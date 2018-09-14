Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 11:01 14.09.2018 - 11:01

В конце 1980-х гг. эксперты лаборатории помогали оценивать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС

(Keystone)

Швейцарская пресса публикуетВнешняя ссылка на первых страницах материалы о русских шпионах, которые на сей раз интересуются не индустрией спортивного питания на берегах Женевского озера, а Labor Spiez, лабораторией радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, кантон Берн, находящейся в подчинении швейцарского Минобороны.

В начале этого года ее специалисты изучали газ «Новичок», затем лаборатория была объектом хакерских атак, и вот теперь еще и предметом интереса агентов «в поле». Напомним, что в конце 1980-х гг. эксперты лаборатории помогали оценивать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. «В рамках новой холодной войны русские шпионы снова берут на прицел объекты в Швейцарии», — несколько драматично начинает свой материал информированная бернская газета Der Bund.

«Теперь эта страна не только место отдыха агентов и их конспиративных встреч с целью дальнейшего планирования своей работы. Теперь в поле их зрения оказался регион Бернского нагорья. Как показывают результаты работы расследовательской редакции швейцарского издательского холдинга Tamedia и нидерландской газеты NRC Handelsblad двое российских агентов (других, не тех же самых, — прим. ред.) были задержаны в Гааге, будучи уже в пути, как указывается, в Швейцарию, в регион Бернского нагорья с целью провести разведку в районе чувствительного объекта швейцарской оборонной инфраструктуры».

В центре громких сюжетов

Таким объектом там может быть только Labor Spiez, лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, кантон Берн, находящаяся в подчинении швейцарского Минобороны. Газеты напоминают, что в последние месяцы эта лаборатория, а на самом деле целый НИИ с уникальным ноу хау, находилась в центре многих громких международных сюжетов, включая применение химического оружия массового поражения в Сирии и отравление отца и дочери Скрипаль в Солсбери. Обе темы являются, разумеется, центральными пунктами российской повестки дня в сфере внешней политики.

«Кремль поддерживает режим Ассада, который применял в ходе гражданской войны в Сирии химическое оружие массового поражения, запрещённое во всём остальном мире. С другой стороны, по данным британской стороны, за отравлением в Солсбери стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России, то есть внешняя военная разведка», — пишут швейцарские СМИ.

«Как теперь стало известно, задержание двух российских агентов в Голландии также имело место весной, в разгар солсберийского скандала. Более точные обстоятельства этого задержания пока не известны. Главное другое: их временное задержание стало результатом крупной контрразведывательной операции европейских спецслужб, причем центральную роль в этом сыграла швейцарская спецслужба NDB».

«К таким нападениям мы готовы»

В ответ на официальный запрос она подтверждает, что «швейцарским компетентным органам известен случай разоблачённых и затем задержанных в Гааге российских агентов. NBD принимало самое активное участие в этой операции, вместе со своими голландскими и британскими партнёрами с целью предотвратить возможную угрозу, исходившую в адрес критически важной швейцарской оборонной инфраструктуры». То есть лаборатории в городе Шпиц.

Информационная война Хакеры из России атаковали швейцарский Центр Labor Spiez? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA|ATS Швейцарский Центр радиологического и химико-бактериологического анализа в г. Шпиц снова попал на прицел к России. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Её глава отдела связей с общественностью Андреас Бухер (Andreas Bucher) сообщение NDB не комментирует, подтверждая, однако, что «лаборатория была объектом хакерских атак», и что «к таким нападениям мы готовы. Критически важные данные утрачены в ходе этих атак не были».

Что же касается задержанных в Голландии агентов, то тут, как указывают СМИ, речь уже шла не просто об атаках из интернета. У подозреваемых были конфискованы разведывательное спецоборудование и снаряжение. Об этом говорят источники, пожелавшие не раскрывать свою анонимность.

Вся полнота информации

По словам Андре Симонацци (André Simonazzi), официального представителя швейцарского Федерального совета, правительства Конфедерации, кабинет имеет в своём распоряжении всю полноту информации по данному сюжету. Федеральная прокуратура Швейцарии официально взяла дело о шпионаже в отношении Лаборатории в Шпице под свой контроль еще в 2017 году.

Как сообщает теперь официальный представитель прокуратуры Линда фон Бург (Linda von Burg) двое задержанных в Гааге предполагаемых агентов идентичны лицам, в отношении которых прокуратура вела свое собственное следствие по подозрению в шпионаже. Остается неясным одно: почему двое задержанных в Гааге были выдворены тогда обратно в Россию, и почему они не стали объектами уголовного разбирательства в Нидерландах, или же почему их не передали в распоряжение швейцарских правоохранительных органов.

Ответа на этот вопрос не дают ни голландские компетентные органы, ни какие-либо другие родственные структуры. Не ясно также, что эти двое делали в Нидерландах. Напомним, что в Гааге находится штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Лаборатория в швейцарском Шпице является партнёрской структурой ОЗХО.

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Подготовил: Игорь Петров, Reuters/SRF/Tages-Anzeiger

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