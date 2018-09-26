Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:40 26.09.2018 - 16:40

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (Ignazio Cassis, справа) и глава МИД России Сергей Лавров в Нью-Йорке, 25 сентября 2018 года.

(© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

Рукопожатия и дружеское похлопывание по спине, а потом еще и селфи для твиттера: ежегодные Генеральные ассамблеи ООН — это мероприятие для официальных лиц со всего мира. Особенно, если эти лица в качестве членов правительства относительно малоизвестны. В настоящее время министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис находится на своей первой Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке.

Однако не все его встречи были из разряда беззаботных. Во вторник 25 сентября он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым — у них было, о чём поговорить, после ставшего достоянием общественности шпионского скандала.

Это был «напряжённый» разговор, сказал министр Федерального совета, глава МИД Швейцарии, на встрече с журналистами. Он сообщил Лаврову о разведывательной деятельности России в Швейцарии, «вышедшей за рамки нормы». Извинился ли Лавров за эти инциденты, Кассис сообщить не захотел. Дело не в том, чтобы обвинять кого-то или приносить извинения, не это было целью переговоров, отметил И. Кассис. «Вы обмениваетесь впечатлениями и информацией, которой вы обладаете, вы смотрите на то, как другой человек реагирует на нее, и внимательно слушаете, что говорит этот другой человек».

Но все-таки напряжённость хотя и была, не во всём. «Мы обсудили откровенно и чётко, какие есть ожидания у обеих сторон», — сказал И. Кассис. Оба правительства стремятся к разрядке напряжённости в двусторонних отношениях. Поэтому швейцарский министр пригласил российского коллегу в Швейцарию. Официально пока приглашение принято не было: Лавров предпочёл бы дождаться момента, когда ситуация несколько успокоится. В твиттере МИД России высоко оценил «конструктивный характер динамичного сотрудничества» обеих стран.

шлр 1 FM #Lavrov and his colleague Ignazio Cassis of the #Swiss Confederation held talks, in the course of which they appreciated the constructive nature of the dynamically developing 🇷🇺🇨🇭 cooperation, discussed topics on the bilateral agenda. #UNGA #UNGA73 pic.twitter.com/H3irnrxdc6 — Russian Mission UN (@RussiaUN) 25. September 2018

«Определённая эскалация»

Напомним, что в последние недели в прессе Швейцарии были опубликованы материалы, в которых содержалась информация, говорящая о том, что Россия ведет активную разведывательную деятельность на территории Конфедерации. Большого шума наделала информация о том, что каждый четвёртый российский дипломат в Швейцарии, якобы, имеет отношение к разведывательной деятельности и разведслужбам. С такими утверждениями выступили швейцарские газета SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche, опираясь на отчёты федеральной разведки Швейцарии NDB.

Кроме того, по данным отдела расследований швейцарского издательского концерна Tamedia и голландской газеты NRC Handelsblad, еще весной этого года два российских агента, находившихся на пути в Швейцарию с целью слежения за «Лабораторией Шпиц», были арестованы в Нидерландах. В интервью швейцарскому общественному радио министр иностранных дел И. Кассис признал наличие в отношениях Берна и Москвы «определённой эскалации».





Подготовила: Надежда Капоне

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