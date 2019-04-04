Министр иностранных дел Швейцарии И. Кассис: разговор с гостями в Доме культуры и конгрессов в Аарау. (swissinfo.ch)

«У всего есть своя цена. Статус-кво больше не вариант, мы должны сделать выбор и сказать „да“ или „нет“». По мнению министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, именно так выглядит ситуация, в которой находится страна в связи с такой важной темой, как заключение институционального рамочного соглашения с ЕС.

В кулуарах очередных 11-х Дней демократии в АарауВнешняя ссылка, состоявшихся на прошлой неделе, портал swissinfo.ch взял у него эксклюзивное интервью, в котором министр, в частности, высоко оценил согласие соответствующего парламентского подготовительного комитета с имеющимся текстом данного соглашения.

Актуальную позицию Швейцарии по рамочному соглашению с ЕС министр изложил публике, собравшейся в переполненном Доме культуры и конгрессов в городе Аарау, подчеркнуто трезво и без лишних «цветов красноречия». На данный момент позиция эта выглядит следующим образом: Швейцарии необходимо будет перевести все-таки свои отношения с ЕС в режим «динамической адаптации» законодательства Евросююза и всех поправок, которые будут вноситься в него в будущем.

При этом всем в стране — и федеральному министру на сцене, и зрителям в зале, и обычным гражданам на улице — было ясно, что рамочное соглашение с ЕС вплоть до момента проведения всенародного референдума будет оставаться едва ли не самым главным «яблоком раздора» швейцарской внутренней политики. По словам И. Кассиса, до голосования дело дойдет не ранее 2021 года, но и это «ещё самый оптимистичный сценарий».

Благотворное влияние на мотор экономики

«Это почти как со Священным Писанием: все о нём слышали, но сам текст Институционального рамочного соглашения с ЕС никто толком не прочитал», — указал министр иностранных дел Швейцарии на очередных Днях демократии, мероприятии, организованном «Центром изучения проблем демократии в города Аарау» (ZDAВнешняя ссылка).

В своей попытке адекватно обрисовать ситуацию, сложившуюся вокруг институционального соглашения, он указал на то, что Берн и Брюссель, даже с принятием этого документа, как и прежде, сохранят свою полную автономию в основных областях, таких, как совершенствование и актуализация договорно-правового базиса их кооперации, интерпретация норм права, а также надзор за правоприменительной практикой.

«Единственной новой областью совместных действий сторон станет урегулирование споров и конфликтных ситуаций: оно будет происходить на базе специально созданного на паритетных началах арбитражного судебного органа», — уточнил И. Кассис. Министр особо подчеркнул значение для Швейцарии Евросоюза в качестве важнейшего торгово-экономического партнёра. «Товарооборот между Швейцарией и ЕС составляет 1 миллиард франков в день, или 220 млрд франков в год», — напомнил И. Кассис. Благодаря институциональному соглашению Швейцария окажется в равной с Евросоюзом весовой категории.

«Рамочное соглашение окажет благотворное влияние на мотор швейцарской экономики», — уверен министр, напомнив, что позиция Брюсселя здесь так же более чем однозначна: если Конфедерация не подпишет документ, то она не получит и никаких новых секторальных (билатеральных) соглашений, включая и столь важный для страны договор, регулирующий сотрудничество ЕС и Конфедерации на рынке электроэнергии.

На главный аргумент противников подписания договора с ЕС, мол, для поддержания экспортной экономики страны «в тонусе» вполне было бы достаточно уже имеющегося Соглашения о свободной торговле, министр иностранных дел возражает, ссылаясь на опыт Brexit: «Великобритания тоже думала, что соглашения о свободной торговле будет достаточно, но очень быстро она поняла, что это не так».

Зал в Доме культуры и конгрессов в Аарау, где проходили Дни демократии, был полон. (swissinfo.ch)

swissinfo.ch: Сигналы, поступающие из Брюсселя, предельно ясны: больше никаких дополнительных переговоров по рамочному соглашению и никаких попыток потянуть время. Значит ли это, что Швейцарию просто прижали к стенке и не оставляют более никакого иного выхода?

Иньяцио Кассис: Мы, безусловно, находимся в ситуации оказываемого на нас давления. Но мы, с другой стороны, шантажировать себя тоже не позволяем. Мы ведем диалог. В условиях швейцарской прямой демократии спешка нам ни к чему: зачем торопиться, если мы пока не готовы (подписать соглашение). Всякое дело, как говорится, должно «отлежаться». И Евросоюзу рано или поздно, но придется это должным образом признать.

