



Молодая женщина из Сирии с ребенком на ливанской границе. В то время, пока мужчины воюют, женщины нередко становятся первыми жертвами войны. (Keystone)

Гуманитарная инициатива «Цепочка Счастья» (Chaîne du Bonheur | Glückskette | Swiss SolidarityВнешняя ссылка) проводит юбилейный 250-й сбор средств, на сей раз в пользу женщин, пострадавших от войн и природных катастроф. За 73 года своего существования это «гуманитарное подразделение» швейцарского общественного (негосударственного) телевидения и радио SRG SSR собрало совокупно пожертвований на 1,8 млрд франков.

Начало этой благородной инициативе было положено в 1946 году в Лозанне. Тогда на радиоволнах Radio Sottens, общественного радио франкоязычной Швейцарии и предшественника сегодняшней телерадиокомпании RTS, радиоведущий Роже Нордманн (Roger Nordmann) и юморист Жак Роллан (Jack Rollan) запустили программу под названием «La Chaîne du Bonheur», то есть «Цепочка счастья», целью которой был сбор пожертвований на гуманитарные цели. Почему «Цепочка»? А потому что идея за инициативой стояла всё та же: «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке», и это условиях, когда большая часть Европы лежала в руинах после Второй мировой войны.

«Дважды забытые» Тот, кто живет в лагере беженцев в Сомали, в бандитском районе в Сан-Сальвадоре или пытается выжить под бомбежкой в Йемене, принадлежит к числу «забытых». Мировая общественность не следит за этими кризисами, а потому и людей там как бы тоже нет. А если кому-то из них не повезло родиться женщиной — то она будет «забытой дважды». Без помощи благотворительных организаций, таких, как швейцарская благотворительная инициатива «Цепочка счастья», эти люди были бы вообще обречены. В этом году «Цепочка счастья» организует юбилейный 250-й сбор пожертвований с целью помочь всем тем, кто находится в бедственном положении, и прежде всего женщинамВнешняя ссылка, причем как за рубежом, так и в самой Швейцарии (треть собранных инициативой денег традиционно распределяется внутри страны). Конец инфобокса

Самые первые пожертвования происходили в натуральной форме, в итоге лозаннское радио регулярно буквально тонуло в ящиках с колбасой, ботинками, игрушками и даже сигарами. Понятно, что радио, не будучи благотворительной организацией, должно было найти какого-то профильного партнёра, каковым сначала стал Швейцарский Красный Крест (Schweizerisches Rote Kreuz, не путать с МККК).

Поэтому очень скоро этот формат преодолел «картофельный ров» (тот, кто нас читает регулярно, знает, что это такое) и укрепляется в немецкой и итальянской частях страны. Так инициатива «Glückskette» начала действовать в 1947 году в Базеле, а, соответственно, «La buona azione» заработала в 1948 году в Лугано, став потом инициативой «Catena della Solidarietà».

Гуманитарный фонд

В 1950-е годы регулярные радиопередачи с целью сбора пожертвований были прекращены, «Цепочка Счастья» покинула радио, продолжив жить и развиваться. В 1983 году инициатива была зарегистрирована в качестве неправительственного автономного гуманитарного фонда, сохранив при этом тесные связи с общественным теле-, и радио-холдингом SRG SSR, одним из подразделений которого также является наш сайт SWI swissinfo.ch, бывшее Швейцарское международное радио.

Акции, организуемые инициативой «Glückskette», регулярно транслируются как общественными, так и частными электронными СМИ (а государственных масс-медиа, как известно, вопреки заблуждениям, в Швейцарии нет). Тем самым «Цепочка счастья» стала, что называется, рукой помощи, протянутой швейцарскими общественными и частными СМИ всем тем, кто в этой помощи нуждается.

Сегодня, как и на заре своего существования, «Цепочка счастья» распределяет собранные во время гуманитарных акций пожертвования неправительственным организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью и помощью развитию. В настоящее время их насчитывается 26Внешняя ссылка, и этот список регулярно перепроверяется и обновляется. Проекты, которые получают средства в рамках такого рода акций, обычно носят долгосрочный характер, кроме того, речь идет, например, еще и о восстановительных работах после стихийных бедствий, причем как в Швейцарии, так и за ее пределами.

Инвестиции без риска

Поскольку процесс распределения и выделения собранных средств может длиться годами, Фонд «Цепочка Счастья», разумеется, стремится уберечь собранные средства от инфляции и даже, при возможности, увеличить их объём, инвестируя их в доходные финансовые инструменты с низким уровнем риска. Получаемая прибыль почти всегда пока позволяла не только сохранять собранные активы, но покрывать оперативные и административные расходы. За 36 лет своего существования «Фонд» сумел даже получить совокупную прибыль в размере почти 4 млн франков.

Chaîne du Bonheur Наиболее успешные кампании по сбору пожертвований

Сама же «Цепочка счастья» за 73 года собрала в общей сложности 1,8 млрд франков, став тем самым крупнейшим гуманитарным донором в Швейцарии. В настоящее время Фонд инициативы активно сотрудничает с аналогичными структурами за рубежом посредством международного объединения Emergency Appeals AllianceВнешняя ссылка, цель которого состоит в организации обмена передовым опытом и наилучшими практиками в этой непростой сфере. Неправительственным же гуманитарным организациям участие в этой работе дает, в качестве «прибыли», больший моральный вес в глазах СМИ и частного бизнеса.

Культура пожертвований

Такие организации, как «Цепочка Счастья» существуют и в других странах, однако если что и отличает швейцарскую инициативу от остальных родственных структур, так это типично швейцарский (скрупулезно распланированный) подход к организации оперативной работы. Кроме того, в своё время Роже Нордманн и Жак Роллан стали едва ли ни первыми среди тех, кто для сбора пожертвований и для создания атмосферы особенной близости с публикой использовал такое средство массовой информации, как радио. В итоге эта особенность и легла в основу исторического успеха данной швейцарской инициативы.

Но не стоит забывать и особую швейцарскую «культуру пожертвований», которая сформировалась с конца Второй мировой войны в стране, сумевшей избежать всеобщей бойни и ощущавшей определенную вину перед беженцами, которых она нередко «разворачивала» на своих границах, особенно после 1942 года. В 1944 году Швейцария полностью открыла свои границы для беженцев, рассматривая это решение в качестве, если использовать слова швейцарского историка Франсуа Валлоттона (François VallottonВнешняя ссылка), «гуманитарного покаянияВнешняя ссылка».



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!