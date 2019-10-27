Благодаря работе швейцарских ученых был, наконец, найден ответ на археологическую загадку, поиски которой шли в Греции последние сто лет.
«Тот факт, что мы все-таки смогли найти храм богини Артемиды, причем спустя столь долгое время, является огромным успехом», — говорит Карл Ребер (Karl Reber), профессор археологии Университета Лозанны и директор Швейцарской археологической школы в Греции (ESAG). Остров Эвбея (Euböa), второй по величине греческий остров, является основным «летним полигоном» школы, и именно здесь К. Ребер регулярно проводил все последние годы часть летнего археологического сезона.
Два года назад Карл Ребер и его команда из примерно четырёх десятков человек объявили о настоящем прорыве: храм богини Артемиды, который, предполагалось, должен был находиться недалеко от деревни Амаринтос (Amarynthos), был локализован окончательно и довольно точно. Точнее говоря, локализована была сама деревня, а помогла в этом археологам работа с текстовым фрагментом, в котором было найдено упоминание топонима «Амаринтос».
Этот успех стал доказательством того, что текст был создан там, где 3 тыс. лет назад должна была располагаться деревня Амаринтос, а значит и искомый храм Артемиды также был сооружен именно здесь. Святилище Артемиды является важнейшим религиозным сооружением острова межрегионального значения. По оценкам Карла Ребера локализация храма входит в Греции в десятку самых важных научных открытий последних 10-ти лет.
Оно было подробно освещено в национальных СМИ, а «Почта Греции» выпустила даже в честь этого открытия ограниченным тиражом специальную марку. В нашей работе, говорит К. Ребер, мы получали полную поддержку как научной общественности страны, так политических кругов. Но само открытие было важно не только с археологической точки зрения, ведь оно поставило окончательную точку в почти детективной истории в духе романов Умберто Эко, в которых, как известно, Тексты и Книги порой играют роль настоящих главных героев.
Неправильный перевод — неверный путь
Сегодняшняя деревня Эретрия (Eretria), где швейцарские археологи работают вот уже более полувека, является излюбленным местом отдыха афинян и гостей греческой столицы. Античная же Эретрия играла куда более значимую роль, став примерно в 8-го веке до н. э. развитым городом-государством с широко разветвленной сетью торговых связей. Выходцы из Эритрии основывали даже свои колонии на юге Италии, наладив интенсивные контакты с финикийцами в регионе Леванта, то есть в восточной части Средиземного моря, включая территорию нынешних Сирии и Ливана.
Кроме того, не следует забывать, что финикийский алфавит, заимствованный эретрианцами, лег в основу греческой письменности, которая затем начала быстро распространяться вдоль побережья Средиземного моря. В период поздней античности Эретрия была заброшена, вероятнее всего, в результате разрушительного землетрясения.
Однако и в греческих и римских источниках сохранились многочисленные свидетельства существования недалеко от города важной храмовой святыни, посвященной богине Артемиде. Как свидетельствовал Страбон, греческий историк и географ, деревня Амаринтос с ее святилищем находилась на расстоянии семи стадий — ок. 1 250 метров — от городских стен Эретрии. Однако попытки отыскать этот храм на основе данной информации, предпринятые в 19 и 20 веках, завершились ничем.
В 1970-х годах швейцарский эпиграфик (историк, изучающий содержание и формы надписей на твёрдых материалах, — камне, керамике, металле, — и классифицирующий их в соответствии с их временным и культурным контекстом) Денис Кнёпфлер (Denis Knoepfler) после изучения всех доступных ему тогда источников пришел к выводу, что либо расстояние, указанное Страбоном, было ошибочным, либо его текст позже был просто неправильно переведён. По мнению экспертов из ESAG ситуация могла выглядеть следующим образом:
«По их мнению, в процессе переписывания текста Страбона указанные в нём цифры были заменены записанными в алфавитном порядке номерами (в соответствии с милетской системой). В рамках этой системы номер 7 (эта / ἑπτά, седьмая буква греческого алфавита) передавался буквой ζ (дзета / zeta), очень похожей на букву ξ (xi), которой (в милетской системе) соответствовало число 60 (ἑξήκοντα). Византийский переписчик вполне мог, таким образом, перепутать буквы ζ и ξ, так что можно предположить, что в исходном тексте было указано расстояние между Эретрией и Амаринтосом, равное шестидесяти [...] стадиям, а не семи».
Таким образом была получена цифра в примерно одиннадцать километров, что довольно точно соответствовало дистанции от Эретрии до Амаринтоса. Однако должно было пройти еще больше двадцати лет, прежде чем эксперты ESAG смогли, используя современные геофизические и археологические методы локализации археологических артефактов, обнаружить первые следы храмового фундамента, которые находились в слоях, залегавших на глубине до двух метров.
Архитектурные находки археологов
Конечно, разбросанные в хаотичном порядке остатки фундаментов еще не были автоматически доказательством того, что в данном случае речь идёт именно о храме Артемиды из Амаринтоса. «Однако чем дальше, тем больше в нашем распоряжении оказывалось косвенных доказательств того, что это именно так и есть», — говорит К. Ребер. Терракотовые кирпичи с выцарапанным именем Артемиды, а также основания статуй с надписями, посвященными именно ей, в конечном итоге подтвердили правильность этой теории — ну а найденный в упомянутом тексте соответствующий топоним развеял последние сомнения.
Дальнейшие раскопки уже летом 2019 года позволили сделать еще ряд открытий. «Наши раскопки указывают на существование здесь по меньшей мере целого храмового комплекса с большим алтарем», — говорит К. Ребер. «Точный его план пока не известен, но всё уже найденное дает достаточно основаницй предполагать, что это было святилище с довольно широко разбросанными по сторонам приделами. На данный момент нами также были обнаружены остатки строительных сооружений более поздних эпох». В следующем 2020 году Карл Ребер, который возглавлял школу ESAG с 2007 года, намерен уйти на пенсию. «Без работы мой преемник в Амаринтосе точно не останется», — резюмирует К. Ребер.
Более полувека раскопок
«Швейцарская археологическая школа в Греции» (Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland / École suisse d’archeologie en Grèce, ESAG) — единственный постоянный швейцарский археологический НИИ за рубежом. Раскопки в Эретрии эксперты школы начали по приглашению греческих властей в 1964 году.
Школа ESAG входит в список из в общей сложности семнадцати иностранных археологических экспедиций, имеющих право вести научные изыскания в Греции. Раскопки в Эретрии, в частности, являются проектом, реализуемым швейцарской и греческой сторонами на паритетной основе.
Распределение функций и полномочий сторон при этом регламентируется довольно четко: археологические находки остаются на территории Греции, иностранные археологи получают при этом право на публикацию результатов раскопок. Школа ESAG поддерживает также реализацию и других швейцарских археологических проектов в Греции, включая глубоководные археологические исследования вокруг полуострова Пелопоннес.
Школа ESAG финансируется Швейцарским национальным Научным венчурным фондом (Schweizerischer Nationalfonds), Государственным секретариатом по образованию, исследованиям и инновациям (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, структурное подразделение Минэкономики Швейцарии) и Фондом «ESAG Stiftung».Конец инфобокса
Русскоязычную версию материала подготовила: Юлия Немченко, науч. ред. И. Петров.