Нынешний раунд консультаций завершится, но разговор с Европейской комиссией мы заканчивать не собираемся. Уверен, что мы можем еще раз обсудить многое из того, что сейчас, в ходе консультаций, мы рассматриваем в качестве «спорных моментов». Я не имею в виду дополнительные переговоры — мы знаем, что их не будет. Но у нас есть все-таки возможность внесения исправлений, дополнений или уточнений на политическом уровне, так сказать, в рабочем порядке. И именно этим путем мы и должны двигаться.

swissinfo.ch: На днях Вы получили важную поддержку со стороны парламентского Комитета по международным деламВнешняя ссылка, который сказал Рамочному соглашению с Евросоюзом «Да, но...». Был ли это как раз тот самый «маленький значительный» шаг вперед, на который Вы так надеялись?

И. К.: Позитивный вотум Комитета, поддержавшего правительство, невозможно переоценить! Это и в самом деле очень важное решение, истолковать которое можно следующим образом: «Давайте идти именно в этом направлении и дальше, не упуская, при этом, из виду спорных вопросов». Вспомним, что совсем ещё недавно, в конце прошлого года, даже самые большие оптимисты и надеяться не могли, что мы сможем все-таки убедить парламентариев сказать если и не однозначное «да», то хотя бы «да, но...».

Однако за последние три года дискуссия (по вопросу институционального соглашения) приобрела характер куда более деловой и конструктивный, чем раньше. Мы знаем, что депутаты принимают свои решения и формируют своё мнение на основе очень тщательного учета всех наших как утрат, так и выгод. Поэтому мы прекрасно знаем, во что обходится каждый голос «за» и «против».

swissinfo.ch: Несколько слов по поводу Брексита. Теперь всем стало ясно, что британцам не удалось легко и без проблем «увернуться» от народного решения, принятого на плебисците в 2016 году, а значит покинуть ЕС им придётся. Что это означает для Швейцарии?

И. К.: Чем напряжённее отношения Лондона и Брюсселя, тем сложнее наше положение. В напряженной ситуации все нервничают и не готовы идти на уступки. Но я надеюсь, что британцы найдут-таки возможность реализовать Брексит рационально и упорядоченно.

swissinfo.ch: Еще одна тема, которая особенно волнует швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежом: недавно Федеральное ведомство финансового контроля и аудита (Eidgenössische Finanzkontrolle) поставило под вопрос эффективность и целесообразность работы сразу 31-ой «малой точки» в системе швейцарских дипломатических загранпредставительств — среди них есть и представительства в европейских странах. Вы действительно планируете их закрыть? И если да, то какой в этом случае может оказаться экономия?

И. К.: Нет, закрытие малых посольств не планируется. Как и прежде, мы убеждены, что в основе нашей загранработы должен лежать принцип разнообразия форм дипломатического присутствия. Нам не нужно, чтобы буквально в каждом посольстве у нас обязательно работало минимум десять сотрудников. И в некоторых странах вполне достаточно иметь посла, главным и единственным помощником которого является только его ноутбук. Но ведь порой уже одно наше присутствие в том или ином регионе является достаточно важным политическим сигналом, количество же аккредитованных сотрудников играет в данном случае роль второстепенного фактора.

«Дорожная карта» для InstA Правительство Швейцарии еще в декабре 2018 года предложило всем заинтересованным сторонам высказать своё мнение по тексту так называемого Институционального Рамочного соглашения с ЕС, сокращенно InstA от нем. INStitutionelles (Rahmen)Аbkommen. Обсуждения и слушания продлятся до мая месяца. Затем Федеральный совет (правительство) оценит результаты. В соответствии с информацией по состоянию на конец марта 2019 года правительство постарается прояснить и уточнить затем спорные вопросы, пока еще не нашедшие разрешения в рамках диалога с соответствующими структурами ЕС. После этого тест соглашения пройдет через обычные законодательные процедуры: консультации в подготовительных парламентских комитетах, затем парламентские дебаты и, наконец, финальное голосование депутатов. Рамочное соглашение с ЕС может быть вынесено на факультативный (необязательный) референдум, но министр иностранных дел Швейцарии И. Кассис исходит из того, что референдум неизбежно состоится, но не ранее 2021 года. Если швейцарские избиратели вынесут положительный вердикт, то тогда институциональное соглашение с ЕС могло бы вступить в силу в 2024-2025 гг. Но это, как подчеркивает Иньяцио Кассис, самый оптимистичный сценарий. Конец инфобокса

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Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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