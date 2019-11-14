Клаус Шваб, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, родился в городе Равенсбург, Германия, недалеко от Боденского озера.

(Keystone / Laurent Gillieron)

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб не получит почетного швейцарского гражданства. Как объявил Швейцарский Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции в ответ на запрос ежедневной газеты Südostschweiz, Клаус Шваб не станет почетным гражданином Швейцарии, поскольку практика выдачи «почетных паспортов» в швейцарском миграционном законодательстве не предусмотрена.

Изначально идея почетного гражданства, как мы уже сообщали, принадлежала нынешнему президенту Швейцарии Ули Мауреру. Летом 2019 года он попросил своих коллег по правительства рассмотреть вопрос об оказании этой чести 81-летнему Клаусу Швабу в связи с тем, что в январе 2020 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) проведет в Давосе свое юбилейную 50-ю сессию и тем более, что уже после ВЭФ 2019-го года эта идея уже обсуждалась в Конфедерации на региональном и федеральном уровнях.

В Швейцарии нет орденов

Похожих прецедентов в истории Швейцарии еще не было, что и понятно, потому что в Швейцарии не существует традиций или практики предоставления как своим, так и иностранным гражданам национальных титулов или наград, включая ордена или медали, да и самих орденов и медалей в стране тоже нет. И вручать просто нечего. Идею «подарить» паспорт Швейцарии К. Швабу поставил под сомнение даже Альберт Рёшти (Albert Rösti), председатель консервативной Швейцарской народной партии (SVP), членом которой является и сам Ули Маурер.

«Заслуги господина Шваба несомненны, но государственные торжественные акты для отдельных лиц в Швейцарии не предусмотрены, потому что это было бы не по-швейцарски», — заявил А. Рёшти еще в августе 2019 года в интервью швейцарской воскресной газете SonntagsZeitung. Сам Клаус Шваб, который является немцем и долгое время проживал в общине Колоньи в женевском пригороде, где находится штаб-квартира WEF, многократно заявлял, что не намерен подавать ходатайство о предоставлении ему прав швейцарского гражданства. По его словам, он живет в Швейцарии более 60 лет и чувствует здесь себя как дома, но при этом он никогда не обращался за швейцарским гражданством, «всегда ощущая себя скорее европейцем, не говоря уже о том, для меня моя национальная принадлежность носит вторичный характер».

При этом нельзя сказать, что Клаус Шваб уж совсем обижен почетными наградами. Его заслуги отмечались уже неоднократно. Так, на сайте WEF указывается, что Клаус Шваб имеет 17 почетных докторских степеней, а также национальные почетные награды, включая Орден Восходящего Солнца на Большой ленте Японии, Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», кроме того, он является кавалером французского Ордена Почетного Легиона. Наконец, он был в своё посвящен в рыцари самой Королевой Елизаветой.

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