянно растет, и они требуют все больше и больше пожертвований.
swissinfo.ch: В Швейцарии сегодня действует слишком много организаций по оказанию помощи?
Д. Х.: Это можно объяснить тем, что в качестве площадки для сбора пожертвований Швейцария по-прежнему очень привлекательна: во-первых, у нас очень хорошая экономическая ситуация, а во-вторых, и это главное, наша страна отличается гуманитарными традициями. Многие иностранные гуманитарные организации приходят сюда только и исключительно за сбором пожертвований: они открывают в Швейцарии небольшой офис и начинают очень профессионально вести сбор и передачу пожертвований.
swissinfo.ch: Что будет представлять из себя сфера швейцарской помощи развитию через десять лет?
Д.Х .: Я предполагаю, что обстановка продолжит оставаться сложной. Годы, когда гуманитарные организации росли и набирали силу, а порой и задавали тон международной политике, прошли. Вероятно, кое-каким организациям придется поумерить размах, и я не исключаю дальнейших слияний между ними.
Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.