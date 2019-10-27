Раскопки в Амаринтосе: швейцарская команда археологов сделала, возможно, одно из важнейших для Греции открытий за последние десять лет. (Universität Lausanne)

Благодаря работе швейцарских ученых был, наконец, найден ответ на археологическую загадку, поиски которой шли в Греции последние сто лет.

«Тот факт, что мы все-таки смогли найти храм богини Артемиды, причем спустя столь долгое время, является огромным успехом», — говорит Карл Ребер (Karl Reber), профессор археологии Университета Лозанны и директор Швейцарской археологической школы в Греции (ESAG). Остров Эвбея (Euböa), второй по величине греческий остров, является основным «летним полигоном» школы, и именно здесь К. Ребер регулярно проводил все последние годы часть летнего археологического сезона.

Два года назад Карл Ребер и его команда из примерно четырёх десятков человек объявили о настоящем прорыве: храм богини Артемиды, который, предполагалось, должен был находиться недалеко от деревни Амаринтос (Amarynthos), был локализован окончательно и довольно точно. Точнее говоря, локализована была сама деревня, а помогла в этом археологам работа с текстовым фрагментом, в котором было найдено упоминание топонима «Амаринтос».

Специальная марка, выпущенная ограниченным тиражом греческой почтой. (zvg)

Этот успех стал доказательством того, что текст был создан там, где 3 тыс. лет назад должна была располагаться деревня Амаринтос, а значит и искомый храм Артемиды также был сооружен именно здесь. Святилище Артемиды является важнейшим религиозным сооружением острова межрегионального значения. По оценкам Карла Ребера локализация храма входит в Греции в десятку самых важных научных открытий последних 10-ти лет.

Оно было подробно освещено в национальных СМИ, а «Почта Греции» выпустила даже в честь этого открытия ограниченным тиражом специальную марку. В нашей работе, говорит К. Ребер, мы получали полную поддержку как научной общественности страны, так политических кругов. Но само открытие было важно не только с археологической точки зрения, ведь оно поставило окончательную точку в почти детективной истории в духе романов Умберто Эко, в которых, как известно, Тексты и Книги порой играют роль настоящих главных героев.



Неправильный перевод — неверный путь

Сегодняшняя деревня Эретрия (Eretria), где швейцарские археологи работают вот уже более полувека, является излюбленным местом отдыха афинян и гостей греческой столицы. Античная же Эретрия играла куда более значимую роль, став примерно в 8-го веке до н. э. развитым городом-государством с широко разветвленной сетью торговых связей. Выходцы из Эритрии основывали даже свои колонии на юге Италии, наладив интенсивные контакты с финикийцами в регионе Леванта, то есть в восточной части Средиземного моря, включая территорию нынешних Сирии и Ливана.

(swissinfo.ch)

Кроме того, не следует забывать, что финикийский алфавит, заимствованный эретрианцами, лег в основу греческой письменности, которая затем начала быстро распространяться вдоль побережья Средиземного моря. В период поздней античности Эретрия была заброшена, вероятнее всего, в результате разрушительного землетрясения.

Однако и в греческих и римских источниках сохранились многочисленные свидетельства существования недалеко от города важной храмовой святыни, посвященной богине Артемиде. Как свидетельствовал Страбон, греческий историк и географ, деревня Амаринтос с ее святилищем находилась на расстоянии семи стадий — ок. 1 250 метров — от городских стен Эретрии. Однако попытки отыскать этот храм на основе данной информации, предпринятые в 19 и 20 веках, завершились ничем.

В 1970-х годах швейцарский эпиграфик (историк, изучающий содержание и формы надписей на твёрдых материалах, — камне, керамике, металле, — и классифицирующий их в соответствии с их временным и культурным контекстом) Денис Кнёпфлер (Denis Knoepfler) после изучения всех доступных ему тогда источников пришел к выводу, что либо расстояние, указанное Страбоном, было ошибочным, либо его текст позже был просто неправильно переведён. По мнению экспертов из ESAG ситуация могла выглядеть следующим образом:

«По их мнению, в процессе переписывания текста Страбона указанные в нём цифры были заменены записанными в алфавитном порядке номерами (в соответствии с милетской системой). В рамках этой системы номер 7 (эта / ἑπτά, седьмая буква греческого алфавита) передавался буквой ζ (дзета / zeta), очень похожей на букву ξ (xi), которой (в милетской системе) соответствовало число 60 (ἑξήκοντα). Византийский переписчик вполне мог, таким образом, перепутать буквы ζ и ξ, так что можно предположить, что в исходном тексте было указано расстояние между Эретрией и Амаринтосом, равное шестидесяти [...] стадиям, а не семи».

Прославление Артемиды — торжественная надпись на языке эретрианцев.

(zvg)

Таким образом была получена цифра в примерно одиннадцать километров, что довольно точно соответствовало дистанции от Эретрии до Амаринтоса. Однако должно было пройти еще больше двадцати лет, прежде чем эксперты ESAG смогли, используя современные геофизические и археологические методы локализации археологических артефактов, обнаружить первые следы храмового фундамента, которые находились в слоях, залегавших на глубине до двух метров.

Архитектурные находки археологов

Конечно, разбросанные в хаотичном порядке остатки фундаментов еще не были автоматически доказательством того, что в данном случае речь идёт именно о храме Артемиды из Амаринтоса. «Однако чем дальше, тем больше в нашем распоряжении оказывалось косвенных доказательств того, что это именно так и есть», — говорит К. Ребер. Терракотовые кирпичи с выцарапанным именем Артемиды, а также основания статуй с надписями, посвященными именно ей, в конечном итоге подтвердили правильность этой теории — ну а найденный в упомянутом тексте соответствующий топоним развеял последние сомнения.

Дальнейшие раскопки уже летом 2019 года позволили сделать еще ряд открытий. «Наши раскопки указывают на существование здесь по меньшей мере целого храмового комплекса с большим алтарем», — говорит К. Ребер. «Точный его план пока не известен, но всё уже найденное дает достаточно основаницй предполагать, что это было святилище с довольно широко разбросанными по сторонам приделами. На данный момент нами также были обнаружены остатки строительных сооружений более поздних эпох». В следующем 2020 году Карл Ребер, который возглавлял школу ESAG с 2007 года, намерен уйти на пенсию. «Без работы мой преемник в Амаринтосе точно не останется», — резюмирует К. Ребер.



Более полувека раскопок «Швейцарская археологическая школа в Греции» (Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland / École suisse d’archeologie en Grèce, ESAG) — единственный постоянный швейцарский археологический НИИ за рубежом. Раскопки в Эретрии эксперты школы начали по приглашению греческих властей в 1964 году. Школа ESAG входит в список из в общей сложности семнадцати иностранных археологических экспедиций, имеющих право вести научные изыскания в Греции. Раскопки в Эретрии, в частности, являются проектом, реализуемым швейцарской и греческой сторонами на паритетной основе. Распределение функций и полномочий сторон при этом регламентируется довольно четко: археологические находки остаются на территории Греции, иностранные археологи получают при этом право на публикацию результатов раскопок. Школа ESAG поддерживает также реализацию и других швейцарских археологических проектов в Греции, включая глубоководные археологические исследования вокруг полуострова Пелопоннес. Школа ESAG финансируется Швейцарским национальным Научным венчурным фондом (Schweizerischer Nationalfonds), Государственным секретариатом по образованию, исследованиям и инновациям (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, структурное подразделение Минэкономики Швейцарии) и Фондом «ESAG Stiftung». Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила: Юлия Немченко, науч. ред. И. Петров.

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