Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 10:25 10.10.2018 - 10:25

Петер Регли считает, что швейцарцы, должны быть особенно осторожными в отношении спецслужб России, Китая и Турции.

(Keystone)

Петер Регли (Peter Regli, 74) руководил с 1991 по 1999 год швейцарской разведывательной службой NDB. Его непосредственными начальниками были министры обороны Швейцарии Каспар Филлигер (Kaspar Villiger, FDP/Партия либералов) и Адольф Оги (Adolf Ogi, SVP/ Швейцарская народная партия). В интервью порталу WatsonВнешняя ссылка Петер Регли говорит о том, почему русские шпионы опаснее агентов США и почему власти Нидерландов, придав огласке весь этот скандал, поступили совершенно правильно, при том, что обычно такого рода операции остаются в полной тайне от общественности?

«Добыча секретной информации является второй древнейшей после проституции профессией на свете. Взаимный государственный шпионаж имеет давнюю традицию. Однако то, с какой агрессией Россия действует (в области шпионажа), стало в последнее время новой проблемой. И на нее нам нужны новые ответы. Поэтому я считаю, что, прибегнув к едва ли не к последнему средству в информационной борьбе, а именно, придав все детали этого сюжета гласности и перейдя в медийное наступление, нидерландские власти поступили совершенно верно».

Шпионаж Российские шпионы: из Гааги первым классом в Берн Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета Tages Anzeiger Похождения российских агентов: из Гааги они планировали выехать поездом в Базель и Берн, но вместо этого они вылетели — самолётом в Москву.

Как считает Петер Регли, появление такого феномена как социальные сети «резко повысило степень давления на все органы государственной власти, из-за чего те вынуждены действовать куда быстрее и прозрачнее, чем раньше. Что же касается данного случая, то очень хорошо, что все это просочилось в прессу, в результате чего для спящего населения Швейцарии прозвенел первый серьёзный «звоночек».

Спящее население? Конечно, спящее, подчеркивает Петер Регли. «Подавляющее большинство людей если и интересуются шпионами, то только на экранах кинотеатров, где показывают голливудские картины. Для них на первом плане стоят их собственные повседневные проблемы, и это нормально. При этом многие из них просто не осознают, какое значение имеют в нашей реальности спецслужбы. А между тем это наша первая линия обороны. Новый, одобренный недавно на референдуме, закон, регулирующий деятельность спецслужб, дал этой линии необходимые возможности для обеспечения эффективной работы.

Но все равно этого недостаточно. Нам нужен дополнительный персонал. Сколько точно? Сказать пока нее могу. Однако без значительного увеличения бюджета нам не обойтись. Новые технические средства не дадут нашей кибер-обороне дополнительных возможностей без соответствующего персонала. Этих людей надо еще найти, нанять и обучить, а на это требуется время. Поэтом начинать делать это надо уже очень скоро».

Из мухи слона?

Ну так может быть швейцарским спецслужбам просто понадобилось позитивное паблисити в прессе после, например, провала их агента Даниэля Мозера в Германии (здесь подробнее)? Петер Регли считает, что дело Мозера давно забыто и оно никого уже не интересует. «Однако верно и то, что пресса, как правило, сообщает о спецслужбах в негативном ключе. И дело вовсе не в том, что плохие новости продаются лучше хороших. Многие успехи спецслужб остаются вне поля зрения общественности просто потому, что они обладают секретным статусом. Поэтому позитивным аспектом всех этих разоблачений с русскими агентами является тот факт, что мы теперь знаем о том, что благодаря работе нашей разведки удалось сорвать акцию, направленную против критически важной инфраструктуры в Швейцарии, а именно, на Лабораторию в Шпице».

«Шпионская афера» Швейцарский депутат: надо пойти навстречу Москве Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Глава швейцарского парламентского комитета по внешнеполитическим делам Элизабет Шнайдер-Шнайтер: «Санкции против России не ведут к цели».

С точки зрения портала Watson «русские агенты выставлены сейчас на полное посмешище всего мира. Но ведь, наверное, такого рода провалы являются в рамках разведывательного бизнеса обычным делом»? Петер Регли не согласен с этим. Ничего обычного в этом нет, «дилетантизм агентов лично меня удивил безмерно. Однако нам не следует успокаиваться. Судя по имеющимся данным эти люди принадлежали к военной разведке ГРУ. А эта спецслужба известна тем, что там, где, скажем, ФСБ, работает скальпелем, она хватается за дубину. И кстати о деятельности ФСБ в Швейцарии мы знаем очень мало».

И все-таки относительно всей этой истории есть разные мнения. Москва все отрицает и устами своего главы МИД Лаврова говорит, что поездка агентов в Гаагу была «рутинной командировкой». Швейцарская газета Tages-Anzeiger считает таких шпионов опасностью для Швейцарии, а правоконсервативный швейцарский журнал Weltwoche убежден, что Tages-Anzeiger раздувает из мухи слона. По мнению же Петера Регли «опасность является реальным фактом. Конечно, в той или иной статье и в самом деле материал может быть подан в скандально-сенсационном тоне, но я считаю, в конечном итоге, такой подход легитимным, потому что тем самым на повестке дня общества оказалась проблема, долгое время не оценивавшаяся по достоинству».

Петер Регли также совершенно не может разделить призыв швейцарской политика Элизабет Шнайдер-Шнайтер отменить санкции против ряда лиц и фирм из России. «Задача политика и состоит в том, чтобы честно указывать пальцем на проблемы. А Россия в данном случае стоит в центре всеобщего внимания в качестве очевидного правонарушителя». А что если прибегнуть к последнему тезису в стиле «what about» («да, но...»)? Да, но ведь американцы тоже осуществляют шпионаж, не так ли? Петер Регли говорит, что «вполне может быть, но все дело, в итоге состоит в том, кто за нами шпионит.

Шпионаж демократических стран в этом смысле менее проблематичен, нежели разведывательная деятельность авторитарных режимов. Каждая спецслужба преследует прежде всего свои национальные цели. ЦРУ, например, поддерживает политику „Америка прежде всего“, каковая может стать для Швейцарии проблемой в области экономики и финансов. Но в остальном наши интересы и интересы США практически идентичны. А вот авторитарный режим преследует, в том числе, и цель борьбы с оппозицией, оказавшейся за рубежом. Именно поэтому мы, швейцарцы, должны быть особенно осторожными в отношении спецслужб России, Китая и Турции».

Напомним, что NDB возникла после реорганизации швейцарских спецслужб в результате скандала, по итогам которого стало ясно, что разведка Конфедерации долгое время следила за собственными гражданами. Подробности + ВИДЕО в материале ниже.



Подготовил: Игорь Петров

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